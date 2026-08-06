Universalborste
Universell borste för optimal borstning. Den monteras på den portala tvättens spolhandtag och avlägsnar hårt sittande smuts och skyddar känsliga komponenter.
Tack vare sina vattengenomsläppliga borst kan universalborsten, som monteras på högtryckstvättens spolhandtag, lossa hårt sittande smuts och samtidigt skölja bort smutsen. De mjuka borsten skyddar ömtåliga ytor utan att kompromissa med rengöringsprestandan. Borsten har borststrån runt om, vilket gör den mycket lämplig för rengöring av plana ytor, men även på svåråtkomliga ställen, som t.ex. de olika springorna på cyklar.
Egenskaper och fördelar
Kan fästas på spolhandtaget
- En hand hålls därför fri.
Mjuka borst
- Ta bort hårt sittande smuts och skölj sedan av den.
Borststrån runt om
- För rengöring även på svåråtkomliga områden
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|200 x 80 x 80
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
Användningsområden
- Cyklar
- Tält/campingutrustning
- Trädgård/terrass/balkongmöbler
- Barnvagnar/buggies
- Barnleksaker/Bobbycar®/löparhjul
- Skor/vandringsskor
- Sportutrustning (surfbräda, kajak, SUP)