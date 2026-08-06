Golvmopp, bomull, 60cm

Golvmopp av bomull, 60cm bred, för torr eller lätt fuktad användning på släta golv. Perfekt på ytor med många hinder och möbler såsom klassrum eller mötesrum.

Den klippta kanten är särskilt designad för att fånga upp damm och skräp runt hörn på möbler eller stol- och bordsben. Den korta fransen i mitten på moppen har utmärkta dammbindande egenskaper som kan förstärkas ytterligare genom att använda moppen lätt fuktad. Golvmoppen har en bredd på 60cm och fästs på stativet med fickorna på moppens ovansida. Den är anpassad för användning i kombination med det 60cm breda fickmoppstativet.

Specifikationer

Tekniska data

Program CLASSIC
Textil användning Hållbara textilier
Arbetsbredd (cm) 60
Material 100% bomull
Textilt material Ej mikrofiber
Tillverkningstyp Vävd baksida med tuftade öglor
Tvätt temperatur (°C) Max. 60
Tvättrekommendation (°C) 60
Tvättcykler¹⁾ cirka 150
Typ av smuts Lös smuts
Antal (Del(ar)) 1
Vikt per produkt (kg) 0,3
Mått (L × B) (mm) 600 x 130

¹⁾ Vid användning av rekommenderade temperaturer och tvättmedel. Dessutom kan användning av torktumlare, särskilt vid högre temperaturer, avsevärt minska livslängden.

Golvmopp, bomull, 60cm
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
Användningsområden
  • Golv - torr rengöring