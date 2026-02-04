PartsPro Microbe Suspension, 250ml
Återaktiverar den biologiska nedbrytningsprocessen i biologiska detaljtvättar. Ökar mikrobaktiviteten i detaljtvättar som har stått en tid och i de fall där rengöringsmedlet är mycket smutsigt.
Specifikationer
Tekniska data
|Förpackning (ml)
|250
|Förpackningsenhet (Del(ar))
|24
|pH
|6
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,3
Produkt
- Icke-korrosivt och inte brännbart
- Koncentratets pH-värde ung. 6
- Klar vätska med distinkt lukt
- NTA-fri
- Utan VOC
Användningsområden
- Detaljtvätt