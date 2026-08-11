WRB 4000 biobiologiskt avloppsvattenreningssystem från vår partner aquadetox gör det möjligt för bil- och kommersiella fordonstvättsystem att spara upp till 98 % av sitt färskvatten. I denna naturliga process renar den upp till 4000 liter avloppsvatten per timme och matar tillbaka det till tvättsystemets vattenkrets som färskt återvinningsvatten. Vattnet, som rengörs utan några kemiska tillsatser, imponerar med sin höga kvalitet – det finns ingen grumling eller lukt. Den kompakta designen av WRB 4000 Bio möjliggör även installation i trånga utrymmen och utan markarbeten eftersom en separat oljeavskiljare inte behövs.