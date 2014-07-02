Brezhibna čistoča za celotno kopalnico - s Kärcherjevim kompletom krpic za parne čistilnike to sploh ni problem. Komplet krpic iz mikrotkanine vsebuje dve posebni krpi iz mikrotkanine, ki sta optimalno prilagojeni za čiščenje z uporabo parnega čistilnika v kopalnici. Dodatna groba krpa iz mikrotkanine zanesljivo in hitro odstranjuje trdovratne madeže vodnega kamna in mila. Dodatna polirna krpica iz mikrotkanine je še posebej primerna za poliranje ogledal in drugih gladkih površin.