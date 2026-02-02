Tehnični podatki

Testni certifikat¹⁾ Uničuje do 99.999% korona virusa¹⁾ in 99.99% bakterij²⁾ Površinska zmogljivost pri polnem rezervoarju (m²) pribl. 130 Izhod za ogrevanje (W) 2200 Največji parni tlak (bar) 4 Dolžina kabla (m) 5 Čas ogrevanja (min) 3 Zmogljivost kotla (l) 0,5 Prostornina posode (l) 1,3 Število faz (Ph) 1 Napetost (V) 220 / 240 Frekvenca ( Hz ) 50 Barva Bela Teža brez dodatkov (Kg) 5,55 Teža vključno z embalažo (Kg) 9 Mere (D × Š × V) (mm) 400 x 265 x 300

¹⁾ Testi so pokazali, da je s parnim čistilnikom Kärcher, s 30 sekundnim čiščenjem neposredno na enem mestu in z maksimalno močjo pare, mogoče iz običajnih gladkih trdih površin gospodinjstev odstraniti 99,999% virusov z ovojnico, kot na primer koronavirus ali gripo, razen virusa hepatitis B (testna klica: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus). / ²⁾ Ob temeljitem čiščenju s parnim čistilnikom Kärcher uničimo 99,99% vseh običajnih gospodinjskih bakterij na običajnih gladkih trdih površinah, s hitrostjo čiščenja 30 cm/s neposredno na enem mestu in z maksimalno močjo pare (testna klica: Enterococcus hirae).