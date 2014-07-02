Rotacijska pralna krtača WB 100
Rotacijska pralna krtača z zglobom je namenjena čiščenju gladkih površin, kot so lakirane površine, steklo ali plastika, in vsebuje za 180° brezstopenjsko nastavljiv zglob na ročaju, ki omogoča čiščenje težko dostopnih mest.
Rotacijska pralna krtača z zglobom je posebej priporočljiva za čiščenje vseh gladkih površin, kot so lakirane površine, steklo ali plastika. Pralna krtača vas bo prepričala na celotni površini, odlikujejo pa jo izjemne lastnosti: vrtljive, do površin nežne ščetine, za 180° brezstopenjsko nastavljiv zglob na ročaju za udobno čiščenje težko dostopnih mest, brezstopenjsko nastavljivo število vrtljajev in doziranje čistila, preprosto zamenljiv nastavek ščetke, zaščitni obroč po celotnem obodu za trdno namestitev v visokotlačno pištolo. Skratka, popolna rešitev za gladke površine. Rotacijska pralna krtača je primerna za vse visokotlačne čistilnike Kärcher razredov od K2 do K7.
Značilnosti in prednosti
Nanos čistila
- Boljše raztapljanje umazanije in bolj učinkovito čiščenje.
Doziranje čistila
- Učinkovita uporaba čistil
Vrtljiva krtačna glava
- Nežno, neagresivni in učinkovito čiščenje
Brezstopenjsko nastavljiv zglob za 180°
- Udobno čiščenje težko dostopnih mest
Neprekinjen zaščitni obroč
- Zaščita površine pred praskami
Mehka krtačni obroč
- Nežno in zmogljivo čiščenje brez poškodb občutljivih delov
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,591
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,702
|Mere (D × Š × V) (mm)
|270 x 155 x 160
Video posnetki
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
- Vozila
- Zimski vrtovi
- Motorji in skuterji
- Garažna vrata
- Žaluzije/rolete
- Elementi za zaščito pred pogledi
- Okenske police
- Balkonske obloge