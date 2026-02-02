SC 3 EasyFix parni čistilnik je pripravljen za uporabo po samo 30 sekundah segrevanja. Rezervoar za vodo z možnostjo trajnega polnjenja omogoča nemoteno čiščenje. Uporabljena kartuša za odstranjevanje vodnega kamna samostojno odstrani vodni kamen in s tem podaljša življenjsko dobo naprave. Kärcher SC 3 EasyFix čisti brez kemikalij in se lahko uporablja praktično povsod v domu. Uporablja se lahko na vseh vrstah trdih površin v gospodinjstvu. Temeljito čiščenje s parnim čistilnikom Kärcher odstrani 99,999 % koronavirusov¹⁾ in 99,99 % vseh pogostih gospodinjskih bakterij²⁾ s tipičnih trdih površin v gospodinjstvu. Njegova obsežna dodatna oprema higiensko očisti ploščice, kuhalne plošče, nape – vključno z odstranjevanjem trdovratne umazanije. Priložen je tudi talni nastavek EasyFix z gibljivim spojem za odlično ergonomijo za popolne rezultate čiščenja. S pomočjo priročnega sistema lahko krpo za tla iz mikrovlaken enostavno pritrdite na talno šobo in jo znova odstranite, ne da bi prišla v stik z umazanijo. Z dvostopenjsko regulacijo pare lahko intenzivnost popolnoma prilagodite površini in umazaniji. Dodatne podrobnosti: prostor za shranjevanje pribora in parkirni položaj za talno šobo.