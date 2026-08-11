Suglist till WV 6 & WV 7 (280mm)
För ett kristallklart resultat: utbytbara suglister (280 mm) som passar till de batteridrivna fönstertvättarna WV 6 & WV 7.
Byt ut suglisterna (280 mm) och den batteridrivna fönstertvätten ger återigen fönster utan ränder och inget spill. Passar till modellerna WV 6 Plus, WV 6 Premium och WV 7 Signature Line.
Egenskaper och fördelar
Xtra!Flex® silikonblad
- Det flexibla silikonbladet Xtra!Flex® med innovativ teknik gör rengöringen ännu smidigare – perfekt för användning ända ner till golvet och ut till kanterna.
- Den långa suglisten i silikon gör fönstertvätten ännu mer följsam och flexibel och gör det lätt att suga upp spillvattnet längst ner på fönstret.
Specifikationer
Tekniska data
|Antal (Del(ar))
|2
|Färg
|Gul
|Vikt (kg)
|0,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|280 x 30 x 24
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
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Användningsområden
- Släta hårda ytor
- Fönster och glasytor
- Speglar
- Kakelplattor
- Duschkabin/badkar
- Arbetsytor i köket
- Kondens
- Solceller