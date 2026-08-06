Teleskopsskaft för säker rengöring från marken, utan att använda stege. Längden gör att användning av stege blir överflödig. Ett speciellt anpassat glidblock förhindrar pålitligt att stången snurrar. Säkerhetsadaptern och klämskydd säkerställer trygg hantering. Tillverkad i högkvalitativt aluminium och plast.