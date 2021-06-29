Rengöring av tvätthallar

Rengöringsmedel för tvätthallar: Effektivt när det används korrekt

I kaklade tvätthallar är ett surt rengöringsmedel lämpligt för rengöring och underhåll. Det tar bort fett, vaxrester, spår av rost och kalkavlagringar snabbt och effektivt. För att bekämpa denna smuts erbjuder tillverkarna speciella rengöringsmedel för tvätthallar och kakel, vilka är lämpliga både för grund- och underhållsrengöring. Springor och fogar som innehåller cement måste först blötas med vatten i förväg innan man använder sura rengöringsmedel. I tvätthallar med golv eller väggar av betong bör basiska rengöringsmedel användas eftersom de är mindre aggressiva på materialet. Här gäller följande motto: Det är bättre att rengöra regelbundet än att använda sura rengöringsmedel.



Vid användning av högtryckstvättar justeras temperaturen och doseringen för tillämpningen till de smutsiga områdena och sedan fuktas golvet och väggarna. Efter en kort kontakttid sköljs ytorna med rent vatten vid högt tryck beroende på graden av nedsmutsning. Se till att rengöringskoncentratet inte torkar eftersom det då kan bilda fläckar. Därför rekommenderas det att man rengör tvätthallen bit för bit.



Vid val av rengöringsmedel bör ägaren/operatören se till att det är lämpligt för alla ytor och material som finns installerade i systemet för fordonstvätt. Vad det gäller miljön är det nödvändigt att använda rengöringsmedel för tvätthallar som är biologiskt nedbrytbara, fria från NTA och lätt åtskiljbara, dvs. att olja och vatten kan snabbt separeras i oljeavskiljaren.