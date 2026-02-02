Kompaktni ročni parni čistilnik SC 1 Multi Comfort čisti brez kemikalij in je v trenutku pripravljen na globinsko čiščenje. Temeljito čiščenje s trdih površin odstrani do 99,99 % virusov in 99,99 % vseh običajnih gospodinjskih bakterij. Priložen dodatni podaljšek cevi naredi hišna opravila še enostavnejša in bolj prilagodljiva tudi na težko dostopnih mestih. Kompaktna in praktična oblika naprave omogoča udobno uporabo in enostavno shranjevanje v najmanjših prostorih. SC 1 Multi Comfort je pripravljen za uporabo v 30 sekundah in ga je enostavno napolniti zahvaljujoč odstranljivemu rezervoarju za vodo – kar pomeni, da ni dolgih čakalnih dob ali prekinitev. Zamenljiva kartuša za odstranjevanje vodnega kamna zagotavlja samodejno odstranjevanje vodnega kamna za petkrat daljšo življenjsko dobo izdelka. LED prikazovalnik z nadzorno ploščo omogoča enostavno in enostavno upravljanje. Različni načini, kot so segrevanje, pripravljenost za uporabo, način pare in menjava kartuše, so vedno prikazani. Obstaja tudi možnost razširitve na inovativno večnamensko parno krpo 4 v 1.