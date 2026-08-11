Suglist till WV 6 & WV 7 (280mm)

För ett kristallklart resultat: utbytbara suglister (280 mm) som passar till de batteridrivna fönstertvättarna WV 6 & WV 7.

Byt ut suglisterna (280 mm) och den batteridrivna fönstertvätten ger återigen fönster utan ränder och inget spill. Passar till modellerna WV 6 Plus, WV 6 Premium och WV 7 Signature Line.

Egenskaper och fördelar
Xtra!Flex® silikonblad
  • Det flexibla silikonbladet Xtra!Flex® med innovativ teknik gör rengöringen ännu smidigare – perfekt för användning ända ner till golvet och ut till kanterna.
  • Den långa suglisten i silikon gör fönstertvätten ännu mer följsam och flexibel och gör det lätt att suga upp spillvattnet längst ner på fönstret.
Specifikationer

Tekniska data

Antal (Del(ar)) 2
Färg Gul
Vikt (kg) 0,1
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,1
Mått (L × B × H) (mm) 280 x 30 x 24
Användningsområden
  • Släta hårda ytor
  • Fönster och glasytor
  • Speglar
  • Kakelplattor
  • Duschkabin/badkar
  • Arbetsytor i köket
  • Kondens
  • Solceller