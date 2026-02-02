Parni čistilnik SC 1 Multi Comfort
Kompakten in prilagodljiv ročni parni čistilnik SC 1 Multi Comfort s podaljškom je pripravljen za uporabo v 30 sekundah za resnično priročno globinsko čiščenje.
Kompaktni ročni parni čistilnik SC 1 Multi Comfort čisti brez kemikalij in je v trenutku pripravljen na globinsko čiščenje. Temeljito čiščenje s trdih površin odstrani do 99,99 % virusov in 99,99 % vseh običajnih gospodinjskih bakterij. Priložen dodatni podaljšek cevi naredi hišna opravila še enostavnejša in bolj prilagodljiva tudi na težko dostopnih mestih. Kompaktna in praktična oblika naprave omogoča udobno uporabo in enostavno shranjevanje v najmanjših prostorih. SC 1 Multi Comfort je pripravljen za uporabo v 30 sekundah in ga je enostavno napolniti zahvaljujoč odstranljivemu rezervoarju za vodo – kar pomeni, da ni dolgih čakalnih dob ali prekinitev. Zamenljiva kartuša za odstranjevanje vodnega kamna zagotavlja samodejno odstranjevanje vodnega kamna za petkrat daljšo življenjsko dobo izdelka. LED prikazovalnik z nadzorno ploščo omogoča enostavno in enostavno upravljanje. Različni načini, kot so segrevanje, pripravljenost za uporabo, način pare in menjava kartuše, so vedno prikazani. Obstaja tudi možnost razširitve na inovativno večnamensko parno krpo 4 v 1.
Značilnosti in prednosti
Priročno in prilagodljivo čiščenje zahvaljujoč priloženemu podaljškuS podaljškom, ki je priložen napravi, lahko brez napora očistite tudi težko dostopna mesta, kot so vogali in niše. Dodatni deli, kot je ročna šoba itd., se vstavijo z lahkoto.
Kompaktna in praktična zasnova napraveEnostavno rokovanje zahvaljujoč kompaktni zasnovi naprave. Ergonomska oblika za enostavno čiščenje. Napravo lahko shranite tam, kjer jo uporabljate, saj zavzame malo prostora in je tako vedno pri roki.
Non-stop para in integrirana kartuša za odstranjevanje vodnega kamnaPosodo je mogoče kadar koli polniti brez težav – za stalno paro brez prekinitev dela. Inteligentna kartuša za odstranjevanje vodnega kamna samodejno odstrani vodni kamen iz vode, kar močno podaljša življenjsko dobo naprave. LED indikatorska lučka prikazuje, kdaj je treba kartušo zamenjati z enournim časom priprave.
LED zaslon z nadzorno ploščo
- Za enostavno in enostavno upravljanje.
- Preprosto enkrat rahlo tapnite nadzorno ploščo, da aktivirate paro – brez fizičnega napora.
- Preprosto razumljiv svetlobni zaslon prikazuje naslednje načine: segrevanje, pripravljenost za uporabo, način pare in zamenjava kartuše.
Kratek čas segrevanja
- S hitrim časom segrevanja samo 30 sekund je naprava pripravljena za uporabo kot bi mignil.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Površinska zmogljivost pri polnem rezervoarju (m²)
|pribl. 30
|Izhod za ogrevanje (W)
|1300
|Dolžina kabla (m)
|5
|Čas ogrevanja (min)
|0,5
|Prostornina posode (ml)
|200
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|220 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Barva
|Bela
|Teža brez dodatkov (Kg)
|1,56
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|2,449
|Mere (D × Š × V) (mm)
|345 x 113 x 190
¹⁾ Testi so pokazali, da je s parnim čistilnikom Kärcher, s 30 sekundnim čiščenjem neposredno na enem mestu in z maksimalno močjo pare, mogoče iz običajnih gladkih trdih površin gospodinjstev odstraniti 99,999% virusov z ovojnico, kot na primer koronavirus ali gripo, razen virusa hepatitis B (testna klica: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus). / ³⁾ Najmanjši faktor, za katerega se podaljša življenjska doba izdelka, na podlagi internih testov s trdoto vode 20 °dH in karbonatno trdoto 15 °dH.
Obseg dobave
- Podaljševalna cev SC 1
- Prevleka iz mikro vlaken za ročno šobo: 1 Kos(i)
- Kartuša za odstranjevanje vodnega kamna: 1 Kos(i)
- Ročna šoba
Oprema
- Rezervoar: odstranljiva in jo je mogoče ponovno napolniti, kadar koli je to potrebno
Video posnetki
Področja uporabe
- Pipe
- Umivalniki
- Stenske ploščice
- Okna in steklene površine
- Izpušne nape
- Kuhalne plošče
Dodatna oprema
