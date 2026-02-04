Utbytbar Car & Bike borste till WB 130

Perfekt rengöring av bilar och motorcyklar: Den utbytbara mikrofiberborsten Car & Bike till den roterande tvättborsten WB 130.

Det innovativa tvättborsttillbehöret av mjuka mikrofibrer fästs på borstskivan med kardborrefäste och kan tvättas i maskin vid max 60 °C. Den utbytbara Car & Bike-borsten till den roterande tvättborsten WB 130 är särskilt lämplig för skonsam rengöring av bilar och motorcyklar.

Egenskaper och fördelar
Innovativt mikrofibertillbehör med kardborrefäste
  • Maskintvättbara upp till 60 °C.
  • Tillbehöret är snabbt och utan större ansträngning klart att användas igen.
Särskilt skonsam rengöring
  • Perfekt för rengöring av känsliga ytor som t.ex. färg.
Extra tillbehör
  • Mer mångsidighet för den roterande tvättborsten WB 130.
Specifikationer

Tekniska data

Tygfibersammansättning 75 % polyester, 25 % polyamid
Färg Svart
Vikt (kg) 0,1
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,1
Mått (L × B × H) (mm) 119 x 119 x 52
Användningsområden
  • Fordon
  • Motorcyklar och skotrar