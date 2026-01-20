SG 4/4 je kompakten in trpežen parni čistilnik, ki vas bo prepričal z odlično zmogljivostjo in certificirano dezinfekcijo*. Zahvaljujoč parnemu tlaku 4 bar lahko dosežete optimalno učinkovitost čiščenja. Brezstopenjska nastavitev količine pare in funkcija VapoHydro (brezstopenjska nastavitev nasičenosti pare) omogočata odlično prilagoditev delovanja naprave glede na dane naloge čiščenja. Zahvaljujoč sistemu 2 rezervoarjev je možno neprekinjeno polnjenje, kar omogoča hiter čas ogrevanja naprave ter delo brez prekinitev. Tudi prikaz temperature pomaga pri doseganju kar najboljših rezultatov čiščenja. Napravo lahko uporabljate povsod in čisti povsem brez kemikalij. Obsežen paket opreme obsega med drugim dve talni šobi (za abrazivno in higienično čiščenje), vgrajen predal za pribor, vgrajen kavelj za kabel ter držalo za shranjevanje cevi. (*po prEN 16615, PVC tla, naprava: SG 4/4 (talna šoba z lamelami, 30 cm/sek., maks. parni tlak, min. VapoHydro) testni klici: Enterococcus hirae ATCC 10541)