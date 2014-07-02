Eco-planfilter
Planfilter för våt- och torranvändning utan filterbyte. Kompakt filter med stor yta som inte sticker ut i tanken. Flexibelt, lättrengjort filter med hög grad av dammretention.
Egenskaper och fördelar
Filtermaterial
- Möjliggör våt- och torrsugning utan byte av filter
- Hög grad av dammretention
Flexibel installation
- Lätt att rengöra
Kompakt konstruktion
- Stor filteryta på minsta möjliga plats
Specifikationer
Tekniska data
|Antal (Del(ar))
|1
|Färg
|Brun
|Vikt (kg)
|0,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,2
|Mått (L × B × H) (mm)
|205 x 75 x 73