Rotacijska pralna krtača WB 100

Rotacijska pralna krtača z zglobom je namenjena čiščenju gladkih površin, kot so lakirane površine, steklo ali plastika, in vsebuje za 180° brezstopenjsko nastavljiv zglob na ročaju, ki omogoča čiščenje težko dostopnih mest.

Rotacijska pralna krtača z zglobom je posebej priporočljiva za čiščenje vseh gladkih površin, kot so lakirane površine, steklo ali plastika. Pralna krtača vas bo prepričala na celotni površini, odlikujejo pa jo izjemne lastnosti: vrtljive, do površin nežne ščetine, za 180° brezstopenjsko nastavljiv zglob na ročaju za udobno čiščenje težko dostopnih mest, brezstopenjsko nastavljivo število vrtljajev in doziranje čistila, preprosto zamenljiv nastavek ščetke, zaščitni obroč po celotnem obodu za trdno namestitev v visokotlačno pištolo. Skratka, popolna rešitev za gladke površine. Rotacijska pralna krtača je primerna za vse visokotlačne čistilnike Kärcher razredov od K2 do K7.

Značilnosti in prednosti
Nanos čistila
  • Boljše raztapljanje umazanije in bolj učinkovito čiščenje.
Doziranje čistila
  • Učinkovita uporaba čistil
Vrtljiva krtačna glava
  • Nežno, neagresivni in učinkovito čiščenje
Brezstopenjsko nastavljiv zglob za 180°
  • Udobno čiščenje težko dostopnih mest
Neprekinjen zaščitni obroč
  • Zaščita površine pred praskami
Mehka krtačni obroč
  • Nežno in zmogljivo čiščenje brez poškodb občutljivih delov
Specifikacije

Tehnični podatki

Barva Črna
Teža (Kg) 0,591
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,702
Mere (D × Š × V) (mm) 270 x 155 x 160

Video posnetki

Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
  • Vozila
  • Zimski vrtovi
  • Motorji in skuterji
  • Garažna vrata
  • Žaluzije/rolete
  • Elementi za zaščito pred pogledi
  • Okenske police
  • Balkonske obloge
Dodatna oprema