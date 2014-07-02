G 160 pištola

Nadomestna pištola za Kärcherjeve visokotlačne čistilnike razredov K 2 - K 7. Za visokotlačne čistilnike, pri katerih je visokotlačna cev na pištolo pritrjena s pomočjo zaponke (brez Quick Connect).

Enostavna menjava pištole: ta nadomestna pištola je primerna za Kärcherjeve visokotlačne čistilnike razredov K 2 - K 7. Primerno za visokotlačne čistilnike, pri katerih je visokotlačna cev na ročno razpršilno pištolo pritrjena s pomočjo zaponke ali priključne sponke.

Značilnosti in prednosti
Nadomestna pištola za vse Kärcherjeve Consumer visokotlačne čistilnike razredov K2 - K7
  • Enostavna menjava pištole.
Bajonetni spoj
  • Omogoča priklop vseh elementov Kärcherjevega pribora.
Nanos čistila pod nizkim tlakom
  • Enostaven nanos čistila.
  • Boljše raztapljanje umazanije in bolj učinkovito čiščenje.
Otroško varovalo
  • Sprožilo pištole je blokirano.
Specifikacije

Tehnični podatki

Barva Črna
Teža (Kg) 0,319
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,387
Mere (D × Š × V) (mm) 422 x 40 x 181
Kompatibilne naprave
OPUŠČENI IZDELKI