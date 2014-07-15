Planfilter för Kärcher asksugare
Robust planfilter för ask- och torrdammsugare. För långvarig rengöringseffekt.
Robust planfilter för ask- och torrdammsugare. För långvarig rengöringseffekt.
Egenskaper och fördelar
Passar Kärchers asksugare och torrdammsugare AD 3, AD 2 och AD 4 Premium
För konstant hög sugeffekt
Lätt att byta
Specifikationer
Tekniska data
|Antal (Del(ar))
|1
|Färg
|Vit
|Vikt (kg)
|0,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,2
|Mått (L × B × H) (mm)
|197 x 97 x 48
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
Tidigare års produkter
Användningsområden
- Askborttagning