Vinklat minimunstycke, 60°, XS

Vinklat Mini-munstycke för användning i mindre utrymmen. Riktar strålen 60° i sidled. Sticker ut 57 mm i sidled, längd: 260 mm. Satsen består av fyra delar: 1 st. rörmutter, 1 st. förlängningsdel, 100 mm (5.321-971.0), 1 st vinkelled, 60° (5.321-972.0), 1 st. munstycksspets (5.321-977.0). Med stöd för så många förlängningsdelar som behövs. Vinkelled och munstycksspets kan beställas separat.