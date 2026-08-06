Bomullsmopp 120cm

Tvättbar mopp i bomull, 120cm bred, för torr eller lätt fuktad avtorkning av alla släta golvytor. Utmärkt för ytor där öppna områden flankeras av ben från stolar och bord.

Den klippta kanten på moppen är särskilt utformad för att hantera damm och skräpuppsamling runt exempelvis stols- och bordsben. 120cm bred och tillverkad i 100% bomull och väl lämpad för exempelvis avtorkning av gymnastiksalar, större mötesrum, områden i köpcentran och motsvarande. Den klippta centrumdelen har en hög dammbindande förmåga vilket kan förhöjas ytterligare om man tillför en dammbindande produkt på moppen.

Specifikationer

Tekniska data

Program CLASSIC
Golvstruktur Följsam och lätt strukturerad
Textil användning Hållbara textilier
Arbetsbredd (cm) 120
Material 100% bomull
Textilt material Ej mikrofiber
Tillverkningstyp Vävd baksida med tuftade öglor
Tvätt temperatur (°C) Max. 60
Tvättrekommendation (°C) 60
Tvättcykler¹⁾ cirka 150
Typ av smuts Lös smuts
Antal (Del(ar)) 1
Vikt per produkt (kg) 0,5
Mått (L × B) (mm) 1200 x 130

¹⁾ Vid användning av rekommenderade temperaturer och tvättmedel. Dessutom kan användning av torktumlare, särskilt vid högre temperaturer, avsevärt minska livslängden.

Bomullsmopp 120cm
Kompatibla maskiner
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Användningsområden
  • Golv - torr rengöring