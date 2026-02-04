PartsPro Microbe Suspension, 250ml

Återaktiverar den biologiska nedbrytningsprocessen i biologiska detaljtvättar. Ökar mikrobaktiviteten i detaljtvättar som har stått en tid och i de fall där rengöringsmedlet är mycket smutsigt.

Specifikationer

Tekniska data

Förpackning (ml) 250
Förpackningsenhet (Del(ar)) 24
pH 6
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,3
Produkt
  • Icke-korrosivt och inte brännbart
  • Koncentratets pH-värde ung. 6
  • Klar vätska med distinkt lukt
  • NTA-fri
  • Utan VOC
Användningsområden
  • Detaljtvätt