Komplet okroglih krtač s ščetinami iz medenine za enostavno odstranjevanje trdovratne umazanije zapečene umazanije - na primer na mreži v pečici ali na kuhalni plošči. Stabilne ščetine iz medenine spremenijo krtačko za čiščenje v najzmogljivejšo rešitev med krtačami za parne čistilnike. Pozor: ni primerno za občutljive površine kot sta les ali plastika.