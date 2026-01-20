Parni čistilnik SC 4 EasyFix
Udobno čiščenje s paro brez prekinitev: s pomočjo SC 4 EasyFix parnega čistilca s talno šobo EasyFix in snemljivim rezervoarjem za vodo s funkcijo stalnega dopolnjevanja.
Parni čistilec SC 4 EasyFix je sinonim za visoko udobje.Odlikuje ga integrirani predal za kabel, predal za pospravljanje pribora i parkirni položaj za talno šobo. Zahvaljujuč svojemu fleksibilnemu zglobu, talna šoba EasyFix jamči maksimalno ergonomijo in bleščeče rezultate zaradi lamelne tehnologije. Krpo za tla iz mikrovlaken lahko po zaslugi praktičnega sistema pritiskačev enostavno in hitro fiksiramo na talno šobo in snamemo brez kontakta z nečistočami. Regulacija intenzitete pare je možna v 2 stopnjah in se lahko prilagodi površini in stopnji umazanije. Zahvaljujuč raznovrstnemu priboru, bodo Vaše ploščice, kuhalna plošča, napa in celo najmanjše reže ponovo zablesteli – celo pri trdovratni umazaniji. Snemljivi rezervoar za vodo z možnostjo stalnega dopolnjevanja omogoča čiščenje brez prekinitev. SC 4 EasyFix čisti brez kemije in je uporaben skoraj povsod v gospodinjstvu. Pri temeljitem čiščenju s Kärcherjevim parnim čistilcem bo odstranjenih 99,99 % vseh bakterij na običajnih trdih površinah v gospodinjstvu.
Značilnosti in prednosti
Konstantno ponovno polnjenje snemljive posode za vodoNeprekinjeno čiščenje in udobno polnjenje vode.
Komplet za čiščenje tal EasyFix s fleksibilnim zgibom na talni šobi in udobnim fiksiranjem krpe za tla s pomočjo ježkov.Optimalni rezultati čiščenja na različnih trdih tleh v gospodinjstvu zahvaljujoč učinkoviti lamelni tehnologiji. Zamenjava krpe brez kontakta z nečistočami in udobno nameščanje krpe za tla zahvaljujoč sistemu z ježki. Ergonomsko, učinkovito čiščenje s dobrim kontaktom s tlemi pri vseh velikostih zahvaljujoč prilagodljivemu zglobu šob.
Vgrajen predal za shranjevanje kablaVarno shranjevanje kabla in drugega pribora.
Večnamenska dodatna oprema
- Čiščenje različnih površin v skladu s potrebami - s talno šobo, ročno šobo, okroglo krtačo itd.
Krpa za tla in prevleka za ročno šobo iz visokokvalitetnih mikrovlaken
- Za temeljite rezultate čiščenja in še boljše raztapljanje in sesanje umazanije.
Otroško varovalo na pištoli za paro
- Sistem zapiranja nudi zaščito pred nepooblaščeno uporabo npr. otrok, ki se igrajo v bližini.
2-stopenjska nastavitev količine pare
- Količino pare lahko nastavite individualno glede na posamezno površino in stopnjo umazanije.
Shranjevanje pribora in odlagalno mesto
- Udobno shranjevanje pribora. Odlagalno mesto za enostavno odlaganje talne šobe med premori dela.
Stikalo za On/Off na napravi
- Uporabniku prijazen vklop in izklop naprave.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Testni certifikat¹⁾
|Uničuje do 99.999% korona virusa¹⁾ in 99.99% bakterij²⁾
|Površinska zmogljivost pri polnem rezervoarju (m²)
|pribl. 100
|Izhod za ogrevanje (W)
|2000
|Največji parni tlak (bar)
|max. 3,5
|Dolžina kabla (m)
|4
|Čas ogrevanja (min)
|4
|Zmogljivost kotla (l)
|0,5
|Prostornina posode (l)
|0,8
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|220 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Barva
|Bela
|Teža brez dodatkov (Kg)
|4,05
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|5,6
|Mere (D × Š × V) (mm)
|380 x 251 x 273
¹⁾ Testi so pokazali, da je s parnim čistilnikom Kärcher, s 30 sekundnim čiščenjem neposredno na enem mestu in z maksimalno močjo pare, mogoče iz običajnih gladkih trdih površin gospodinjstev odstraniti 99,999% virusov z ovojnico, kot na primer koronavirus ali gripo, razen virusa hepatitis B (testna klica: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus). / ²⁾ Ob temeljitem čiščenju s parnim čistilnikom Kärcher uničimo 99,99% vseh običajnih gospodinjskih bakterij na običajnih gladkih trdih površinah, s hitrostjo čiščenja 30 cm/s neposredno na enem mestu in z maksimalno močjo pare (testna klica: Enterococcus hirae).
Obseg dobave
- EasyFix univerzalna krpa za čiščenje tal: 1 Kos(i)
- Prevleka iz mikro vlaken za ročno šobo: 1 Kos(i)
- Prašek za odstranjevanje vodnega kamna: 3 Kos(i)
- Točkovna šoba
- Ročna šoba
- Okrogla krtača, črna: 1 Kos(i)
- Talna šoba: EasyFix
- Količina parnih cevi: 2 Kos(i)
- Dolžina parnih cevi: 0.5 m
Oprema
- Otroško varovalo
- Varnostni ventil
- Nastavitev količine pare: na ročaju (dvostopenjski)
- Rezervoar: odstranljiva in jo je mogoče ponovno napolniti, kadar koli je to potrebno
- Parna cev s pištolo: 2.2 m
- Vgrajeno stikalo za vklop/izklop
- Shranjevanje dodatkov na napravi
Video posnetki
Področja uporabe
- Trde talne obloge
- Pipe
- Umivalniki
- Stenske ploščice
- Okna in steklene površine
- Izpušne nape
- Kuhalne plošče
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
