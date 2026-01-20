Parni čistilnik SC 2 Deluxe
Kompaktni SC 2 Deluxe z osvetljenim LED obročem za prikaz načina delovanja je začetni model za čiščenje s paro brez kemikalij. Idealen za vse trde površine po vsem domu.
Novi kompaktni in lahki začetni parni čistilnik SC 2 Deluxe omogoča dvostopenjsko regulacijo pare za prilagajanje jakosti pare površini in stopnji umazanije. Temeljito čiščenje s parnim čistilnikom Kärcher odstrani 99,999 % virusov¹⁾ in 99,99 % vseh običajne gospodinjske bakterije²⁾ s tipičnih trdih površin v gospodinjstvu – in to popolnoma brez kemikalij. SC 2 Deluxe lahko kadarkoli prikaže način delovanja prek inovativnega osvetljenega LED obroča na ročaju. Rdeča pomeni, da se naprava še segreva, medtem ko zelena pomeni, da je parni čistilnik SC pripravljen za uporabo. Dodatke lahko shranite (vključno z dvema podaljškoma) v celoti v zelo dolgi torbi za dodatke ali pa jih pospravite na samo napravo. Talna šoba EasyFix z gibljivim spojem zagotavlja odlično ergonomijo in zahvaljujoč lamelni tehnologiji zagotavlja popolne rezultate čiščenja. Zahvaljujoč priročnemu sistemu lahko krpo za čiščenje tal hitro in enostavno pritrdite na talno šobo in jo znova odstranite, ne da bi prišla v stik z umazanijo.
Značilnosti in prednosti
LED lučka na napraviKo LED-prikaz sveti rdeče, se naprava še segreva. Ko sveti zeleno, je naprava pripravljena.
Komplet za čiščenje tal EasyFix s fleksibilnim zgibom na talni šobi in udobnim fiksiranjem krpe za tla s pomočjo ježkov.Optimalni rezultati čiščenja na različnih trdih tleh v gospodinjstvu zahvaljujoč učinkoviti lamelni tehnologiji. Zamenjava krpe brez kontakta z nečistočami in udobno nameščanje krpe za tla zahvaljujoč sistemu z ježki. Ergonomsko, učinkovito čiščenje s dobrim kontaktom s tlemi pri vseh velikostih zahvaljujoč prilagodljivemu zglobu šob.
Priročno shranjevanje pribora in položaj mirovanjaVso dodatno opremo, vključno s podaljševalnimi cevmi, je mogoče spraviti v posebno dolgi vreči za dodatno opremo ali na napravi.
Otroško varovalo na pištoli za paro
- Sistem zapiranja nudi zaščito pred nepooblaščeno uporabo npr. otrok, ki se igrajo v bližini.
Večnamenska dodatna oprema
- Čiščenje različnih površin v skladu s potrebami - s talno šobo, ročno šobo, okroglo krtačo itd.
Krpa za čiščenje tal in pokrov za ročni nastavek
- Za temeljite rezultate čiščenja in še boljše raztapljanje in sesanje umazanije.
2-stopenjska nastavitev količine pare
- Količino pare lahko nastavite individualno glede na posamezno površino in stopnjo umazanije.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Testni certifikat¹⁾
|Uničuje do 99.999% korona virusa¹⁾ in 99.99% bakterij²⁾
|Površinska zmogljivost pri polnem rezervoarju (m²)
|pribl. 75
|Izhod za ogrevanje (W)
|1500
|Največji parni tlak (bar)
|max. 3,2
|Dolžina kabla (m)
|4
|Čas ogrevanja (min)
|6,5
|Zmogljivost kotla (l)
|1
|Napetost (V)
|220 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Barva
|Bela
|Teža brez dodatkov (Kg)
|2,68
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|4,58
|Mere (D × Š × V) (mm)
|304 x 231 x 287
¹⁾ Testi so pokazali, da je s parnim čistilnikom Kärcher, s 30 sekundnim čiščenjem neposredno na enem mestu in z maksimalno močjo pare, mogoče iz običajnih gladkih trdih površin gospodinjstev odstraniti 99,999% virusov z ovojnico, kot na primer koronavirus ali gripo, razen virusa hepatitis B (testna klica: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus). / ²⁾ Ob temeljitem čiščenju s parnim čistilnikom Kärcher uničimo 99,99% vseh običajnih gospodinjskih bakterij na običajnih gladkih trdih površinah, s hitrostjo čiščenja 30 cm/s neposredno na enem mestu in z maksimalno močjo pare (testna klica: Enterococcus hirae).
Obseg dobave
- Torbica za dodatke SC 1
- EasyFix univerzalna krpa za čiščenje tal: 1 Kos(i)
- Prevleka iz mikro vlaken za ročno šobo: 1 Kos(i)
- Točkovna šoba
- Ročna šoba
- Okrogla krtača, črna: 1 Kos(i)
- Ščetka za špranje
- Talna šoba: EasyFix
- Količina parnih cevi: 2 Kos(i)
- Dolžina parnih cevi: 0.5 m
Oprema
- Otroško varovalo
- Varnostni ventil
- Nastavitev količine pare: na ročaju (dvostopenjski)
- Parna cev s pištolo: 2.2 m
- Shranjevanje dodatkov na napravi
Področja uporabe
- Trde talne obloge
- Pipe
- Umivalniki
- Stenske ploščice
- Okna in steklene površine
- Izpušne nape
- Kuhalne plošče
- Fuge
