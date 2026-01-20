Kompaktni Kärcher 2 v 1 parni mop SC 1 EasyFix (s kompletom za čiščenje tal) je univerzalno uporaben v celotnem gospodinjstvu in čisti popolnoma brez kemije. Pri temeljitem čiščenju s Kärcherjevim parnim čistilcem bo odstranjeno 99,99 % vseh bakterij, ki so običajne na trdih površinah v gospodinjstvu. Zaradi kompaktnih dimenzij je naprava primerna za hitro in temeljito občasno čiščenje. Lahko se ga pospravi direktno na mestu uporabe, ker ne zahteva veliko prostora. Bodisi da gre za armature, ploščice, plošče za kuhanje, kuhinjske nape ali najmanjše reže in niše – močna para in obsežni program pribora zagotavljajo bezhibno čistočo. S kompletom za čiščenje tal EasyFix bo praktični ročni parni čistilec v trenutku pripravljen na čiščenje tal. Trdovratne nečistoče in obloge maščob bodo v trenutku izginile.