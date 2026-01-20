Novi kompaktni in lahki začetni parni čistilnik SC 2 Deluxe omogoča dvostopenjsko regulacijo pare za prilagajanje jakosti pare površini in stopnji umazanije. Temeljito čiščenje s parnim čistilnikom Kärcher odstrani 99,999 % virusov¹⁾ in 99,99 % vseh običajne gospodinjske bakterije²⁾ s tipičnih trdih površin v gospodinjstvu – in to popolnoma brez kemikalij. SC 2 Deluxe lahko kadarkoli prikaže način delovanja prek inovativnega osvetljenega LED obroča na ročaju. Rdeča pomeni, da se naprava še segreva, medtem ko zelena pomeni, da je parni čistilnik SC pripravljen za uporabo. Dodatke lahko shranite (vključno z dvema podaljškoma) v celoti v zelo dolgi torbi za dodatke ali pa jih pospravite na samo napravo. Talna šoba EasyFix z gibljivim spojem zagotavlja odlično ergonomijo in zahvaljujoč lamelni tehnologiji zagotavlja popolne rezultate čiščenja. Zahvaljujoč priročnemu sistemu lahko krpo za čiščenje tal hitro in enostavno pritrdite na talno šobo in jo znova odstranite, ne da bi prišla v stik z umazanijo.