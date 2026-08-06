Teleskopskaft, 2 x 125 cm
Teleskopskaft som kan bli 250 cm, för en säkrare fönsterputsning, utan att använda stege.
Teleskopsskaft för säker rengöring från marken, utan att använda stege. Längden gör att användning av stege blir överflödig. Ett speciellt anpassat glidblock förhindrar pålitligt att stången snurrar. Säkerhetsadaptern och klämskydd säkerställer trygg hantering. Tillverkad i högkvalitativt aluminium och plast.
Specifikationer
Tekniska data
|Material
|Aluminium / PP / PC / Glasfiberförstärkt PA
|Antal (Del(ar))
|1
|Vikt per produkt (kg)
|0,6
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,6
|Mått (L × B × H) (mm)
|2500 x 21 x 21
|Mått, förpackad (mm)
|1350 x 21 x 21
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