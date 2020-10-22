Ren produktion från papper till tryck
Vid tillverkning av tryckmedia frigörs pappersdamm, pigmentpulver, flytande färger och toners. Vissa av dessa ämnen är mycket giftiga och kräver högpresterande dammsugare, som de vi under årtionden utvecklat för tryckeribranschen.
Användning:
- Uppsugning av cellulosafibrer under maskinrengöring inom pappersindustrin
- Uppsugning av fina till grova pappersstrimlor vid dokumentförstörare
- Rengöring av skrivare
- Uppsugning av pigmentpulver
Utmaning:
- Mycket fint och explosivt damm
- Grova pappersstrimlor
Resultat:
- Kvalitetssäkring och säkerställande av operativa processer
- Hälsoskydd