Parni čistilnik SC 4 Deluxe Iron zmogljivo čisti pri 4,0 barih in odstrani do 99,999 % virusov¹⁾ in 99,99 % vseh pogostih gospodinjskih bakterij²⁾ na trdih površinah. Rezervoar je odstranljiv in ga je mogoče trajno ponovno napolniti, kar zagotavlja nemoteno čiščenje. Izjemno velik vgrajen predal za shranjevanje pripomočkov zagotavlja priročno shranjevanje dodatkov, kablov in cevi neposredno na napravi. Ostale lastnosti vključujejo osvetljen LED trak za prikaz načina delovanja, talno šobo EasyFix s gibljivim spojem za maksimalno ergonomijo, inovativno tehnologijo lamel, praktičen sistem zapenjanja za krpo za čiščenje tal in različne dodatke za odstranjevanje trdovratne umazanije. na ploščicah, kuhalnih ploščah in napah ter v špranjah in fugah. S tristopenjsko regulacijo pare lahko pretok pare vedno popolnoma prilagodite površini in umazaniji. Priložen parni likalnik prav tako skrajša čas likanja za približno 50 %.