Izmenljivi nastavek Car&Bike za WB 120 in WB 100
Popolna izbira za čiščenje avtomobilov in motornih koles: izmenljivi nastavek krtače za pranje Car & Bike iz mikrovlaken za rotacijsko krtačo za pranje.
Inovativni nastavek krtače za pranje iz mehkih mikrovlaken se pritrdi na ploščo krtače in je primeren za ločeno strojno pranje pri temperaturi do 60°C. Izmenljivi nastavek Car & Bike za rotacijsko krtačo za pranje WB 120, je posebno primeren za nežno čiščenje avtomobilov in motornih koles. Nastavek je združljiv tudi s prejšnjim modelom krtače WB 100.
Značilnosti in prednosti
Inovativen nastavek iz mikrovlaken s pritrditvijo na ježek
- Prvi izmenljiv in pralen tekstilni nastavek za rotacijsko krtačo visokotlačnega čistilnika.
Posebno obzirno čiščenje
- Idealen za čiščenje občutljivih površin, kot je lak.
Snemljiv in pralen
- Strojno pranje pri maks. 60 °C.
Izbirna dodatna oprema
- Več vsestranskih možnosti uporabe rotacijske krtače za pranje.
Združljivost
- Možnost uporabe z rotacijsko krtačo za pranje WB 120 in prejšnjim modelom krtače WB 100.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Surovinska sestava tekstila
|75 % poliester, 25 % poliamid
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,099
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,162
|Mere (D × Š × V) (mm)
|153 x 153 x 39
Video posnetki
Področja uporabe
- Vozila
- Motorji in skuterji