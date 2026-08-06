Stoftavskiljaren ID 90/30 säkerställer kontinuerlig uppsugning av damm och andra material som har lagt sig på eller svävar i luften runt maskiner och produktionslinjer. Det är idealiskt för flerskiftsanvändning, fungerar extremt tyst med en arbetsbullernivå på endast 64 dB(A) och sparar även mycket energi tack vare den högeffektiva motorn i energiklass IE3. Systemet klarar utan problem stora mängder damm även under långa perioder, tack vare dess höga luftflöde (900 m³/h) och den stora filterytan (3,2 m²). Huvudfiltret i dammklass M underhålls genom intuitiv manuell filterrengöring.