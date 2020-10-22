Ren produktion från papper till tryck

Vid tillverkning av tryckmedia frigörs pappersdamm, pigmentpulver, flytande färger och toners. Vissa av dessa ämnen är mycket giftiga och kräver högpresterande dammsugare, som de vi under årtionden utvecklat för tryckeribranschen.

Druckmedien

Användning:

  • Uppsugning av cellulosafibrer under maskinrengöring inom pappersindustrin
  • Uppsugning av fina till grova pappersstrimlor vid dokumentförstörare
  • Rengöring av skrivare
  • Uppsugning av pigmentpulver

Utmaning:

  • Mycket fint och explosivt damm
  • Grova pappersstrimlor

Resultat:

  • Kvalitetssäkring och säkerställande av operativa processer
  • Hälsoskydd

Lämpliga maskiner:

Industridammsugare för vätskor/spån

Industridammsugare för fasta ämnen/damm

 

Industridammsugare Ex

Industriella stoftavskiljare

Industriella stoftavskiljare Ex