Den klippta kanten är särskilt designad för att fånga upp damm och skräp runt hörn på möbler eller stol- och bordsben. Den korta fransen i mitten på moppen har utmärkta dammbindande egenskaper som kan förstärkas ytterligare genom att använda moppen lätt fuktad. Golvmoppen har en bredd på 60cm och fästs på stativet med fickorna på moppens ovansida. Den är anpassad för användning i kombination med det 80cm breda fickmoppstativet.