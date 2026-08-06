Stoftavskiljaren ID 50/40 AFC möjliggör säker uppsugning direkt vid tillverkningen. Tack vare en högtryckskompressor är den lämplig för att separera alla typer av problematiska (t.ex. klibbiga) damm och spån. Maskinen finns i olika prestanda- och filterklasser. Sortimentet sträcker sig upp till filterklass "H" för att separera cancerframkallande damm. En styrenhet med automatisk filterrensning garanterar lång filterlivslängd. Tillval: en differentiell tryckbrytare för filterövervakning, samt en ultraljudssensor för övervakning av fyllnadsgraden.