Rengöring av receptioner

Trots denna åtgärd behöver golvytorna ändå regelbunden och noggrann rengöring. För hårda och motståndskraftiga golv, såsom kakel eller linoleum, är manuell torkning ett populärt val för den dagliga underhållsrengöringen. Torrdammsugare eller våt- och torrdammsugare har visat sig vara till stor nytta för underhållsrengöring, eftersom de klarar av många olika rengöringsuppgifter och flexibelt kan anpassa sig till olika golvbeläggningar. En annan faktor man bör tänka på är att det kan vara värt att satsa på en manövrerbar kombiskurmaskin för ytor på minst 100 kvadratmeter. Den arbetar inte bara noggrannare än vad ett manuell torkningssystem gör – den ger också ett mer hygienisk resultat, eftersom det smutsiga vattnet sugs upp omedelbart. Även i samband med mer intensiva rengöringssteg, såsom mellan- och grundrengöring, garanterar kombiskurmaskiner både tidsbesparingar och ett imponerande resultat. Särskilt viktigt vid rengöring av golv är att de olika golvbeläggningar som används i receptioner också har olika rengöringskrav. Därför behöver man ta hänsyn till golvbeläggningens beskaffenhet i alla rengöringsprocesser.