SC 3 Deluxe je pripravljen na delo že po 30-ih sekundah segrevanja in odstrani do 99,999 % koronavirusov¹⁾ in 99,99 % vseh običajnih bakterij²⁾ v gospodinjstvu. Integrirani predal na napravi omogoča priročno shranjevanje dodatkov, kabla in cevi. Druge funkcije vključujejo vgrajeno kartušo za odstranjevanje vodnjega kamna, rezervoar za vodo, ki ga je mogoče trajno napolniti za neprekinjeno čiščenje, LED-svetilni obroč za prikaz načina delovanja ter različne dodatke za odstranjevanje trdovratne umazanije na ploščicah, kuhalni plošči, napah in fugah. Na voljo je tudi talna šoba EasyFix z gibljivim spojem za odlično ergonomijo ter tehnologijo za popolne rezultate čiščenja. S pomočjo priročnega sistema s sprijemalom in zanko lahko talno krpo in mikrovlaken enostavno pritrdite na šobo in jo ponovno odstranite, ne da bi prišli v stik z umazanijo. 2-stopenjska regulacija pare vedno zagotavlja popolno prilagoditev toka pare površini in ustrezni stopnji kontaminacije.