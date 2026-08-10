Bike box
Škatla za kolesarske pripomočke z optimalno prilagojenimi dodatki priborom za čiščenje koles in kolesarske opreme.
Z optimalno prilagojenimi dodatki iz Bike box boste temeljito in nežno očistili kolesa in kolesarsko opremo. Univerzalno ščetko z mehkimi ščetinami je mogoče namestiti na pištolo in odstraniti trdovratne nečistoče. S pomočjo sredstva za čiščenje boste očistili tipično umazanijo na kolesu, hkrati pa boste zaščitili občutljive komponente. S kvalitetno mehko krpo iz mikrovlaken boste na koncu posušili očiščene predmete preden jih pospravite. Priložena škatla se uporablja za shranjevanje dodatkov in jo je mogoče pritrditi na spodnjo stran visokotlačnega čistilnika.
Značilnosti in prednosti
Škatla s priborom
- Lahko se pripne s spodnje strani, tako da je vse lepo pospravljeno.
Večnamenska krtača
- Raztaplja tudi najbolj trdovratne nečistoče.
Sredstvo za čiščenje koles
- Za optimalno čiščenje koles in kolesarske opreme.
Visokokvalitetna mehka krpa iz mikrovlaken
- Za sušenje predmetov pred pospravljanjem.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Surovinska sestava tekstila
|80 % poliester, 20 % poliamid
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|1,177
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|1,341
|Mere (D × Š × V) (mm)
|229 x 221 x 108
Obseg dobave
- Škatla za shranjevanje
- Večnamenska krtača
- Krpa iz mikrovlaken
- Čistilnik koles
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Kompatibilne naprave
OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
- Kolesa
- Čevlji / čevlji za pohodništvo
- Otroški voziček / buggy