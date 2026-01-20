Parni čistilnik SC 1 Multi
Kompaktni ročni parni čistilnik SC 1 Multi je pripravljen za uporabo v 30 sekundah in omogoča priročno globinsko čiščenje.
Kompaktni ročni parni čistilnik SC 1 Multi čisti brez kemikalij in je v trenutku pripravljen na globinsko čiščenje. Temeljito čiščenje odstrani do 99,999 % virusov¹⁾ in 99,99 % vseh običajnih gospodinjskih bakterij²⁾ s trdih površin. Kompaktna in praktična oblika naprave omogoča udobno uporabo in enostavno shranjevanje v najmanjših prostorih. SC 1 Multi je pripravljen za uporabo v 30 sekundah in ga je enostavno napolniti zahvaljujoč odstranljivemu rezervoarju za vodo – za daljše intervale vzdrževanja in manj prekinitev. Zamenljiva kartuša za odstranjevanje vodnega kamna zagotavlja samodejno odstranjevanje vodnega kamna za petkrat daljšo življenjsko dobo izdelka. LED prikazovalnik z nadzorno ploščo omogoča enostavno in enostavno upravljanje. Različni načini, kot so segrevanje, pripravljenost za uporabo, način pare in menjava kartuše, so vedno prikazani. Obstaja tudi možnost razširitve na inovativno večnamensko parno krpo 4 v 1.
Značilnosti in prednosti
Kompaktna in praktična zasnova napraveEnostavno rokovanje zahvaljujoč kompaktni zasnovi naprave. Ergonomska oblika za enostavno čiščenje. Napravo lahko shranite tam, kjer jo uporabljate, saj zavzame malo prostora in je tako vedno pri roki.
Non-stop para in integrirana kartuša za odstranjevanje vodnega kamnaPosodo je mogoče kadar koli polniti brez težav – za stalno paro brez prekinitev dela. Inteligentna kartuša za odstranjevanje vodnega kamna samodejno odstrani vodni kamen iz vode, kar močno podaljša življenjsko dobo naprave. LED indikatorska lučka prikazuje, kdaj je treba kartušo zamenjati z enournim časom priprave.
LED zaslon z nadzorno ploščoZa enostavno in enostavno upravljanje. Preprosto enkrat rahlo tapnite nadzorno ploščo, da aktivirate paro – brez fizičnega napora. Preprosto razumljiv svetlobni zaslon prikazuje naslednje načine: segrevanje, pripravljenost za uporabo, način pare in zamenjava kartuše.
Kratek čas segrevanja
- S hitrim časom segrevanja samo 30 sekund je naprava pripravljena za uporabo kot bi mignil.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Površinska zmogljivost pri polnem rezervoarju (m²)
|pribl. 30
|Izhod za ogrevanje (W)
|1300
|Dolžina kabla (m)
|5
|Čas ogrevanja (min)
|0,5
|Prostornina posode (ml)
|200
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|220 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Barva
|Bela
|Teža brez dodatkov (Kg)
|1,56
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|2,211
|Mere (D × Š × V) (mm)
|345 x 113 x 190
¹⁾ Testi so pokazali, da je s parnim čistilnikom Kärcher, s 30 sekundnim čiščenjem neposredno na enem mestu in z maksimalno močjo pare, mogoče iz običajnih gladkih trdih površin gospodinjstev odstraniti 99,999% virusov z ovojnico, kot na primer koronavirus ali gripo, razen virusa hepatitis B (testna klica: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus). / ²⁾ Ob temeljitem čiščenju s parnim čistilnikom Kärcher uničimo 99,99% vseh običajnih gospodinjskih bakterij na običajnih gladkih trdih površinah, s hitrostjo čiščenja 30 cm/s neposredno na enem mestu in z maksimalno močjo pare (testna klica: Enterococcus hirae). / ³⁾ Najmanjši faktor, za katerega se podaljša življenjska doba izdelka, na podlagi internih testov s trdoto vode 20 °dH in karbonatno trdoto 15 °dH.
Obseg dobave
- Prevleka iz mikro vlaken za ročno šobo: 1 Kos(i)
- Kartuša za odstranjevanje vodnega kamna: 1 Kos(i)
- Ročna šoba
Oprema
- Rezervoar: odstranljiva in jo je mogoče ponovno napolniti, kadar koli je to potrebno
Področja uporabe
- Pipe
- Umivalniki
- Stenske ploščice
- Okna in steklene površine
- Izpušne nape
- Kuhalne plošče
Dodatna oprema
