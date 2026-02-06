Inovativni nastavek krtače za pranje iz mehkih mikrovlaken se pritrdi na ploščo krtače in je primeren za ločeno strojno pranje pri temperaturi do 60°C. Izmenljivi nastavek Car & Bike za rotacijsko krtačo za pranje WB 120, je posebno primeren za nežno čiščenje avtomobilov in motornih koles. Nastavek je združljiv tudi s prejšnjim modelom krtače WB 100.