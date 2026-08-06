Industriell stoftavskiljare ID 50/40 AFC

Den mobila stoftavskiljaren ID 50/40 AFC har en högtryckskompressor för att separera alla typer av klibbigt damm och spån.

Stoftavskiljaren ID 50/40 AFC möjliggör säker uppsugning direkt vid tillverkningen. Tack vare en högtryckskompressor är den lämplig för att separera alla typer av problematiska (t.ex. klibbiga) damm och spån. Maskinen finns i olika prestanda- och filterklasser. Sortimentet sträcker sig upp till filterklass "H" för att separera cancerframkallande damm. En styrenhet med automatisk filterrensning garanterar lång filterlivslängd. Tillval: en differentiell tryckbrytare för filterövervakning, samt en ultraljudssensor för övervakning av fyllnadsgraden.

Egenskaper och fördelar
Industriell stoftavskiljare ID 50/40 AFC: Utrustad för dammklass M för hög arbetsmiljö och säkerhet
Utrustad för dammklass M för hög arbetsmiljö och säkerhet
Damm klass M filterteknik för uppsugning av hälsovådligt damm
Industriell stoftavskiljare ID 50/40 AFC: Enkel och säker tömning utan att behöva avlägsna motortoppen
Enkel och säker tömning utan att behöva avlägsna motortoppen
Set-down behållare med hjul för ergonomisk tömning
Industriell stoftavskiljare ID 50/40 AFC: Dammfri tömning av hälsofarligt material
Dammfri tömning av hälsofarligt material
Låg dammnivå vid tömning tack vare stängningsmekanism och tryckutjämningsslang Enkel och säker tömning tack vare PE-påse
Specifikationer

Tekniska data

Antal faser (Ph) 3
Spänning (V) 400
Frekvens (Hz) 50
Luftflöde (l/s/m³/h) 138 / 495
Vakuum (mbar/kPa) 140 / 14
Behållarvolym (l) 50
Nominell effekt (kW) 4
Typ av uppsugning Elektrisk
Filteryta (m²) 3,2
Nominell diameter på anslutning ID 70
Ljudtrycksnivå (dB(A)) 70
Huvudfilter för damm M
Vikt utan tillbehör (kg) 200
Vikt inkl. förpackning (kg) 200,9
Mått (L × B × H) (mm) 915 x 777 x 1824
Industriell stoftavskiljare ID 50/40 AFC
Industriell stoftavskiljare ID 50/40 AFC
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