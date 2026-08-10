Dobre novice za alergike in astmatike: HEPA higienski filter (EN 1822:1998) zagotavlja, da je zrak, ki izhaja iz sesalnika bolj čist od zraka v prostoru. Ta filter zanesljivo filtrira tudi najbolj drobne delce nečistoč, kot npr. pelod in delce, ki povzročajo alergije.