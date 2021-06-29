Rengöring av receptioner

Receptionen är som ett visitkort för varje hotell, bilhandlare eller museum. Platsen där gästerna kommer in i en anläggning ska vara ett ställe där de känner sig välkomna och bra till mods – förhoppningsvis så bra att de vill komma tillbaka. Men det är inte bara snygga möbler och leende personal som är avgörande här. Receptionen bör också vara helt ren för att vinna varje besökares hjärta, eftersom hygienen spelar en mycket stor roll på platser där människor hela tiden kommer och går. Här är en översikt över användbara åtgärder för att säkerställa att varje reception kan visa sig från sin bästa sida.

Cleaning of reception areas

Det första intrycket: Rent

Fem minuter i receptionen på advokatkontoret, tio minuters väntan vid incheckning på hotellet – receptioner är vanligtvis inte platser där människor stannar någon längre tid. Å andra sidan är det många som kommer och går, och det är också en plats där vanligtvis många interaktioner sker: Fylla i ett formulär, prata med personalen, betala, skriva under, sitta ner en stund och vänta på sin tur. Alltså finns det många ytor som vidrörs och snabbt blir smutsiga.

Floor cleaning with a scrubber drier

Allra högst på listan för varje reception: Välskötta golv

Självklart är golvytor särskilt mottagliga för kontaminering. Alla som kommer in brukar också få med sig smuts utifrån, i synnerhet om det regnar, och framför allt om man kommer in i lokalerna direkt utifrån och inte t.ex. via ett trapphus. För detta kan smutsfällor och entrémattor bli verkliga räddare: De hindrar att smuts förs in i lokalerna och kan även i viss mån bromsa fukt och snö. Mattorna behöver rengöras regelbundet med en våt- och torrdammsugare, elektrisk sopborste eller upprätt dammsugare med borstar. Dessa maskiner är också lämpliga för underhållsrengöring av de intilliggande golvytorna.

Cleaning reception areas with a wet and dry vacuum cleaner
Cleaning entrance mats in reception areas
Upright brush-type vacuum cleaners in reception areas

Trots denna åtgärd behöver golvytorna ändå regelbunden och noggrann rengöring. För hårda och motståndskraftiga golv, såsom kakel eller linoleum, är manuell torkning ett populärt val för den dagliga underhållsrengöringen. Torrdammsugare eller våt- och torrdammsugare har visat sig vara till stor nytta för underhållsrengöring, eftersom de klarar av många olika rengöringsuppgifter och flexibelt kan anpassa sig till olika golvbeläggningar. En annan faktor man bör tänka på är att det kan vara värt att satsa på en manövrerbar kombiskurmaskin för ytor på minst 100 kvadratmeter. Den arbetar inte bara noggrannare än vad ett manuell torkningssystem gör – den ger också ett mer hygienisk resultat, eftersom det smutsiga vattnet sugs upp omedelbart. Även i samband med mer intensiva rengöringssteg, såsom mellan- och grundrengöring, garanterar kombiskurmaskiner både tidsbesparingar och ett imponerande resultat. Särskilt viktigt vid rengöring av golv är att de olika golvbeläggningar som används i receptioner också har olika rengöringskrav. Därför behöver man ta hänsyn till golvbeläggningens beskaffenhet i alla rengöringsprocesser.

Manual floor cleaning in reception areas

Dry vacuum cleaners in reception areas

Scrubber drier in reception areas

    Cleaning and maintaining natural stone with Kärcher equipment

    Rengöring och underhåll av natursten

    Natursten med samma eller liknande utseende kan ha mycket skilda tekniska egenskaper, i synnerhet vad det gäller känslighet för baser eller syror, hårdhet och vattenabsorption. Det är dessa faktorer som avgör vilken typ av sten som passar för olika syften och hur den måste underhållas för att bevara sitt utseende under lång tid. Före rengöring måste du därför skaffa grundlig kunskap om både stenens egenskaper, baserat på dess mineralsammansättning och ytbehandling, och dess användning.

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    Cleaning fine stoneware tiles with Kärcher equipment

    Rengöring av stengodsklinker

    Stengodsklinker är en vacker och mycket populär golvbeläggning som utmärker sig genom sina robusta och halksäkra egenskaper samt sin mycket låga fuktabsorptionshastighet. Nuförtiden är det svårt att tänka sig golvbeläggningar som inte använder stengodsklinker, med tanke på hur modern och säker den är.

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    Oklanderliga glasytor för ett korrekt utseende

    Välskötta glasytor får en reception att lysa upp. Glas används ofta för att skapa en öppen och välkomnande atmosfär, men materialet är särskild mottaglig för synlig nedsmutsning. Smutsiga punkter åtgärdas bäst med glasputs och trasa. För större ytor får man ett jämnt resultat med professionell glasputs och sugramp eller professionell fönstertvätt. Med hjälp av en fönstertvätt kan man undvika att det uppstår pölar på golvet, med tillhörande säkerhetsrisker.

    Manual window cleaning in reception areas

    Window cleaning in reception areas

    Window and surface vacuum cleaners

      Riktigt frestande att sätta sig på: Så får man stoppade möbler i receptionsutrymmen att se bra ut dag efter dag

      För att skapa ett gott intryck som varar finns det ytterligare en aspekt som är lika avgörande som gnistrande rena glasytor: Stoppade möbler som är välskötta. Om du inte vill att irriterande fläckar förstör helhetsintrycket måste du agera snabbt eftersom fläckar måste tas bort samma dag som de uppstår. Det beror på att färska fläckar är lättare att ta bort, lättare att upptäcka och de får inte tillåtas att sprida sig längre.

      Manual stain removal

      Manuell fläckborttagning

      Nittio procent av alla fläckar är vattenlösliga – därför är det lämpligt att åtgärda fläcken först med mikrofiberduk eller -svamp och vatten. Man börjar med att badda försiktigt, och därefter tillämpa försiktiga roterande rörelser uppifrån och ned för att avlägsna smutsen från fibern. Detta är viktigt för att förhindra att smutsen gnuggas djupare in i tyget.
      Om fläckarna inte är vattenlösliga ska man använda en fläckborttagare med vattenblandbara lösningsmedel. Spraya en mikrofiberduk med fläckborttagningsmedlet och dutta på fläcken tills den lossnar. Avlägsna fläcken från fibrerna med mjuka roterande rörelser nedifrån och upp.

       Tips:

      • Sug upp lös smuts med en dammsugare före fläckborttagningen
      • Tryck inte för hårt på ytan
      • Använd alltid en ren del av trasan
      • Man kan påskynda torkningen genom att badda med en torr trasa
      Mechanical upholstery cleaning

      Mekanisk rengöring av möbelklädslar

      För mer ingående grundrengöring av stoppade möbler kan man använda sprayutsugningsmaskin. Spray- och sugrengöring, som kan utföras både som enstegsprocess och tvåstegsprocess, ger ett grundligt rengöringsresultat djupt in i materialet.

      Ytrengöring

      För att säkerställa att alla besökare känner sig bra till mods bör man även ägna särskild uppmärksamhet åt ytrengöring. På grund av de ökade hygienkraven spelar själva receptionsdisken, navet för mänsklig interaktion, en mycket viktig roll.

      Manual surface cleaning

      Manuell rengöring av ytor

      För manuell rengöring av ytor rekommenderas användning av mikrofiberdukar och sprayflaskor med rengöringsmedel, eller vid behov desinficerande rengöringsmedel.
      Det finns två metoder som kan göra arbetsprocessen mer praktisk och säker: Färgmetoden: man kan exempelvis använda blå dukar används för ytrengöring och röda dukar för WC och urinoarer, för att eliminera förväxlingsrisken. Dessutom kan man använda metoden där man viker en torkduk till 16 eller 8 sidor så att man alltid använder en ren del av duken och inga mikroorganismer transporteras över från en yta till en annan. En mikrofiberduk viks ned en gång därefter, beroende på dess storlek, en eller två gånger i sidled. Sedan sprayar man en ren sida av trasan med desinficeringsmedel och torkar av ytan. Genom att systematiskt vika om trasan kan man använda åtta eller sexton ytor på tyget användas innan en ny trasa behövs.

      Surface cleaning with steam

      Användning av ångtvätt för ytrengöring

      Som ett alternativ kan man använda en professionell ångtvätt. Dessa maskiner är en effektiv och tidsbesparande lösning tack vare den höga rengöringstemperaturen som bidrar till att säkerställa god hygien och bekämpa bakterier och virus. Ångan kommer ut i form av mycket små droppar med en temperatur på cirka 100 °C och ett maxtryck på 8 bar, beroende på maskintyp. Det är inte bara möjligt att rengöra golv och möbler effektivt, utan även svåråtkomliga platser som ångan klarar att nå.

      En ren receptionsdisk

      Receptionen är ett område där oklanderlig hygien är av absolut största vikt. Redan innan gästerna når fram till receptionsdisken bör de ges möjlighet att sanera sina händer. Kontaktytor som vidrörs av många människor måste rengöras och desinficeras regelbundet, och rutorna av plexiglas®, som finns på många ställen för att skydda personalen, kräver också uppmärksamhet. För att förhindra att de blir grumliga eller repiga behöver de rengöras med en fin mikrofiberduk och vatten. Om ytterligare ett rengöringsmedel används får detta inte vara alltför basiskt eller surt eller ha för hög alkoholhalt för att inte skada materialet.

      Tips:

      När personalen går eller kommer för ett skiftbyte är det också lämpligt att vara uppmärksam på området bakom disken –
      till exempel bör skrivbordet och telefonen rengöras och desinficeras.

      Cleaning telephones

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