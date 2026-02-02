Popoln uvod v čiščenje s paro. Kärcherjev parni čistilnik SC 2 EasyFix Plus je enostaven in intuitiven za uporabo. Talna šoba EasyFix z gibljivim spojem zagotavlja odlično ergonomijo in zahvaljujoč lamelni tehnologiji zagotavlja bleščeče čiste rezultate. S pomočjo priročnega sistema kavljev in zank lahko krpo za čiščenje tal hitro in enostavno pritrdite na talno šobo in jo znova odstranite, ne da bi prišla v stik z umazanijo. Z dvostopenjsko regulacijo pare lahko intenzivnost pare popolnoma prilagodite površini, ki jo čistite. SC 2 EasyFix Plus ima tudi izboljšan komplet dodatkov za še bolj ciljno odstranjevanje umazanije skupaj s shranjevanjem dodatkov na napravi in ​​parkirnim mestom za talno šobo. Parni čistilnik Kärcher SC 2 EasyFix Plus čisti popolnoma brez kemikalij in ga lahko uporabljate praktično povsod. Temeljito čiščenje s parnim čistilnikom Kärcher odstrani 99,999 % virusov¹⁾ in 99,99 % vseh običajnih gospodinjskih bakterij²⁾ s tipičnih trdih površin v gospodinjstvu. Ploščice, kuhalne plošče, nape in tudi najmanjše reže postanejo brezhibno čiste. Tudi trdovratna umazanija je odstranjena v trenutku.