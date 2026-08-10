HEPA 13 filter

HEPA higienski filter (EN 1822:1998) za Kärcherjev sesalnik VC 2 zanesljivo filtrira najmanjše nečistoče, kot npr. pelod in delce, ki povzročajo alergije. Idealen za alergike.

Dobre novice za alergike in astmatike: HEPA higienski filter (EN 1822:1998) zagotavlja, da je zrak, ki izhaja iz sesalnika bolj čist od zraka v prostoru. Ta filter zanesljivo filtrira tudi najbolj drobne delce nečistoč, kot npr. pelod in delce, ki povzročajo alergije.

Značilnosti in prednosti
Pralno
Visokoučinkovito filtriranje
Idealno za alergike
Specifikacije

Tehnični podatki

Količina (Kos(i)) 1
Barva srebrna
Teža (Kg) 0,098
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,128
Mere (D × Š × V) (mm) 156 x 109 x 25
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Področja uporabe
  • Sesanje suhe umazanije