Komplet okroglih krtač s ščetinami iz medenine
Komplet okroglih krtač s ščetinami iz medenine za enostavno odstranjevanje trdovratne umazanije in zapečene umazanije v pečici. Idealno za uporabo na neobčutljivih površinah.
Komplet okroglih krtač s ščetinami iz medenine za enostavno odstranjevanje trdovratne umazanije zapečene umazanije - na primer na mreži v pečici ali na kuhalni plošči. Stabilne ščetine iz medenine spremenijo krtačko za čiščenje v najzmogljivejšo rešitev med krtačami za parne čistilnike. Pozor: ni primerno za občutljive površine kot sta les ali plastika.
Značilnosti in prednosti
Ščetine iz medenine
- Stabilne ščetine za lažje odstranjevanje trdovratne umazanije
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,018
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,077
|Mere (D × Š × V) (mm)
|40 x 26 x 26
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
OPUŠČENI IZDELKI
- SC 1
- SC 1 + komplet za čiščenje tal
- SC 1 EasyFix
- SC 1 EasyFix Premium
- SC 1 EasyFix Premium (yellow)
- SC 1 Premium
- SC 1 Premium + Floor Kit
- SC 1 Premium + komplet za čiščenje tal
- SC 1.020
- SC 2 Deluxe EasyFix
- SC 2 Deluxe EasyFix Premium
- SC 2 EasyFix
- SC 2 EasyFix Premium
- SC 2 Premium
- SC 2 Premium (yellow)*EU
- SC 3 Deluxe Anniversary Edition
- SC 3 Deluxe EasyFix
- SC 3 Deluxe EasyFix Premium
- SC 3 EasyFix
- SC 3 EasyFix (yellow) WaterPromotion *EU
- SC 3 EasyFix Premium
- SC 3 EasyyFix
- SC 3 Premium EasyFix (w) WaterPromotion*
- SC 4 + komplet za likanje
- SC 4 Deluxe EasyFix
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron
- SC 4 Deluxe EasyFix Premium
- SC 4 Deluxe EasyFix Premium Iron
- SC 4 EasyFix (yellow) WaterPromotion*EU
- SC 4 EasyFix
- SC 4 EasyFix Iron
- SC 4 EasyFix Premium
Področja uporabe
- roštilj
- Pečica
- Trdovratne nečistoče