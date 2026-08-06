Bomullsmopp 120cm
Tvättbar mopp i bomull, 120cm bred, för torr eller lätt fuktad avtorkning av alla släta golvytor. Utmärkt för ytor där öppna områden flankeras av ben från stolar och bord.
Den klippta kanten på moppen är särskilt utformad för att hantera damm och skräpuppsamling runt exempelvis stols- och bordsben. 120cm bred och tillverkad i 100% bomull och väl lämpad för exempelvis avtorkning av gymnastiksalar, större mötesrum, områden i köpcentran och motsvarande. Den klippta centrumdelen har en hög dammbindande förmåga vilket kan förhöjas ytterligare om man tillför en dammbindande produkt på moppen.
Specifikationer
Tekniska data
|Program
|CLASSIC
|Golvstruktur
|Följsam och lätt strukturerad
|Textil användning
|Hållbara textilier
|Arbetsbredd (cm)
|120
|Material
|100% bomull
|Textilt material
|Ej mikrofiber
|Tillverkningstyp
|Vävd baksida med tuftade öglor
|Tvätt temperatur (°C)
|Max. 60
|Tvättrekommendation (°C)
|60
|Tvättcykler¹⁾
|cirka 150
|Typ av smuts
|Lös smuts
|Antal (Del(ar))
|1
|Vikt per produkt (kg)
|0,5
|Mått (L × B) (mm)
|1200 x 130
¹⁾ Vid användning av rekommenderade temperaturer och tvättmedel. Dessutom kan användning av torktumlare, särskilt vid högre temperaturer, avsevärt minska livslängden.
Användningsområden
- Golv - torr rengöring