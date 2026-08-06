Golvmopp, bomull, 80cm
Golvmopp av bomull, 80cm bred, för torr eller lätt fuktad användning på släta golv. Perfekt på ytor med många hinder och möbler såsom klassrum eller mötesrum.
Den klippta kanten är särskilt designad för att fånga upp damm och skräp runt hörn på möbler eller stol- och bordsben. Den korta fransen i mitten på moppen har utmärkta dammbindande egenskaper som kan förstärkas ytterligare genom att använda moppen lätt fuktad. Golvmoppen har en bredd på 60cm och fästs på stativet med fickorna på moppens ovansida. Den är anpassad för användning i kombination med det 80cm breda fickmoppstativet.
Specifikationer
Tekniska data
|Program
|CLASSIC
|Textil användning
|Hållbara textilier
|Arbetsbredd (cm)
|80
|Material
|100% bomull
|Textilt material
|Ej mikrofiber
|Tillverkningstyp
|Vävd baksida med tuftade öglor
|Tvätt temperatur (°C)
|Max. 60
|Tvättrekommendation (°C)
|60
|Tvättcykler¹⁾
|cirka 150
|Typ av smuts
|Lös smuts
|Antal (Del(ar))
|1
|Vikt per produkt (kg)
|0,3
|Mått (L × B) (mm)
|800 x 130
¹⁾ Vid användning av rekommenderade temperaturer och tvättmedel. Dessutom kan användning av torktumlare, särskilt vid högre temperaturer, avsevärt minska livslängden.
Användningsområden
- Golv - torr rengöring