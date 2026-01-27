VehiclePro Foam Cleaner RM 838, 20l
Den alkaliska skumrengöraren RM 838 för rengöring av fordon avlägsnar smidigt olja och fettfläckar, insektsrester och vägsmuts och är skonsam mot lacken.
Specifikationer
Tekniska data
|Förpackning (l)
|20
|Förpackningsenhet (Del(ar))
|1
|pH
|13
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|22,8
Produkt
- Kraftfullt skumrengöringsmedel för beröringsfri fordonstvätt
- avlägsnar envisa olje- och fettfläckar samt sot, kåda, insektsrester och vägdamm
- förbättrad rengöringsprestanda tack vare mikrokristaller
- Mycket effektiv tack vare finporigt, voluminöst och vidhäftande skum
- Perfekt för användning med MultiApp-spolrör
- Borstfri rengöring förhindrar att mikrorepor bildas
- extremt skonsam mot lack, paneler och aluminiumfälgar
- högeffektiv
- Mycket kort reaktionstid
- Angenäm och frisk doft
- VDA-kompatibel
Varning
Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EG-direktiv
- Fara
- H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H290 Kan vara korrosivt för metaller.
- H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
- P303 + P361 + P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha].
- P405 Förvaras inlåst.
- P501a Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.
- Z 20 Innehåller Limonene. Kan orsaka en allergisk reaktion.
Videos
Användningsområden
- Bilar, lastbilar, cyklar
- Fordonsrengöring
- Rengöring av yrkesfordon