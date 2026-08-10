HEPA 13 filter
HEPA higienski filter (EN 1822:1998) za Kärcherjev sesalnik VC 2 zanesljivo filtrira najmanjše nečistoče, kot npr. pelod in delce, ki povzročajo alergije. Idealen za alergike.
Dobre novice za alergike in astmatike: HEPA higienski filter (EN 1822:1998) zagotavlja, da je zrak, ki izhaja iz sesalnika bolj čist od zraka v prostoru. Ta filter zanesljivo filtrira tudi najbolj drobne delce nečistoč, kot npr. pelod in delce, ki povzročajo alergije.
Značilnosti in prednosti
Pralno
Visokoučinkovito filtriranje
Idealno za alergike
Specifikacije
Tehnični podatki
|Količina (Kos(i))
|1
|Barva
|srebrna
|Teža (Kg)
|0,098
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,128
|Mere (D × Š × V) (mm)
|156 x 109 x 25
Področja uporabe
- Sesanje suhe umazanije