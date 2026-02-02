Parni čistilnik SC 3 EasyFix Plus

Parni čistilnik SC 3 EasyFix s kartušo za odstranjevanje vodnega kamna omogoča čiščenje zahvaljujoč rezervoarju za vodo, ki ga je mogoče trajno ponovno napolniti. Segreje se v 30 sekundah.

SC 3 EasyFix parni čistilnik je pripravljen za uporabo po samo 30 sekundah segrevanja. Rezervoar za vodo z možnostjo trajnega polnjenja omogoča nemoteno čiščenje. Uporabljena kartuša za odstranjevanje vodnega kamna samostojno odstrani vodni kamen in s tem podaljša življenjsko dobo naprave. Kärcher SC 3 EasyFix čisti brez kemikalij in se lahko uporablja praktično povsod v domu. Uporablja se lahko na vseh vrstah trdih površin v gospodinjstvu. Temeljito čiščenje s parnim čistilnikom Kärcher odstrani 99,999 % koronavirusov¹⁾ in 99,99 % vseh pogostih gospodinjskih bakterij²⁾ s tipičnih trdih površin v gospodinjstvu. Njegova obsežna dodatna oprema higiensko očisti ploščice, kuhalne plošče, nape – vključno z odstranjevanjem trdovratne umazanije. Priložen je tudi talni nastavek EasyFix z gibljivim spojem za odlično ergonomijo za popolne rezultate čiščenja. S pomočjo priročnega sistema lahko krpo za tla iz mikrovlaken enostavno pritrdite na talno šobo in jo znova odstranite, ne da bi prišla v stik z umazanijo. Z dvostopenjsko regulacijo pare lahko intenzivnost popolnoma prilagodite površini in umazaniji. Dodatne podrobnosti: prostor za shranjevanje pribora in parkirni položaj za talno šobo.

Značilnosti in prednosti
Parni čistilnik SC 3 EasyFix Plus: Kratek čas segrevanja
Kratek čas segrevanja
S hitrim časom segrevanja samo 30 sekund je naprava pripravljena za uporabo kot bi mignil.
Parni čistilnik SC 3 EasyFix Plus: Komplet za čiščenje tal EasyFix s fleksibilnim zgibom na talni šobi in udobnim fiksiranjem krpe za tla s pomočjo ježkov.
Komplet za čiščenje tal EasyFix s fleksibilnim zgibom na talni šobi in udobnim fiksiranjem krpe za tla s pomočjo ježkov.
Optimalni rezultati čiščenja na različnih trdih tleh v gospodinjstvu zahvaljujoč učinkoviti lamelni tehnologiji. Zamenjava krpe brez kontakta z nečistočami in udobno nameščanje krpe za tla zahvaljujoč sistemu z ježki. Ergonomsko, učinkovito čiščenje s dobrim kontaktom s tlemi pri vseh velikostih zahvaljujoč prilagodljivemu zglobu šob.
Parni čistilnik SC 3 EasyFix Plus: Non-stop para in integrirana kartuša za odstranjevanje vodnega kamna
Non-stop para in integrirana kartuša za odstranjevanje vodnega kamna
Posodo lahko kadarkoli brez težav napolnite - za nonstop paro brez premorov med delom Inteligentna kartuša za odstranjevanje vodnega kamna samodejno odstrani vodni kamen iz vode, kar močno podaljša življenjsko dobo naprave.
Večnamenska dodatna oprema
  • Čiščenje različnih površin v skladu s potrebami - s talno šobo, ročno šobo, okroglo krtačo itd.
Krpa za čiščenje tal in pokrov za ročni nastavek
  • Za temeljite rezultate čiščenja in še boljše raztapljanje in sesanje umazanije.
Otroško varovalo na pištoli za paro
  • Sistem zapiranja nudi zaščito pred nepooblaščeno uporabo npr. otrok, ki se igrajo v bližini.
2-stopenjska nastavitev količine pare
  • Količino pare lahko nastavite individualno glede na posamezno površino in stopnjo umazanije.
Shranjevanje pribora in odlagalno mesto
  • Udobno shranjevanje pribora. Odlagalno mesto za enostavno odlaganje talne šobe med premori dela.
Stikalo za On/Off na napravi
  • Uporabniku prijazen vklop in izklop naprave.
Specifikacije

Tehnični podatki

Testni certifikat¹⁾ Uničuje do 99.999% korona virusa¹⁾ in 99.99% bakterij²⁾
Površinska zmogljivost pri polnem rezervoarju (m²) pribl. 75
Izhod za ogrevanje (W) 1900
Največji parni tlak (bar) max. 3,5
Dolžina kabla (m) 4
Čas ogrevanja (min) 0,5
Prostornina posode (l) 1
Število faz (Ph) 1
Napetost (V) 220 / 240
Frekvenca (Hz) 50 / 60
Barva Bela
Teža brez dodatkov (Kg) 3,1
Teža vključno z embalažo (Kg) 4,8
Mere (D × Š × V) (mm) 360 x 236 x 253

¹⁾ Testi so pokazali, da je s parnim čistilnikom Kärcher, s 30 sekundnim čiščenjem neposredno na enem mestu in z maksimalno močjo pare, mogoče iz običajnih gladkih trdih površin gospodinjstev odstraniti 99,999% virusov z ovojnico, kot na primer koronavirus ali gripo, razen virusa hepatitis B (testna klica: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus). / ²⁾ Ob temeljitem čiščenju s parnim čistilnikom Kärcher uničimo 99,99% vseh običajnih gospodinjskih bakterij na običajnih gladkih trdih površinah, s hitrostjo čiščenja 30 cm/s neposredno na enem mestu in z maksimalno močjo pare (testna klica: Enterococcus hirae). / ³⁾ Najmanjši faktor, za katerega se podaljša življenjska doba izdelka, na podlagi internih testov s trdoto vode 20 °dH in karbonatno trdoto 15 °dH.

Obseg dobave

  • EasyFix univerzalna krpa za čiščenje tal: 2 Kos(i)
  • Prevleka iz mikro vlaken za ročno šobo: 1 Kos(i)
  • Kartuša za odstranjevanje vodnega kamna: 1 Kos(i)
  • Točkovna šoba
  • Ročna šoba
  • Power šoba
  • Okrogla krtača, črna: 1 Kos(i)
  • Okroglo krtača, velika
  • Talna šoba: EasyFix
  • Količina parnih cevi: 2 Kos(i)
  • Dolžina parnih cevi: 0.5 m
  • Nastavek za preproge

Oprema

  • Otroško varovalo
  • Varnostni ventil
  • Nastavitev količine pare: na ročaju (dvostopenjski)
  • Rezervoar: lahko ponovno napolnite, kadar koli je to potrebno
  • Parna cev s pištolo: 2.2 m
  • Vgrajeno stikalo za vklop/izklop
  • Shranjevanje dodatkov na napravi
Video posnetki

Področja uporabe
  • Trde talne obloge
  • Pipe
  • Umivalniki
  • Stenske ploščice
  • Okna in steklene površine
  • Izpušne nape
  • Kuhalne plošče
  • Osvežitev preprog
Dodatna oprema
