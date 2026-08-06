Den klippta kanten på moppen är särskilt utformad för att hantera damm och skräpuppsamling runt exempelvis stols- och bordsben. 120cm bred och tillverkad i 100% bomull och väl lämpad för exempelvis avtorkning av gymnastiksalar, större mötesrum, områden i köpcentran och motsvarande. Den klippta centrumdelen har en hög dammbindande förmåga vilket kan förhöjas ytterligare om man tillför en dammbindande produkt på moppen.