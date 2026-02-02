Parni čistilnik SC 4 Deluxe
SC 4 Deluxe z LED-svetilnim obročem in priročnim prostorom za shranjevanje dodatkov, čisti brez prekinitev zahvaljujoč snemljivemu rezervoarju za vodo z možnostjo stalnega dopolnjevanja.
Parni čistilnik SC 4 Deluxe čisti z največ 4,0 bari tlaka, omogoča stalno dopolnjevanje in zagotavlja neprekinjeno čiščenje zahvaljujoč snemljivemu rezervoarju za vodo. Čistilnik odstrani do 99,999 % koronavirusov¹⁾ in 99,99 % vseh običajnih bakterij²⁾ v gospodinjstvu. Izjemno velik integriran predal za shranjevanje dodatkov zagotavlja priročno shranjevanje dodatkov, kabla ter cevi. Druge funkcije vključujejo vgrajeno kartušo za odstranjevanje vodnjega kamna, rezervoar za vodo, ki ga je mogoče trajno napolniti za neprekinjeno čiščenje, LED-svetilni obroč za prikaz načina delovanja ter različne dodatke za odstranjevanje trdovratne umazanije na ploščicah, kuhalni plošči, napah in fugah. 3-stopenjska regulacija pare vedno zagotavlja popolno prilagoditev toka pare površini in umazaniji.
Značilnosti in prednosti
Konstantno ponovno polnjenje snemljive posode za vodoNeprekinjeno čiščenje in udobno polnjenje vode.
Priročno shranjevanje dodatkov in parkirni položajPriročno shranjevanje dodatkov, podaljška, kabla in parne cevi. Parkirni položaj za enostavno parkiranje talne šobe med odmori.
Komplet za čiščenje tal EasyFix s fleksibilnim zgibom na talni šobi in udobnim fiksiranjem krpe za tla s pomočjo ježkov.Optimalni rezultati čiščenja na različnih trdih tleh v gospodinjstvih zahvaljujoč učinkoviti tehniki lamel. Zamenjava krpe brez kontakta z nečistočami in udobno nameščanje krpe za tla zahvaljujoč sistemu z ježki. Ergonomsko, učinkovito čiščenje s dobrim kontaktom s tlemi pri vseh velikostih zahvaljujoč prilagodljivemu zglobu šob.
LED lučka na napravi
- Ko LED-prikaz sveti rdeče, se naprava še segreva. Ko sveti zeleno, je naprava pripravljena.
Večnamenska dodatna oprema
- Čiščenje različnih površin v skladu s potrebami - s talno šobo, ročno šobo, okroglo krtačo itd.
Krpa za čiščenje tal in pokrov za ročni nastavek
- Za temeljite rezultate čiščenja in še boljše raztapljanje in sesanje umazanije.
Otroško varovalo na pištoli za paro
- Sistem zapiranja nudi zaščito pred nepooblaščeno uporabo npr. otrok, ki se igrajo v bližini.
Tristopenjski nadzor pretoka pare
- Pretok pare je mogoče prilagoditi površini in stopnji umazanije.
Stikalo za On/Off na napravi
- Uporabniku prijazen vklop in izklop naprave.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Testni certifikat¹⁾
|Uničuje do 99.999% korona virusa¹⁾ in 99.99% bakterij²⁾
|Površinska zmogljivost pri polnem rezervoarju (m²)
|pribl. 130
|Izhod za ogrevanje (W)
|2200
|Največji parni tlak (bar)
|4
|Dolžina kabla (m)
|5
|Čas ogrevanja (min)
|3
|Zmogljivost kotla (l)
|0,5
|Prostornina posode (l)
|1,3
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|220 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50
|Barva
|Bela
|Teža brez dodatkov (Kg)
|5,55
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|9
|Mere (D × Š × V) (mm)
|400 x 265 x 300
¹⁾ Testi so pokazali, da je s parnim čistilnikom Kärcher, s 30 sekundnim čiščenjem neposredno na enem mestu in z maksimalno močjo pare, mogoče iz običajnih gladkih trdih površin gospodinjstev odstraniti 99,999% virusov z ovojnico, kot na primer koronavirus ali gripo, razen virusa hepatitis B (testna klica: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus). / ²⁾ Ob temeljitem čiščenju s parnim čistilnikom Kärcher uničimo 99,99% vseh običajnih gospodinjskih bakterij na običajnih gladkih trdih površinah, s hitrostjo čiščenja 30 cm/s neposredno na enem mestu in z maksimalno močjo pare (testna klica: Enterococcus hirae).
Obseg dobave
- EasyFix univerzalna krpa za čiščenje tal: 1 Kos(i)
- Prevleka iz mikro vlaken za ročno šobo: 1 Kos(i)
- Prašek za odstranjevanje vodnega kamna: 3 Kos(i)
- Točkovna šoba
- Ročna šoba
- Okrogla krtača, črna: 1 Kos(i)
- Ščetka za špranje
- Talna šoba: EasyFix
- Količina parnih cevi: 2 Kos(i)
- Dolžina parnih cevi: 0.5 m
Oprema
- Otroško varovalo
- Varnostni ventil
- Nastavitev količine pare: na napravi (tristopenjski)
- Rezervoar: odstranljiva in jo je mogoče ponovno napolniti, kadar koli je to potrebno
- Parna cev s pištolo: 2.2 m
- Vgrajeno stikalo za vklop/izklop
- Shranjevanje dodatkov na napravi
Področja uporabe
- Trde talne obloge
- Pipe
- Umivalniki
- Stenske ploščice
- Okna in steklene površine
- Izpušne nape
- Kuhalne plošče
- Fuge
Dodatna oprema
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.