Parni čistilnik SC 5 EasyFix Iron
Parni čistilnik SC 5 EasyFix Iron s tlakom pare 4,2 bara vključuje parni likalnik, funkcijo VapoHydro, talno šobo in druge dodatke.
Ne samo, da je likalnik SC 5 EasyFix Iron dober, obljublja tudi popolno moč čiščenja: zaradi izjemnega tlaka pare 4,2 bara je najboljši parni čistilnik v svojem razredu. Štiristopenjska regulacija pare omogoča poljubno nastavitev pretoka pare. Temeljito čiščenje s parnim čistilnikom Kärcher odstrani 99,999 % virusov¹⁾ in 99,99 % vseh običajnih gospodinjskih bakterij²⁾ s tipičnih trdih površin v gospodinjstvu. Zahvaljujoč širokemu naboru razpoložljivih dodatkov lahko odlično očisti gladke površine, nape, vogale in reže. Posebno praktičen parni likalnik, ki je prav tako priložen, pospeši likanje za 50 %. Funkcija VapoHydro dodatno omogoča dolivanje tople vode ter lažje odstranjevanje in izpiranje trdovratne umazanije. Fleksibilna talna šoba EasyFix ima impresivno in učinkovito lamelno tehnologijo. S posebnim sistemom lahko krpo za čiščenje tal priročno pritrdite na talno šobo, ne da bi prišla v stik z umazanijo. Rezervoar za vodo je mogoče odstraniti in trajno napolniti. Ima tudi vgrajen predal za shranjevanje kabla, predal za shranjevanje dodatkov, parkirni položaj za talno šobo.
Značilnosti in prednosti
VapoHydro funkcijaPriklop tople vode dodatno k pari. Tako boste umazanijo lažje raztopili in jo enostavno odplaknili. Za še boljše rezultate čiščenja.
Komplet za čiščenje tal EasyFix s fleksibilnim zgibom na talni šobi in udobnim fiksiranjem krpe za tla s pomočjo ježkov.Optimalni rezultati čiščenja na različnih trdih tleh v gospodinjstvu zahvaljujoč učinkoviti lamelni tehnologiji. Zamenjava krpe brez kontakta z nečistočami in udobno nameščanje krpe za tla zahvaljujoč sistemu z ježki. Ergonomsko, učinkovito čiščenje s dobrim kontaktom s tlemi pri vseh velikostih zahvaljujoč prilagodljivemu zglobu šob.
Konstantno ponovno polnjenje snemljive posode za vodoZa neprekinjeno čiščenje in udobno polnjenje vode.
Večnamenska dodatna oprema / pribor vklj. s parnim likalnikom
- Čiščenje različnih površin v skladu s potrebami - s talno šobo, ročno šobo, okroglo krtačo itd.
- Likalnik na paro pod tlakom s fiksno nastavitvijo temperature, samodejnim izklopom in gladko tekočo površino. Do 50-odstotni prihranek časa.
Krpa za čiščenje tal in pokrov za ročni nastavek
- Za temeljite rezultate čiščenja in še boljše raztapljanje in sesanje umazanije.
Otroško varovalo na pištoli za paro
- Sistem zapiranja nudi zaščito pred nepooblaščeno uporabo npr. otrok, ki se igrajo v bližini.
4-stopenjska nastavitev količine pare
- Količino pare lahko nastavite individualno glede na posamezno površino in stopnjo umazanije.
Shranjevanje pribora in odlagalno mesto
- Udobno shranjevanje pribora. Odlagalno mesto za enostavno odlaganje talne šobe med premori dela.
Stikalo za On/Off na napravi
- Uporabniku prijazen vklop in izklop naprave.
Vgrajen predal za shranjevanje kabla
- Varno shranjevanje kabla in drugega pribora.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Testni certifikat¹⁾
|Uničuje do 99.999% korona virusa¹⁾ in 99.99% bakterij²⁾
|Površinska zmogljivost pri polnem rezervoarju (m²)
|pribl. 150
|Izhod za ogrevanje (W)
|2250
|Največji parni tlak (bar)
|max. 4,2
|Dolžina kabla (m)
|6
|Čas ogrevanja (min)
|3
|Zmogljivost kotla (l)
|0,5
|Prostornina posode (l)
|1,5
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|220 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50
|Barva
|Bela
|Teža brez dodatkov (Kg)
|6
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|10,4
|Mere (D × Š × V) (mm)
|439 x 301 x 305
¹⁾ Testi so pokazali, da je s parnim čistilnikom Kärcher, s 30 sekundnim čiščenjem neposredno na enem mestu in z maksimalno močjo pare, mogoče iz običajnih gladkih trdih površin gospodinjstev odstraniti 99,999% virusov z ovojnico, kot na primer koronavirus ali gripo, razen virusa hepatitis B (testna klica: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus). / ²⁾ Ob temeljitem čiščenju s parnim čistilnikom Kärcher uničimo 99,99% vseh običajnih gospodinjskih bakterij na običajnih gladkih trdih površinah, s hitrostjo čiščenja 30 cm/s neposredno na enem mestu in z maksimalno močjo pare (testna klica: Enterococcus hirae).
Obseg dobave
- EasyFix univerzalna krpa za čiščenje tal: 1 Kos(i)
- Prevleka iz mikro vlaken za ročno šobo: 1 Kos(i)
- Prašek za odstranjevanje vodnega kamna: 3 Kos(i)
- Točkovna šoba
- Ročna šoba
- Okrogla krtača, črna: 1 Kos(i)
- Parni likalnik EasyFinish
- Talna šoba: EasyFix
- Količina parnih cevi: 2 Kos(i)
- Dolžina parnih cevi: 0.5 m
Oprema
- Otroško varovalo
- Varnostni ventil
- Nastavitev količine pare: na napravi (4 stopnje)
- Rezervoar: odstranljiva in jo je mogoče ponovno napolniti, kadar koli je to potrebno
- Parna cev s pištolo: 2.3 m
- Povezava iz železa
- Vgrajeno stikalo za vklop/izklop
- VapoHydro funkcija
- Shranjevanje dodatkov na napravi
Video posnetki
Področja uporabe
- Trde talne obloge
- Pipe
- Umivalniki
- Stenske ploščice
- Okna in steklene površine
- Izpušne nape
- Kuhalne plošče
- Likanje
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.