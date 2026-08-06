Kompakt och öppen städvagn som passar synnerligen bra för system med förimpregnerade moppar och manuella städmetoder. Modulen för avfallshantering kan flyttas i höjdled och har påshållare som passar olika typer och storlekar av påsar. Städredskap kan förvaras i fyra 6-liters hinkar och kan därmed separeras för olika ytor och ändamål. Detta begränsar onödiga transporter mellan städobjet och förvaring under rengöringsprocessen. Tack vare FlexiLinkfästena kan skaft och redskap medföras på ett bra och praktiskt sätt. Med FlexiLink XL är lämplig om man vill medföra en varningsskylt eller en WVP 10 Adv professionell fönster/yttvätt. Både fästen och krokar kan fästas på utsidan av vagnen enligt behov och önskemål. Hängande lådor och hyllor kan lätt avlägsnas för att underlätta en kompakt förvaring. Hållarna som ingår möjliggör kompakt integrering av moppsystem och andra städredskap. En krok ingår för att hänga en varningsskylt på eller en WVP 10 Adv professionell fönster/yttvätt. Fästen och krokar kan fästas på utsidan av vagnen enligt behov och önskemål.