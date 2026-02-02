Parni čistilnik SC 2 EasyFix Plus
S paro, brez kemikalij: parni čistilnik SC 2 EasyFix Plus s talno šobo EasyFix in izboljšanimi dodatki. Za popolno čistočo na trdih površinah v celotnem domu.
Popoln uvod v čiščenje s paro. Kärcherjev parni čistilnik SC 2 EasyFix Plus je enostaven in intuitiven za uporabo. Talna šoba EasyFix z gibljivim spojem zagotavlja odlično ergonomijo in zahvaljujoč lamelni tehnologiji zagotavlja bleščeče čiste rezultate. S pomočjo priročnega sistema kavljev in zank lahko krpo za čiščenje tal hitro in enostavno pritrdite na talno šobo in jo znova odstranite, ne da bi prišla v stik z umazanijo. Z dvostopenjsko regulacijo pare lahko intenzivnost pare popolnoma prilagodite površini, ki jo čistite. SC 2 EasyFix Plus ima tudi izboljšan komplet dodatkov za še bolj ciljno odstranjevanje umazanije skupaj s shranjevanjem dodatkov na napravi in parkirnim mestom za talno šobo. Parni čistilnik Kärcher SC 2 EasyFix Plus čisti popolnoma brez kemikalij in ga lahko uporabljate praktično povsod. Temeljito čiščenje s parnim čistilnikom Kärcher odstrani 99,999 % virusov¹⁾ in 99,99 % vseh običajnih gospodinjskih bakterij²⁾ s tipičnih trdih površin v gospodinjstvu. Ploščice, kuhalne plošče, nape in tudi najmanjše reže postanejo brezhibno čiste. Tudi trdovratna umazanija je odstranjena v trenutku.
Značilnosti in prednosti
Shranjevanje pribora in odlagalno mestoUdobno shranjevanje pribora in enostavno pospravljanje talne šobe pri premorih med delom.
Komplet za čiščenje tal EasyFix s fleksibilnim zgibom na talni šobi in udobnim fiksiranjem krpe za tla s pomočjo ježkov.Optimalni rezultati čiščenja na različnih trdih tleh v gospodinjstvu zahvaljujoč učinkoviti lamelni tehnologiji. Zamenjava krpe brez kontakta z nečistočami in udobno nameščanje krpe za tla zahvaljujoč sistemu z ježki. Ergonomsko, učinkovito čiščenje s dobrim kontaktom s tlemi pri vseh velikostih zahvaljujoč prilagodljivemu zglobu šob.
Otroško varovalo na pištoli za paroSistem zapiranja nudi zaščito pred nepooblaščeno uporabo npr. otrok, ki se igrajo v bližini.
Večnamenska dodatna oprema
- Čiščenje različnih površin v skladu s potrebami - s talno šobo, ročno šobo, okroglo krtačo itd.
Krpa za čiščenje tal in pokrov za ročni nastavek
- Za temeljite rezultate čiščenja in še boljše raztapljanje in sesanje umazanije.
2-stopenjska nastavitev količine pare
- Količino pare lahko nastavite individualno glede na posamezno površino in stopnjo umazanije.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Testni certifikat¹⁾
|Uničuje do 99.999% korona virusa¹⁾ in 99.99% bakterij²⁾
|Površinska zmogljivost pri polnem rezervoarju (m²)
|pribl. 75
|Izhod za ogrevanje (W)
|1500
|Največji parni tlak (bar)
|max. 3,2
|Dolžina kabla (m)
|4
|Čas ogrevanja (min)
|6,5
|Zmogljivost kotla (l)
|1
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|220 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Barva
|Bela
|Teža brez dodatkov (Kg)
|2,9
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|4,6
|Mere (D × Š × V) (mm)
|380 x 254 x 260
Obseg dobave
- EasyFix univerzalna krpa za čiščenje tal: 2 Kos(i)
- Prevleka iz mikro vlaken za ročno šobo: 1 Kos(i)
- Točkovna šoba
- Ročna šoba
- Power šoba
- Okrogla krtača, črna: 1 Kos(i)
- Okroglo krtača, velika
- Talna šoba: EasyFix
- Količina parnih cevi: 2 Kos(i)
- Dolžina parnih cevi: 0.5 m
Oprema
- Otroško varovalo
- Varnostni ventil
- Nastavitev količine pare: na ročaju (dvostopenjski)
- Parna cev s pištolo: 2.2 m
- Shranjevanje dodatkov na napravi
Področja uporabe
- Trde talne obloge
- Pipe
- Umivalniki
- Stenske ploščice
- Okna in steklene površine
- Izpušne nape
- Kuhalne plošče
