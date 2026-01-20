Parni čistilnik SG 4/4
Kompaktni parni čistilnik SG 4/4 z zmogljivostjo 4 bar parnega tlaka. Z brezstopenjsko nastavitvijo količine pare in funkcijo VapoHydro za odlične rezultate čiščenja brez uporabe kemikalij.
SG 4/4 je kompakten in trpežen parni čistilnik, ki vas bo prepričal z odlično zmogljivostjo in certificirano dezinfekcijo*. Zahvaljujoč parnemu tlaku 4 bar lahko dosežete optimalno učinkovitost čiščenja. Brezstopenjska nastavitev količine pare in funkcija VapoHydro (brezstopenjska nastavitev nasičenosti pare) omogočata odlično prilagoditev delovanja naprave glede na dane naloge čiščenja. Zahvaljujoč sistemu 2 rezervoarjev je možno neprekinjeno polnjenje, kar omogoča hiter čas ogrevanja naprave ter delo brez prekinitev. Tudi prikaz temperature pomaga pri doseganju kar najboljših rezultatov čiščenja. Napravo lahko uporabljate povsod in čisti povsem brez kemikalij. Obsežen paket opreme obsega med drugim dve talni šobi (za abrazivno in higienično čiščenje), vgrajen predal za pribor, vgrajen kavelj za kabel ter držalo za shranjevanje cevi. (*po prEN 16615, PVC tla, naprava: SG 4/4 (talna šoba z lamelami, 30 cm/sek., maks. parni tlak, min. VapoHydro) testni klici: Enterococcus hirae ATCC 10541)
Značilnosti in prednosti
Certificirana in visokoučinkovita dezinfekcijaDezinfekcija površine v skladu z EN 16615, preverjena s strani zunanjega laboratorija. Baktericidni in virucidni spekter učinkovitosti proti virusom z ovojnico PLUS. Testne klice: Enterococcus hirae, MVA, Murines Norovirus, Adenovirus.
Dezinfekcija brez kemikalijPrijazno do virov in brez ostankov, saj gre le za čiščenje z vodo. Največja varnost, saj je preprečen razvoj multirezistentnih klic. Površini prijazno čiščenje brez kemikalij.
Sistem 2 rezervoarjevRezervoar za svežo vodo je mogoče nenehno polniti, ker sta grelni kotel in rezervoar ločena. Ker je vedno segret le del celotne količine vode, naprava hitro zagotavlja konstantno izhajanje pare. Skupna prostornina več kot 4 litre pri SG 4/4 omogoča dolgotrajno uporabo brez dodatnega polnjenja.
VapoHydro
- Sistem VapoHydro omogoča brezstopenjsko prilagoditev jakosti pare posameznim nalogam.
- Poleg tlaka pare je mogoče brezstopenjsko nastaviti tudi nasičenost od čiste pare do vroče vode.
- S curkom vroče vode je mogoče predhodno učinkovito zmehčati trdovratno umazanijo.
Predal za shranjevanje pribora
- Vgrajen predal omogoča shranjevanje različnega pribora.
- Predvsem majhni deli pribora so vedno varno shranjeni, da ji ni mogoče izgubiti.
- Na hrbtni strani naprave je mogoče shraniti tudi cevi.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Zmogljivost kotla (l)
|2,4
|Prostornina posode (l)
|2
|Parni tlak (bar)
|max. 4
|Izhod za ogrevanje (W)
|2300
|Čas ogrevanja (min)
|9
|Temperatura v kotlu (°C)
|max. 145
|Dolžina kabla (m)
|7,5
|Napetost (V)
|220 - 240
|Frekvenca (Hz)
|50 - 60
|Barva
|antracit
|Teža brez dodatkov (Kg)
|8
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|11,197
|Mere (D × Š × V) (mm)
|475 x 320 x 275
Obseg dobave
- Ročna šoba s krtačo: 165 mm
- Količina parnih cevi: 2 Kos(i)
- Dolžina parnih cevi: 505 mm
- Parna cev s pištolo: 2 m
- Talna šoba z letvicami: 320 mm
- Talna šoba s ščetinami: 310 mm
- Polnilni lijak
- Parno-sesalne cevi: 2 Kos(i)
- Prevleka iz frotirja za ročno šobo
- Krpa za talne šobe (frotir, 400x200 mm)
- Krpa za talne šobe (frotir, 480x270 mm)
Oprema
- Rezervoar: lahko ponovno napolnite, kadar koli je to potrebno
- Ergonomski ročaj
- Power šoba
- Šoba s točkovnim curkom, kratka
- Šoba s koničastim curkom, dolga
- Okrogla krtača, črna: 1 Kos(i)
- VapoHydro funkcija
- Neskončno spremenljiv nadzor nasičenosti s paro
- Nastavitev količine pare: na napravi (neskončno spremenljivo)
- Varnostna ključavnica na parnem kotlu
- Varnostna ključavnica na parni pištoli
