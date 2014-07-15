Planfilter för Kärcher asksugare

Robust planfilter för ask- och torrdammsugare. För långvarig rengöringseffekt.

Egenskaper och fördelar
Passar Kärchers asksugare och torrdammsugare AD 3, AD 2 och AD 4 Premium
För konstant hög sugeffekt
Lätt att byta
Specifikationer

Tekniska data

Antal (Del(ar)) 1
Färg Vit
Vikt (kg) 0,1
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,2
Mått (L × B × H) (mm) 197 x 97 x 48
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
Tidigare års produkter
Användningsområden
  • Askborttagning