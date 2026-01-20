Parni čistilnik SC 2 EasyFix
Model za uvajanje v čiščenje s paro brez kemije: Kärcher SC 2 EasyFix parni čistilec. Za resnično čistočo na trdih površinah v celem gospodinjstvu.
Model parnega čistilnika za začetnike, SC 2 EasyFix, z enostavnim in intuitivnim rokovanjem, ima možnost regulacije pare v 2 stopnjah za prilagoditev intenzitete pare površini in stopnji umazanije. Predal za praktično pospravljanje pribora na napravi, kot tudi parkirni položaj za talno šobo so koristni detajli za še udobnejše čiščenje s paro. Fleksibilna talna šoba EasyFix zagotavlja maksimalno ergonomijo in zahvaljujoč lamelni tehnologiji zagotavlja izvrstne rezultate čiščenja. Krpo za tla iz mikrovlaken lahko po zaslugi praktičnega sistema pritiskačev enostavno in hitro fiksiramo na talno šobo in snamemo brez kontakta z nečistočami. Kärcherjev parni čistilec SC 2 EasyFix čisti popolnoma brez kemije in je zelo univerzalen. Pri temeljitem čiščenju bo odstranjenih 99,99 % vseh bakterij na običajnih trdih površinah v gospodinjstvu. Ob pravilni uporabi raznovrstnega pribora, bodo Vaše ploščice, plošča za kuhanje in napa pa celo najmanjše reže higiensko čisti. Celo najbolj trdovratna umazanija bo zanesljivo odstranjena.
Značilnosti in prednosti
Shranjevanje pribora in odlagalno mestoUdobno shranjevanje pribora in enostavno pospravljanje talne šobe pri premorih med delom.
Komplet za čiščenje tal EasyFix s fleksibilnim zgibom na talni šobi in udobnim fiksiranjem krpe za tla s pomočjo ježkov.Optimalni rezultati čiščenja na različnih trdih tleh v gospodinjstvu zahvaljujoč učinkoviti lamelni tehnologiji. Zamenjava krpe brez kontakta z nečistočami in udobno nameščanje krpe za tla zahvaljujoč sistemu z ježki. Ergonomsko, učinkovito čiščenje s dobrim kontaktom s tlemi pri vseh velikostih zahvaljujoč prilagodljivemu zglobu šob.
Otroško varovalo na pištoli za paroSistem zapiranja nudi zaščito pred nepooblaščeno uporabo npr. otrok, ki se igrajo v bližini.
Večnamenska dodatna oprema
- Čiščenje različnih površin v skladu s potrebami - s talno šobo, ročno šobo, okroglo krtačo itd.
Krpa za čiščenje tal in pokrov za ročni nastavek
- Za temeljite rezultate čiščenja in še boljše raztapljanje in sesanje umazanije.
2-stopenjska nastavitev količine pare
- Količino pare lahko nastavite individualno glede na posamezno površino in stopnjo umazanije.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Testni certifikat¹⁾
|Uničuje do 99.999% korona virusa¹⁾ in 99.99% bakterij²⁾
|Površinska zmogljivost pri polnem rezervoarju (m²)
|pribl. 75
|Izhod za ogrevanje (W)
|1500
|Največji parni tlak (bar)
|max. 3,2
|Dolžina kabla (m)
|4
|Čas ogrevanja (min)
|6,5
|Zmogljivost kotla (l)
|1
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|220 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Barva
|Bela
|Teža brez dodatkov (Kg)
|2,9
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|4,6
|Mere (D × Š × V) (mm)
|380 x 254 x 260
¹⁾ Testi so pokazali, da je s parnim čistilnikom Kärcher, s 30 sekundnim čiščenjem neposredno na enem mestu in z maksimalno močjo pare, mogoče iz običajnih gladkih trdih površin gospodinjstev odstraniti 99,999% virusov z ovojnico, kot na primer koronavirus ali gripo, razen virusa hepatitis B (testna klica: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus). / ²⁾ Ob temeljitem čiščenju s parnim čistilnikom Kärcher uničimo 99,99% vseh običajnih gospodinjskih bakterij na običajnih gladkih trdih površinah, s hitrostjo čiščenja 30 cm/s neposredno na enem mestu in z maksimalno močjo pare (testna klica: Enterococcus hirae).
Obseg dobave
- EasyFix univerzalna krpa za čiščenje tal: 1 Kos(i)
- Prevleka iz mikro vlaken za ročno šobo: 1 Kos(i)
- Točkovna šoba
- Ročna šoba
- Okrogla krtača, črna: 1 Kos(i)
- Talna šoba: EasyFix
- Količina parnih cevi: 2 Kos(i)
- Dolžina parnih cevi: 0.5 m
Oprema
- Otroško varovalo
- Varnostni ventil
- Nastavitev količine pare: na ročaju (dvostopenjski)
- Parna cev s pištolo: 2.2 m
- Shranjevanje dodatkov na napravi
Področja uporabe
- Trde talne obloge
- Pipe
- Umivalniki
- Stenske ploščice
- Okna in steklene površine
- Izpušne nape
- Kuhalne plošče
