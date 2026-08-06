Teleskopskaft, 2 x 200 cm

Teleskopskaft som kan bli 400 cm, för en säkrare fönsterputsning, utan att använda stege.

Teleskopsskaft för säker rengöring från marken, utan att använda stege. Längden gör att användning av stege blir överflödig. Ett speciellt anpassat glidblock förhindrar pålitligt att stången snurrar. Säkerhetsadaptern och klämskydd säkerställer trygg hantering. Tillverkad i högkvalitativt aluminium och plast.

Specifikationer

Tekniska data

Material Aluminium / PP / PC / Glasfiberförstärkt PA
Antal (Del(ar)) 1
Vikt per produkt (kg) 0,9
Mått (L × B × H) (mm) 4000 x 21 x 21
Teleskopskaft, 2 x 200 cm
Användningsområden
  • Fönster