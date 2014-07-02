Enostavna menjava pištole: ta nadomestna pištola je primerna za Kärcherjeve visokotlačne čistilnike razredov K 2 - K 7. Primerno za visokotlačne čistilnike, pri katerih je visokotlačna cev na ročno razpršilno pištolo pritrjena s pomočjo zaponke ali priključne sponke.