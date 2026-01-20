Model parnega čistilnika za začetnike, SC 2 EasyFix, z enostavnim in intuitivnim rokovanjem, ima možnost regulacije pare v 2 stopnjah za prilagoditev intenzitete pare površini in stopnji umazanije. Predal za praktično pospravljanje pribora na napravi, kot tudi parkirni položaj za talno šobo so koristni detajli za še udobnejše čiščenje s paro. Fleksibilna talna šoba EasyFix zagotavlja maksimalno ergonomijo in zahvaljujoč lamelni tehnologiji zagotavlja izvrstne rezultate čiščenja. Krpo za tla iz mikrovlaken lahko po zaslugi praktičnega sistema pritiskačev enostavno in hitro fiksiramo na talno šobo in snamemo brez kontakta z nečistočami. Kärcherjev parni čistilec SC 2 EasyFix čisti popolnoma brez kemije in je zelo univerzalen. Pri temeljitem čiščenju bo odstranjenih 99,99 % vseh bakterij na običajnih trdih površinah v gospodinjstvu. Ob pravilni uporabi raznovrstnega pribora, bodo Vaše ploščice, plošča za kuhanje in napa pa celo najmanjše reže higiensko čisti. Celo najbolj trdovratna umazanija bo zanesljivo odstranjena.