Billaddare
Alltid redo att ladda, även under resan – med billaddaren laddas den elektriska isskrapan och portabla lågtryckstvätten under bilresan via bilbatteriet.
Billaddaren från Kärcher laddar den elektriska isskrapan och portabla lågtryckstvätten OC 3 med hjälp av bilens 12-volts uttag. På så sätt kan båda enheterna enkelt laddas via bilbatteriet även när du kör och är alltid redo att användas. Billaddaren garanterar därför större bekvämlighet och flexibilitet.
Egenskaper och fördelar
Med anslutning till bilens 12 V uttag (cigarettändare)
- Bekvämt med anslutning i bilen
Garanterat redo att ladda även när du reser
- Alltid tillräckligt med drifttid, tack vare möjligheten att ladda via bilbatteriet.
- Större flexibilitet, oavsett strömuttag.
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Svart
|Vikt utan tillbehör (kg)
|0,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|100 x 24 x 24