Samo naši najbolj inovativni, visoko zmogljivi izdelki nosijo podpis tehnološkega pionirja in ustanovitelja podjetja Alfreda Kärcherja. Nova SC 5 Deluxe Signature Line: na prvi pogled prepoznavna kot najboljša naprava Kärcher v svoji kategoriji. Naš vrhunski parni čistilnik SC 5 Deluxe Signature Line naredi higiensko čiščenje sproščujočo vadbo. Vrhunske funkcije, kot je izpust pare, ki ga je mogoče prilagoditi površini in stopnji umazanosti, ali funkcija VapoHydro, s katero lahko poleg pare vklopite tudi toplo vodo, zagotavljajo prave WOW trenutke med delom. Rezervoar je odstranljiv in ga je mogoče trajno napolniti, kar zagotavlja nemoteno čiščenje. Zahvaljujoč LED-zaslonu v realnem času lahko vidite, kako hitro je naprava pripravljena za uporabo, zahvaljujoč vgrajenemu predalu za dodatke pa po opravljenem delu ni pospravljen le vaš dom.