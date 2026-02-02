Parni čistilnik SC 3 EasyFix Plus
Parni čistilnik SC 3 EasyFix s kartušo za odstranjevanje vodnega kamna omogoča čiščenje zahvaljujoč rezervoarju za vodo, ki ga je mogoče trajno ponovno napolniti. Segreje se v 30 sekundah.
SC 3 EasyFix parni čistilnik je pripravljen za uporabo po samo 30 sekundah segrevanja. Rezervoar za vodo z možnostjo trajnega polnjenja omogoča nemoteno čiščenje. Uporabljena kartuša za odstranjevanje vodnega kamna samostojno odstrani vodni kamen in s tem podaljša življenjsko dobo naprave. Kärcher SC 3 EasyFix čisti brez kemikalij in se lahko uporablja praktično povsod v domu. Uporablja se lahko na vseh vrstah trdih površin v gospodinjstvu. Temeljito čiščenje s parnim čistilnikom Kärcher odstrani 99,999 % koronavirusov¹⁾ in 99,99 % vseh pogostih gospodinjskih bakterij²⁾ s tipičnih trdih površin v gospodinjstvu. Njegova obsežna dodatna oprema higiensko očisti ploščice, kuhalne plošče, nape – vključno z odstranjevanjem trdovratne umazanije. Priložen je tudi talni nastavek EasyFix z gibljivim spojem za odlično ergonomijo za popolne rezultate čiščenja. S pomočjo priročnega sistema lahko krpo za tla iz mikrovlaken enostavno pritrdite na talno šobo in jo znova odstranite, ne da bi prišla v stik z umazanijo. Z dvostopenjsko regulacijo pare lahko intenzivnost popolnoma prilagodite površini in umazaniji. Dodatne podrobnosti: prostor za shranjevanje pribora in parkirni položaj za talno šobo.
Značilnosti in prednosti
Kratek čas segrevanjaS hitrim časom segrevanja samo 30 sekund je naprava pripravljena za uporabo kot bi mignil.
Komplet za čiščenje tal EasyFix s fleksibilnim zgibom na talni šobi in udobnim fiksiranjem krpe za tla s pomočjo ježkov.Optimalni rezultati čiščenja na različnih trdih tleh v gospodinjstvu zahvaljujoč učinkoviti lamelni tehnologiji. Zamenjava krpe brez kontakta z nečistočami in udobno nameščanje krpe za tla zahvaljujoč sistemu z ježki. Ergonomsko, učinkovito čiščenje s dobrim kontaktom s tlemi pri vseh velikostih zahvaljujoč prilagodljivemu zglobu šob.
Non-stop para in integrirana kartuša za odstranjevanje vodnega kamnaPosodo lahko kadarkoli brez težav napolnite - za nonstop paro brez premorov med delom Inteligentna kartuša za odstranjevanje vodnega kamna samodejno odstrani vodni kamen iz vode, kar močno podaljša življenjsko dobo naprave.
Večnamenska dodatna oprema
- Čiščenje različnih površin v skladu s potrebami - s talno šobo, ročno šobo, okroglo krtačo itd.
Krpa za čiščenje tal in pokrov za ročni nastavek
- Za temeljite rezultate čiščenja in še boljše raztapljanje in sesanje umazanije.
Otroško varovalo na pištoli za paro
- Sistem zapiranja nudi zaščito pred nepooblaščeno uporabo npr. otrok, ki se igrajo v bližini.
2-stopenjska nastavitev količine pare
- Količino pare lahko nastavite individualno glede na posamezno površino in stopnjo umazanije.
Shranjevanje pribora in odlagalno mesto
- Udobno shranjevanje pribora. Odlagalno mesto za enostavno odlaganje talne šobe med premori dela.
Stikalo za On/Off na napravi
- Uporabniku prijazen vklop in izklop naprave.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Testni certifikat¹⁾
|Uničuje do 99.999% korona virusa¹⁾ in 99.99% bakterij²⁾
|Površinska zmogljivost pri polnem rezervoarju (m²)
|pribl. 75
|Izhod za ogrevanje (W)
|1900
|Največji parni tlak (bar)
|max. 3,5
|Dolžina kabla (m)
|4
|Čas ogrevanja (min)
|0,5
|Prostornina posode (l)
|1
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|220 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Barva
|Bela
|Teža brez dodatkov (Kg)
|3,1
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|4,8
|Mere (D × Š × V) (mm)
|360 x 236 x 253
¹⁾ Testi so pokazali, da je s parnim čistilnikom Kärcher, s 30 sekundnim čiščenjem neposredno na enem mestu in z maksimalno močjo pare, mogoče iz običajnih gladkih trdih površin gospodinjstev odstraniti 99,999% virusov z ovojnico, kot na primer koronavirus ali gripo, razen virusa hepatitis B (testna klica: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus). / ²⁾ Ob temeljitem čiščenju s parnim čistilnikom Kärcher uničimo 99,99% vseh običajnih gospodinjskih bakterij na običajnih gladkih trdih površinah, s hitrostjo čiščenja 30 cm/s neposredno na enem mestu in z maksimalno močjo pare (testna klica: Enterococcus hirae). / ³⁾ Najmanjši faktor, za katerega se podaljša življenjska doba izdelka, na podlagi internih testov s trdoto vode 20 °dH in karbonatno trdoto 15 °dH.
Obseg dobave
- EasyFix univerzalna krpa za čiščenje tal: 2 Kos(i)
- Prevleka iz mikro vlaken za ročno šobo: 1 Kos(i)
- Kartuša za odstranjevanje vodnega kamna: 1 Kos(i)
- Točkovna šoba
- Ročna šoba
- Power šoba
- Okrogla krtača, črna: 1 Kos(i)
- Okroglo krtača, velika
- Talna šoba: EasyFix
- Količina parnih cevi: 2 Kos(i)
- Dolžina parnih cevi: 0.5 m
- Nastavek za preproge
Oprema
- Otroško varovalo
- Varnostni ventil
- Nastavitev količine pare: na ročaju (dvostopenjski)
- Rezervoar: lahko ponovno napolnite, kadar koli je to potrebno
- Parna cev s pištolo: 2.2 m
- Vgrajeno stikalo za vklop/izklop
- Shranjevanje dodatkov na napravi
Video posnetki
Področja uporabe
- Trde talne obloge
- Pipe
- Umivalniki
- Stenske ploščice
- Okna in steklene površine
- Izpušne nape
- Kuhalne plošče
- Osvežitev preprog
Dodatna oprema
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.