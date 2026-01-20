Parni čistilnik SC 5 Deluxe Signature Line
Parni čistilnik SC 5 Deluxe, opremljen z LED trakom, LED indikatorjem temperature v realnem času, funkcijo VapoHydro in popolnim shranjevanjem pripomočkov, čisti udobno in brez prekinitev.
Samo naši najbolj inovativni, visoko zmogljivi izdelki nosijo podpis tehnološkega pionirja in ustanovitelja podjetja Alfreda Kärcherja. Nova SC 5 Deluxe Signature Line: na prvi pogled prepoznavna kot najboljša naprava Kärcher v svoji kategoriji. Naš vrhunski parni čistilnik SC 5 Deluxe Signature Line naredi higiensko čiščenje sproščujočo vadbo. Vrhunske funkcije, kot je izpust pare, ki ga je mogoče prilagoditi površini in stopnji umazanosti, ali funkcija VapoHydro, s katero lahko poleg pare vklopite tudi toplo vodo, zagotavljajo prave WOW trenutke med delom. Rezervoar je odstranljiv in ga je mogoče trajno napolniti, kar zagotavlja nemoteno čiščenje. Zahvaljujoč LED-zaslonu v realnem času lahko vidite, kako hitro je naprava pripravljena za uporabo, zahvaljujoč vgrajenemu predalu za dodatke pa po opravljenem delu ni pospravljen le vaš dom.
Značilnosti in prednosti
Prednosti Signature LinePodpis ustanovitelja podjetja Alfreda Kärcherja označuje izdelek kot najboljšo Kärcherjevo napravo v svoji kategoriji. Druge ekskluzivne ugodnosti vključujejo podporo za aplikacije in podaljšano garancijo.
LED prikaz temperature v realnem časuProces ogrevanja je mogoče spremljati v realnem času do maksimalne temperature 150 °C.
Priročno shranjevanje dodatkov in parkirni položajPriročno shranjevanje dodatkov, podaljška, kabla in parne cevi.
VapoHydro funkcija
- Dodatno k pari lahko vklopite tudi delovanje z vročo vodo. Tako boste tudi najtrdovratnejšo umazanijo lažje raztopili in enostavno odplaknili stran.
Konstantno ponovno polnjenje snemljive posode za vodo
- Za neprekinjeno čiščenje in udobno polnjenje vode.
Komplet za čiščenje tal EasyFix s fleksibilnim zgibom na talni šobi in udobnim fiksiranjem krpe za tla s pomočjo ježkov.
- Optimalni rezultati čiščenja na različnih trdih tleh v gospodinjstvih zahvaljujoč učinkoviti tehniki lamel.
- Zamenjava krpe brez kontakta z nečistočami in udobno nameščanje krpe za tla zahvaljujoč sistemu z ježki.
- Ergonomsko, učinkovito čiščenje s dobrim kontaktom s tlemi pri vseh velikostih zahvaljujoč prilagodljivemu zglobu šob.
Večnamenska dodatna oprema
- Čiščenje različnih površin v skladu s potrebami - s talno šobo, ročno šobo, okroglo krtačo itd.
Otroško varovalo na pištoli za paro
- Sistem zapiranja nudi zaščito pred nepooblaščeno uporabo npr. otrok, ki se igrajo v bližini.
Tristopenjski nadzor pretoka pare
- Pretok pare je mogoče prilagoditi površini in stopnji umazanije.
Stikalo za On/Off na napravi
- Uporabniku prijazen vklop in izklop naprave.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Testni certifikat¹⁾
|Uničuje do 99.999% korona virusa¹⁾ in 99.99% bakterij²⁾
|Površinska zmogljivost pri polnem rezervoarju (m²)
|pribl. 130
|Izhod za ogrevanje (W)
|2250
|Največji parni tlak (bar)
|4
|Dolžina kabla (m)
|6
|Čas ogrevanja (min)
|3
|Zmogljivost kotla (l)
|0,5
|Prostornina posode (l)
|1,3
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|220 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50
|Barva
|Bela
|Teža brez dodatkov (Kg)
|5,55
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|9,5
|Mere (D × Š × V) (mm)
|400 x 265 x 300
¹⁾ Testi so pokazali, da je s parnim čistilnikom Kärcher, s 30 sekundnim čiščenjem neposredno na enem mestu in z maksimalno močjo pare, mogoče iz običajnih gladkih trdih površin gospodinjstev odstraniti 99,999% virusov z ovojnico, kot na primer koronavirus ali gripo, razen virusa hepatitis B (testna klica: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus). / ²⁾ Ob temeljitem čiščenju s parnim čistilnikom Kärcher uničimo 99,99% vseh običajnih gospodinjskih bakterij na običajnih gladkih trdih površinah, s hitrostjo čiščenja 30 cm/s neposredno na enem mestu in z maksimalno močjo pare (testna klica: Enterococcus hirae).
Obseg dobave
- EasyFix univerzalna krpa za čiščenje tal: 2 Kos(i)
- Prevleka iz mikro vlaken za ročno šobo: 1 Kos(i)
- Prašek za odstranjevanje vodnega kamna: 3 Kos(i)
- Točkovna šoba
- Ročna šoba
- Power šoba
- Okrogla krtača, črna: 1 Kos(i)
- Okroglo krtača, velika
- Ščetka za špranje
- Talna šoba: EasyFix
- Količina parnih cevi: 2 Kos(i)
- Dolžina parnih cevi: 0.5 m
- Nastavek za preproge
Oprema
- Otroško varovalo
- Varnostni ventil
- Nastavitev količine pare: na napravi (tristopenjski)
- Rezervoar: odstranljiva in jo je mogoče ponovno napolniti, kadar koli je to potrebno
- Parna cev s pištolo: 2.3 m
- Povezava iz železa
- Vgrajeno stikalo za vklop/izklop
- VapoHydro funkcija
- Shranjevanje dodatkov na napravi
Področja uporabe
- Trde talne obloge
- Pipe
- Umivalniki
- Stenske ploščice
- Okna in steklene površine
- Izpušne nape
- Kuhalne plošče
- Fuge
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.