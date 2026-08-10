Z optimalno prilagojenimi dodatki iz Bike box boste temeljito in nežno očistili kolesa in kolesarsko opremo. Univerzalno ščetko z mehkimi ščetinami je mogoče namestiti na pištolo in odstraniti trdovratne nečistoče. S pomočjo sredstva za čiščenje boste očistili tipično umazanijo na kolesu, hkrati pa boste zaščitili občutljive komponente. S kvalitetno mehko krpo iz mikrovlaken boste na koncu posušili očiščene predmete preden jih pospravite. Priložena škatla se uporablja za shranjevanje dodatkov in jo je mogoče pritrditi na spodnjo stran visokotlačnega čistilnika.