Parni čistilec SC 4 EasyFix je sinonim za visoko udobje.Odlikuje ga integrirani predal za kabel, predal za pospravljanje pribora i parkirni položaj za talno šobo. Zahvaljujuč svojemu fleksibilnemu zglobu, talna šoba EasyFix jamči maksimalno ergonomijo in bleščeče rezultate zaradi lamelne tehnologije. Krpo za tla iz mikrovlaken lahko po zaslugi praktičnega sistema pritiskačev enostavno in hitro fiksiramo na talno šobo in snamemo brez kontakta z nečistočami. Regulacija intenzitete pare je možna v 2 stopnjah in se lahko prilagodi površini in stopnji umazanije. Zahvaljujuč raznovrstnemu priboru, bodo Vaše ploščice, kuhalna plošča, napa in celo najmanjše reže ponovo zablesteli – celo pri trdovratni umazaniji. Snemljivi rezervoar za vodo z možnostjo stalnega dopolnjevanja omogoča čiščenje brez prekinitev. SC 4 EasyFix čisti brez kemije in je uporaben skoraj povsod v gospodinjstvu. Pri temeljitem čiščenju s Kärcherjevim parnim čistilcem bo odstranjenih 99,99 % vseh bakterij na običajnih trdih površinah v gospodinjstvu.