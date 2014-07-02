Komplet krp iz mikrovlaken za kopalnico
Komplet krpic za parno čiščenje v kopalnici: 2 krpi za brisanje tal (iz mikrotkanine), 1 groba krpa iz mikrotkanine za odstranjevanje trdovratnih madežev vodnega kamna in ostankov mila, 1 polirna krpa iz mikrotkanine za ogledala ipd.
Brezhibna čistoča za celotno kopalnico - s Kärcherjevim kompletom krpic za parne čistilnike to sploh ni problem. Komplet krpic iz mikrotkanine vsebuje dve posebni krpi iz mikrotkanine, ki sta optimalno prilagojeni za čiščenje z uporabo parnega čistilnika v kopalnici. Dodatna groba krpa iz mikrotkanine zanesljivo in hitro odstranjuje trdovratne madeže vodnega kamna in mila. Dodatna polirna krpica iz mikrotkanine je še posebej primerna za poliranje ogledal in drugih gladkih površin.
Značilnosti in prednosti
Visokokakovostna prevleka iz mikrovlaken za ročno šobo z grobimi ter mehkimi mikrovlakni
- Groba vlakna za optimalno raztapljanje vodnega kamna.
- Mehka vlakna v krpi raztopljeno umazanijo optimalno pobrišejo.
Kakovostna mikrovlakna
- Pranje v pralnem stroju do 60 °C.
Krpa za poliranje iz kakovostnih mikrovlaken
- Brezhibni rezultati poliranja brez lis, zelo dobra vpojnost
Mehka krpa za tla iz kakovostnega pliša iz mikrotkanine
- Optimalno raztapljanje umazanije, visoka vpojnost pri brisanju; mikrovlakna zagotavljajo dobre rezultate čiščenja na vseh trdih površinah.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Bela
|Teža (Kg)
|0,13
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,315
|Mere (D × Š × V) (mm)
|400 x 110 x 6
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Področja uporabe
- Tuš kabina/kad
- Ogledala
- Umivalniki
- Pipe
- Trde talne obloge