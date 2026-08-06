Industriell stoftavskiljare ID 90/30
ID 90/30 stoftavskiljaren som är lämplig för arbete i flerskift: Tyst (64 dB[A]) och mycket effektiv för kontinuerlig dammsugning av damm som har fallit ner på ytor eller är svävande i luften.
Stoftavskiljaren ID 90/30 säkerställer kontinuerlig uppsugning av damm och andra material som har lagt sig på eller svävar i luften runt maskiner och produktionslinjer. Det är idealiskt för flerskiftsanvändning, fungerar extremt tyst med en arbetsbullernivå på endast 64 dB(A) och sparar även mycket energi tack vare den högeffektiva motorn i energiklass IE3. Systemet klarar utan problem stora mängder damm även under långa perioder, tack vare dess höga luftflöde (900 m³/h) och den stora filterytan (3,2 m²). Huvudfiltret i dammklass M underhålls genom intuitiv manuell filterrengöring.
Egenskaper och fördelar
Hållbart, tvättbart pocket filter för konstant hög sugförmågaLängre livslängd, mindre underhållsbehov och lägre kostnader. Perfekt för industriell användning. Oöverträffad effektiv manuell rengöring av filter tack vare förstärkningsnät i varje filterpåse.
Enkel och säker tömning utan att behöva avlägsna motortoppenSet-down behållare med hjul för ergonomisk tömning
Tömning med låg dammnivå tack vare PE-påseLåg dammnivå vid tömning tack vare stängningsmekanism och tryckutjämningsslang Enkel och säker tömning tack vare PE-påse
Enkel filterrengöring tack vare den manuella filterskaksfunktionen
- Regelbunden användning av skakarmen säkerställer hög sugförmåga
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|3
|Spänning (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Luftflöde (l/s/m³/h)
|250 / 900
|Vakuum (mbar/kPa)
|48 / 4,8
|Behållarvolym (l)
|100
|Behållarmaterial
|Metall
|Nominell effekt (kW)
|3
|Typ av uppsugning
|Elektrisk
|Filteryta (m²)
|3,2
|Nominell diameter på anslutning
|ID 120
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|64
|Huvudfilter för damm
|M
|Vikt utan tillbehör (kg)
|270
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|270,9
|Mått (L × B × H) (mm)
|1450 x 760 x 1680
Standardutrustning
- Filter: Påsfilter
- Tillbehör som ingår vid leverans: nej