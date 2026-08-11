Billaddaren från Kärcher laddar den elektriska isskrapan och portabla lågtryckstvätten OC 3 med hjälp av bilens 12-volts uttag. På så sätt kan båda enheterna enkelt laddas via bilbatteriet även när du kör och är alltid redo att användas. Billaddaren garanterar därför större bekvämlighet och flexibilitet.