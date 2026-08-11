Detaljborste OC 3
Den lilla, kraftfulla borsten med fina detaljer för mobil rengöring garanterar precist avlägsnande av smuts på svåråtkomliga platser. Monteras enkelt på OC 3 lågtryckstvätt spolhandtag.
Borsten med fina detaljer kombinerar effekten av en platt vattenstråle och borsthårens mekaniska rengöringseffekt för grundlig rengöring av svåråtkomliga och vinklade utrymmen, till exempel på cyklar. Smutsen lossas och sköljs bort direkt. Eftersom vatten endast används när avtryckaren på enheten trycks in, kan vattenförbrukningen styras mycket effektivt och individuellt. På så sätt förlängs också batteritiden. Borsten monteras direkt på spolhandtaget. Borsthuvudet kan bytas ut vid behov. Borsten med fina detaljer är kompatibel med alla portabla OC 3-tvättar.
Egenskaper och fördelar
Mjuk, men ändå effektiv, fin borsteSmutsavlagringarna avlägsnas grundligt även på svåråtkomliga ställen.
Avtagbart borsthuvudEnkel eftermontering för hygienisk rengöring oavsett tidpunkt.
Kan monteras på spolhandtagetEnhandsmanövrering för större flexibilitet.
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Svart
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|200 x 35 x 48
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
Användningsområden
- Cyklar
- Svåråtkomliga ytor (hörn, springor, mellanrum etc.)
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