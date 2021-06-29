Rengöring av tvätthallar
Den som säljer renlighet bör föregå med gott exempel. Detta gäller även ägare och operatörer av system för fordonstvätt. Regelbunden rengöring och underhåll av tvätthallen, systemet för fordonstvätt och tvättborstarna bevarar värdet, förbättrar utseendet och rengöringsresultaten och kan vara en avgörande faktor för bilhandlare, verkstäder och bensinstationer när det gäller kundlojalitet. Med rätt tvättar och redskap kan inget annat stå i vägen för renlighet.
Kundlojalitet tack vare ett väl underhållet utseende
System för tvätt av fordon eller tvättbås i verkstäder blir med tiden fula om de inte rengörs regelbundet. I detta fall är det smutsen som hamnar i fordonen som står för detta. Om ett system drivs med tvättjänster för allmänheten och därmed är tillgängligt för kunder spelar utseendet stor roll i allmänhetens uppfattning om företaget. Om kunderna återkommer till en biltvätt eller inte beror till stor del på dess skick.
Även om en försummad tvätthall inledningsvis inte ger några direkta effekter på resultatet av fordonstvätten kan man utgå från att utseendet påverkar förtroendet för systemets prestanda – och i slutändan därmed även försäljningen. Det är därför absolut nödvändigt med regelbunden rengöring av tvätthallen. Det beror på att detta inte bara bidrar till ett bättre visuellt intryck, utan också motverkar höjda driftskostnader.
Tips:
Tvätthallens rengöringsintervaller bör baseras på tvättvolymerna. Även säsongstoppar påverkar hur ofta hallen bör rengöras. I allmänhet rekommenderas dock rengöring av hallen var fjärde till åttonde vecka.
Den positiva effekten av varmvatten och högt tryck vid rengöring av tvätthallar
Smuts på golv, väggar, grindar, paneler och fönster: Professionella maskiner kan effektivt bidra till en välskött tvätthall. Högtryckstvättar spelar en viktig roll för underhåll av automatiska biltvättar och tvätthallar. I jämförelse med metoder utan högtrycksrengöring kännetecknas de av lägre vattenförbrukning och högre rengöringskraft. Högtryckstvättar som genererar varmvatten och hanterar hårt sittande smuts ännu snabbare och effektivare innebär ännu större fördelar. Högtryckstvättar med varmt vatten är särskilt fördelaktiga för borttagande av oljor, fetter och sotpartiklar.
Fördelar med hetvattentvättar
Rengöring med varmvatten: Högtryckstvättar rengör ännu bättre vid konstant tryck. Vid sidan av bättre resultat, snabbare rengöring och kortare torktider har användning av högtryckstvättar med varmt vatten också en mätbar smittohämmande effekt. Vid användning av ångsteget kan även känsliga ytor rengöras skonsamt vid temperaturer upp till 155 °C. Dessutom minskar maskinerna arbetsbelastningen, sparar tid och använder mindre mängd rengöringsmedel. Det innebär att rengöring med varmvatten ger ett antal fördelar och olika möjligheter optimering av rengöringsprocessen.
Rengöring av golv och väggar i tvätthallar med ytrengörare
Ytrengörare rekommenderas för rengöring av golv och väggar. Den kopplas till spolröret på högtryckstvätten. Den består av ett hölje i rostfritt stål eller plast på hjul som enkelt kan flyttas. Ytrengörare är utrustade med exempelvis en keramiskt monterad roterande sprutarm med två platta strålmunstycken.
Väggar
För arbete på väggar kan spolhandtaget på högtryckstvätten också anslutas till olika tillbehör, såsom ytrengörare utan spolhandtag. Rengöring av väggar och golv kan ske upp till 10 gånger snabbare och mer enhetligt på detta sätt än med ett spolrör utan styrning.
Golv
För att dränera det smutsiga vattnet på ett kontrollerat sätt finns det ytrengörare som fungerar enligt Venturi-principen. Ett strålmunstycke som genererar ett vakuum i den bakre delen av locket används. Det smutsiga vattnet absorberas omedelbart igen via ett sugmunstycke. Med hjälp av en lång slang kan användaren leda vattnet till ett avlopp, en behållare eller tank. De rengjorda områdena blir snabbt tillgängliga igen. Det smutsiga vattnet behöver inte längre sköljas bort, vilket inte bara sparar tid utan också minskar förbrukningen av vatten och energi.
Rengöringsmedel för tvätthallar: Effektivt när det används korrekt
I kaklade tvätthallar är ett surt rengöringsmedel lämpligt för rengöring och underhåll. Det tar bort fett, vaxrester, spår av rost och kalkavlagringar snabbt och effektivt. För att bekämpa denna smuts erbjuder tillverkarna speciella rengöringsmedel för tvätthallar och kakel, vilka är lämpliga både för grund- och underhållsrengöring. Springor och fogar som innehåller cement måste först blötas med vatten i förväg innan man använder sura rengöringsmedel. I tvätthallar med golv eller väggar av betong bör basiska rengöringsmedel användas eftersom de är mindre aggressiva på materialet. Här gäller följande motto: Det är bättre att rengöra regelbundet än att använda sura rengöringsmedel.
Vid användning av högtryckstvättar justeras temperaturen och doseringen för tillämpningen till de smutsiga områdena och sedan fuktas golvet och väggarna. Efter en kort kontakttid sköljs ytorna med rent vatten vid högt tryck beroende på graden av nedsmutsning. Se till att rengöringskoncentratet inte torkar eftersom det då kan bilda fläckar. Därför rekommenderas det att man rengör tvätthallen bit för bit.
Vid val av rengöringsmedel bör ägaren/operatören se till att det är lämpligt för alla ytor och material som finns installerade i systemet för fordonstvätt. Vad det gäller miljön är det nödvändigt att använda rengöringsmedel för tvätthallar som är biologiskt nedbrytbara, fria från NTA och lätt åtskiljbara, dvs. att olja och vatten kan snabbt separeras i oljeavskiljaren.
Vanlig rengöring med borste i automatiska biltvättar
Se till att inte bara arbeta med själva tvätthallen. Det är mycket viktigt att också rengöra själva portalsystemet. Här ligger fokus på tvättborstarna. Om systemet är inställt enligt den aktuella borsten och mängden rengöringsmedel är korrekt doserad, kommer ämnena i grova drag att rengöra sig själva.
Beroende på typen av förorening eller för kalkhaltigt vatten bör man även använda ett rengöringsmedel som uppfyller de gällande föreskrifterna. Följande metod rekommenderas:
1. Spraya tvättsystemets borste med rengöringsmedel
2. Skölj med vatten efter en kort kontakttid
De flesta tillverkare rekommenderar även att systemet och borstarna ska underhållas och rengöras av experter en eller två gånger om året.
Det regelbundna underhållet av tvättborstarna är vettigt inte bara för att bevara värdet, utan också med tanke på kunderna och deras förväntningar på hur tvättsystemet bör se ut. När en tvättborste behöver bytas kan man se dess nedgångna skick och minskande rengöringskraft. Tjänsten utförs i allmänhet av systemtillverkarens kundtjänst. Bytet tar några timmar och utförs ofta i samband med regelbundet underhåll.
Garanterar att tvätthallen fungerar väl
Kritiska punkter: Ljusridåer, sensorer och skenor
Man ska regelbundet avlägsna smuts för att säkerställa att den tekniska utrustningen fungerar korrekt. Ljusridåer är ett sådant exempel. De utöses om något hinder skulle förekomma, t.ex. en person, i systemet och stoppar i så fall maskinen’. Dessutom avläser den längden hos fordonet som ska tvättas och dess konturer och form. Ljusridåer är därför en viktig anordning för säkerheten av både människor och fordon.
Regelbunden rengöring av sensorerna handlar om mer än bara vackert utseende. Det förebygger olycksrisker. Om ett system inte rengörs regelbundet kan olja, lera eller andra föroreningar hamna på de mekaniska komponenterna och försämra deras funktion.
Ett kritiskt område är till exempel skenor, som kan bli igensatta om lera ansamlas och därmed påverka arbetsprocesserna.
Var uppmärksam på detaljerna
Förutom att rengöra själva tvätthallen bör operatörerna också tänka på andra viktiga områden. Utbyte av urblekta filmer i entrén, ommålning där färgen har flagnat eller nötts bort, en ny doft i samband med tvättkemikalierna, rena glasytor och sopad entré, allt detta påverkar förarna. Det beror på att där det är rent, där litar kunden på att även tvättresultatet blir gott.