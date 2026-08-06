Tack vare sina vattengenomsläppliga borst kan universalborsten, som monteras på högtryckstvättens spolhandtag, lossa hårt sittande smuts och samtidigt skölja bort smutsen. De mjuka borsten skyddar ömtåliga ytor utan att kompromissa med rengöringsprestandan. Borsten har borststrån runt om, vilket gör den mycket lämplig för rengöring av plana ytor, men även på svåråtkomliga ställen, som t.ex. de olika springorna på cyklar.