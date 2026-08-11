Borsten med fina detaljer kombinerar effekten av en platt vattenstråle och borsthårens mekaniska rengöringseffekt för grundlig rengöring av svåråtkomliga och vinklade utrymmen, till exempel på cyklar. Smutsen lossas och sköljs bort direkt. Eftersom vatten endast används när avtryckaren på enheten trycks in, kan vattenförbrukningen styras mycket effektivt och individuellt. På så sätt förlängs också batteritiden. Borsten monteras direkt på spolhandtaget. Borsthuvudet kan bytas ut vid behov. Borsten med fina detaljer är kompatibel med alla portabla OC 3-tvättar.