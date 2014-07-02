G 160 pištola
Nadomestna pištola za Kärcherjeve visokotlačne čistilnike razredov K 2 - K 7. Za visokotlačne čistilnike, pri katerih je visokotlačna cev na pištolo pritrjena s pomočjo zaponke (brez Quick Connect).
Enostavna menjava pištole: ta nadomestna pištola je primerna za Kärcherjeve visokotlačne čistilnike razredov K 2 - K 7. Primerno za visokotlačne čistilnike, pri katerih je visokotlačna cev na ročno razpršilno pištolo pritrjena s pomočjo zaponke ali priključne sponke.
Značilnosti in prednosti
Nadomestna pištola za vse Kärcherjeve Consumer visokotlačne čistilnike razredov K2 - K7
- Enostavna menjava pištole.
Bajonetni spoj
- Omogoča priklop vseh elementov Kärcherjevega pribora.
Nanos čistila pod nizkim tlakom
- Enostaven nanos čistila.
- Boljše raztapljanje umazanije in bolj učinkovito čiščenje.
Otroško varovalo
- Sprožilo pištole je blokirano.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,319
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,387
|Mere (D × Š × V) (mm)
|422 x 40 x 181