Utbytbar Car & Bike borste till WB 130
Perfekt rengöring av bilar och motorcyklar: Den utbytbara mikrofiberborsten Car & Bike till den roterande tvättborsten WB 130.
Det innovativa tvättborsttillbehöret av mjuka mikrofibrer fästs på borstskivan med kardborrefäste och kan tvättas i maskin vid max 60 °C. Den utbytbara Car & Bike-borsten till den roterande tvättborsten WB 130 är särskilt lämplig för skonsam rengöring av bilar och motorcyklar.
Egenskaper och fördelar
Innovativt mikrofibertillbehör med kardborrefäste
- Maskintvättbara upp till 60 °C.
- Tillbehöret är snabbt och utan större ansträngning klart att användas igen.
Särskilt skonsam rengöring
- Perfekt för rengöring av känsliga ytor som t.ex. färg.
Extra tillbehör
- Mer mångsidighet för den roterande tvättborsten WB 130.
Specifikationer
Tekniska data
|Tygfibersammansättning
|75 % polyester, 25 % polyamid
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|119 x 119 x 52
Användningsområden
- Fordon
- Motorcyklar och skotrar