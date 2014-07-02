Eco-planfilter

Planfilter för våt- och torranvändning utan filterbyte. Kompakt filter med stor yta som inte sticker ut i tanken. Flexibelt, lättrengjort filter med hög grad av dammretention.

Egenskaper och fördelar
Filtermaterial
  • Möjliggör våt- och torrsugning utan byte av filter
  • Hög grad av dammretention
Flexibel installation
  • Lätt att rengöra
Kompakt konstruktion
  • Stor filteryta på minsta möjliga plats
Specifikationer

Tekniska data

Antal (Del(ar)) 1
Färg Brun
Vikt (kg) 0,1
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,2
Mått (L × B × H) (mm) 205 x 75 x 73
