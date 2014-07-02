Komplet okroglih krtač s ščetinami iz medenine

Komplet okroglih krtač s ščetinami iz medenine za enostavno odstranjevanje trdovratne umazanije in zapečene umazanije v pečici. Idealno za uporabo na neobčutljivih površinah.

Komplet okroglih krtač s ščetinami iz medenine za enostavno odstranjevanje trdovratne umazanije zapečene umazanije - na primer na mreži v pečici ali na kuhalni plošči. Stabilne ščetine iz medenine spremenijo krtačko za čiščenje v najzmogljivejšo rešitev med krtačami za parne čistilnike. Pozor: ni primerno za občutljive površine kot sta les ali plastika.

Značilnosti in prednosti
Ščetine iz medenine
  • Stabilne ščetine za lažje odstranjevanje trdovratne umazanije
Specifikacije

Tehnični podatki

Barva Črna
Teža (Kg) 0,018
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,077
Mere (D × Š × V) (mm) 40 x 26 x 26
Področja uporabe
  • roštilj
  • Pečica
  • Trdovratne nečistoče
Dodatna oprema