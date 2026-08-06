Industriell stoftavskiljare ID 50/40 AFC
Den mobila stoftavskiljaren ID 50/40 AFC har en högtryckskompressor för att separera alla typer av klibbigt damm och spån.
Stoftavskiljaren ID 50/40 AFC möjliggör säker uppsugning direkt vid tillverkningen. Tack vare en högtryckskompressor är den lämplig för att separera alla typer av problematiska (t.ex. klibbiga) damm och spån. Maskinen finns i olika prestanda- och filterklasser. Sortimentet sträcker sig upp till filterklass "H" för att separera cancerframkallande damm. En styrenhet med automatisk filterrensning garanterar lång filterlivslängd. Tillval: en differentiell tryckbrytare för filterövervakning, samt en ultraljudssensor för övervakning av fyllnadsgraden.
Egenskaper och fördelar
Utrustad för dammklass M för hög arbetsmiljö och säkerhetDamm klass M filterteknik för uppsugning av hälsovådligt damm
Enkel och säker tömning utan att behöva avlägsna motortoppenSet-down behållare med hjul för ergonomisk tömning
Dammfri tömning av hälsofarligt materialLåg dammnivå vid tömning tack vare stängningsmekanism och tryckutjämningsslang Enkel och säker tömning tack vare PE-påse
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|3
|Spänning (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Luftflöde (l/s/m³/h)
|138 / 495
|Vakuum (mbar/kPa)
|140 / 14
|Behållarvolym (l)
|50
|Nominell effekt (kW)
|4
|Typ av uppsugning
|Elektrisk
|Filteryta (m²)
|3,2
|Nominell diameter på anslutning
|ID 70
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|70
|Huvudfilter för damm
|M
|Vikt utan tillbehör (kg)
|200
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|200,9
|Mått (L × B × H) (mm)
|915 x 777 x 1824