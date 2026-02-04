Det innovativa tvättborsttillbehöret av mjuka mikrofibrer fästs på borstskivan med kardborrefäste och kan tvättas i maskin vid max 60 °C. Den utbytbara Car & Bike-borsten till den roterande tvättborsten WB 130 är särskilt lämplig för skonsam rengöring av bilar och motorcyklar.