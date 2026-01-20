Parni čistilnik SC 4 Deluxe Iron
SC 4 Deluxe omogoča udobno, neprekinjeno čiščenje s paro, vključno s parnim likalnikom in odličnim shranjevanjem pripomočkov neposredno na napravi.
Parni čistilnik SC 4 Deluxe Iron zmogljivo čisti pri 4,0 barih in odstrani do 99,999 % virusov¹⁾ in 99,99 % vseh pogostih gospodinjskih bakterij²⁾ na trdih površinah. Rezervoar je odstranljiv in ga je mogoče trajno ponovno napolniti, kar zagotavlja nemoteno čiščenje. Izjemno velik vgrajen predal za shranjevanje pripomočkov zagotavlja priročno shranjevanje dodatkov, kablov in cevi neposredno na napravi. Ostale lastnosti vključujejo osvetljen LED trak za prikaz načina delovanja, talno šobo EasyFix s gibljivim spojem za maksimalno ergonomijo, inovativno tehnologijo lamel, praktičen sistem zapenjanja za krpo za čiščenje tal in različne dodatke za odstranjevanje trdovratne umazanije. na ploščicah, kuhalnih ploščah in napah ter v špranjah in fugah. S tristopenjsko regulacijo pare lahko pretok pare vedno popolnoma prilagodite površini in umazaniji. Priložen parni likalnik prav tako skrajša čas likanja za približno 50 %.
Značilnosti in prednosti
Konstantno ponovno polnjenje snemljive posode za vodoNeprekinjeno čiščenje in udobno polnjenje vode.
Priročno shranjevanje dodatkov in parkirni položajPriročno shranjevanje dodatkov, podaljška, kabla in parne cevi. Parkirni položaj za enostavno parkiranje talne šobe med odmori.
LED lučka na napraviKo LED-prikaz sveti rdeče, se naprava še segreva. Ko sveti zeleno, je naprava pripravljena.
Parni likalnik EasyFinish
- Likalnik na paro pod tlakom s fiksno nastavitvijo temperature, samodejnim izklopom in gladko tekočo površino. Do 50-odstotni prihranek časa.
Komplet za čiščenje tal EasyFix s fleksibilnim zgibom na talni šobi in udobnim fiksiranjem krpe za tla s pomočjo ježkov.
- Optimalni rezultati čiščenja na različnih trdih tleh v gospodinjstvih zahvaljujoč učinkoviti tehniki lamel.
- Zamenjava krpe brez kontakta z nečistočami in udobno nameščanje krpe za tla zahvaljujoč sistemu z ježki.
- Ergonomsko, učinkovito čiščenje s dobrim kontaktom s tlemi pri vseh velikostih zahvaljujoč prilagodljivemu zglobu šob.
Večnamenska dodatna oprema
- Čiščenje različnih površin v skladu s potrebami - s talno šobo, ročno šobo, okroglo krtačo itd.
Krpa za čiščenje tal in pokrov za ročni nastavek
- Za temeljite rezultate čiščenja in še boljše raztapljanje in sesanje umazanije.
Otroško varovalo na pištoli za paro
- Sistem zapiranja nudi zaščito pred nepooblaščeno uporabo npr. otrok, ki se igrajo v bližini.
Tristopenjski nadzor pretoka pare
- Pretok pare je mogoče prilagoditi površini in stopnji umazanije.
Stikalo za On/Off na napravi
- Uporabniku prijazen vklop in izklop naprave.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Testni certifikat¹⁾
|Uničuje do 99.999% korona virusa¹⁾ in 99.99% bakterij²⁾
|Površinska zmogljivost pri polnem rezervoarju (m²)
|pribl. 130
|Izhod za ogrevanje (W)
|2200
|Največji parni tlak (bar)
|4
|Dolžina kabla (m)
|5
|Čas ogrevanja (min)
|3
|Zmogljivost kotla (l)
|0,5
|Prostornina posode (l)
|1,3
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|220 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50
|Barva
|Bela
|Teža brez dodatkov (Kg)
|5,55
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|10,253
|Mere (D × Š × V) (mm)
|400 x 265 x 300
¹⁾ Testi so pokazali, da je s parnim čistilnikom Kärcher, s 30 sekundnim čiščenjem neposredno na enem mestu in z maksimalno močjo pare, mogoče iz običajnih gladkih trdih površin gospodinjstev odstraniti 99,999% virusov z ovojnico, kot na primer koronavirus ali gripo, razen virusa hepatitis B (testna klica: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus). / ²⁾ Ob temeljitem čiščenju s parnim čistilnikom Kärcher uničimo 99,99% vseh običajnih gospodinjskih bakterij na običajnih gladkih trdih površinah, s hitrostjo čiščenja 30 cm/s neposredno na enem mestu in z maksimalno močjo pare (testna klica: Enterococcus hirae).
Obseg dobave
- EasyFix univerzalna krpa za čiščenje tal: 1 Kos(i)
- Prevleka iz mikro vlaken za ročno šobo: 1 Kos(i)
- Prašek za odstranjevanje vodnega kamna: 3 Kos(i)
- Točkovna šoba
- Ročna šoba
- Okrogla krtača, črna: 1 Kos(i)
- Ščetka za špranje
- Parni likalnik EasyFinish
- Talna šoba: EasyFix
- Količina parnih cevi: 2 Kos(i)
- Dolžina parnih cevi: 0.5 m
Oprema
- Otroško varovalo
- Varnostni ventil
- Nastavitev količine pare: na napravi (tristopenjski)
- Rezervoar: odstranljiva in jo je mogoče ponovno napolniti, kadar koli je to potrebno
- Parna cev s pištolo: 2.3 m
- Povezava iz železa
- Vgrajeno stikalo za vklop/izklop
- Shranjevanje dodatkov na napravi
Področja uporabe
- Trde talne obloge
- Pipe
- Umivalniki
- Stenske ploščice
- Okna in steklene površine
- Izpušne nape
- Kuhalne plošče
- Likanje
- Fuge
Dodatna oprema
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.