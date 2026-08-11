Mikrofiberduk
Med den högkvalitativa mikrofiberduken kan de rengjorda föremålen torkas av innan den förvaras.
Den snabbtorkande mikrofiberduken är starkt sugande och kan absorbera stora mängder fukt och vätska. Duken består av ett mjukt, ulligt material som skyddar ömtåliga ytor. Den har måtten 40 × 40 cm och är även perfekt för att torka av cyklar före förvaring.
Egenskaper och fördelar
Högkvalitativ mikrofiberduk i fleece
- För att torka rent objektet innan den förvaras
Microfiber
- Högabsorberande och snabbtorkande
Fleece
- Skyddar ytan
Specifikationer
Tekniska data
|Tygfibersammansättning
|80 % polyester, 20 % polyamid
|Färg
|antracit
|Vikt (kg)
|0,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|400 x 400 x 4
Kompatibla maskiner
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Användningsområden
- Cyklar
- Skor/vandringsskor
- Barnvagnar/buggies
- Barnleksaker/Bobbycar®/löparhjul