Parni čistilnik SC 1 EasyFix
Kompaktni 2 v 1 mop na paro SC 1 EasyFix je idealen za hitro občasno čiščenje brez kemije in zahvaljujuč izdobavljeni talni šobi EasyFix pusti lepo sled na tleh.
Kompaktni Kärcher 2 v 1 parni mop SC 1 EasyFix (s kompletom za čiščenje tal) je univerzalno uporaben v celotnem gospodinjstvu in čisti popolnoma brez kemije. Pri temeljitem čiščenju s Kärcherjevim parnim čistilcem bo odstranjeno 99,99 % vseh bakterij, ki so običajne na trdih površinah v gospodinjstvu. Zaradi kompaktnih dimenzij je naprava primerna za hitro in temeljito občasno čiščenje. Lahko se ga pospravi direktno na mestu uporabe, ker ne zahteva veliko prostora. Bodisi da gre za armature, ploščice, plošče za kuhanje, kuhinjske nape ali najmanjše reže in niše – močna para in obsežni program pribora zagotavljajo bezhibno čistočo. S kompletom za čiščenje tal EasyFix bo praktični ročni parni čistilec v trenutku pripravljen na čiščenje tal. Trdovratne nečistoče in obloge maščob bodo v trenutku izginile.
Značilnosti in prednosti
Močan izpust pare s 3,0 barEnostavno odstranjevanje umazanije vseh vrst - tudi na težko dostopnih mestih.
Komplet za čiščenje tal EasyFix s fleksibilnim zgibom na talni šobi in udobnim fiksiranjem krpe za tla s pomočjo ježkov.Optimalni rezultati čiščenja na različnih trdih tleh v gospodinjstvu zahvaljujoč učinkoviti lamelni tehnologiji Zamenjava krpe brez kontakta z nečistočami in udobno nameščanje krpe za tla zahvaljujoč sistemu z ježki. Ergonomsko, učinkovito čiščenje s dobrim kontaktom s tlemi pri vseh velikostih zahvaljujoč prilagodljivemu zglobu šob.
Majhen, priročen in enostaven za shranjevanjeNapravo lahko shranite tam, kjer jo uporabljate, saj zavzame malo prostora in je tako vedno pri roki.
Otroško varovalo na napravi
- Sistem zapiranja nudi zaščito pred nepooblaščeno uporabo npr. otrok, ki se igrajo v bližini.
Krpa za čiščenje tal in pokrov za ročni nastavek
- Za temeljite rezultate čiščenja in še boljše raztapljanje in sesanje umazanije.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Testni certifikat¹⁾
|Uničuje do 99.999% korona virusa¹⁾ in 99.99% bakterij²⁾
|Površinska zmogljivost pri polnem rezervoarju (m²)
|pribl. 20
|Izhod za ogrevanje (W)
|1200
|Največji parni tlak (bar)
|max. 3
|Dolžina kabla (m)
|4
|Čas ogrevanja (min)
|3
|Zmogljivost kotla (l)
|0,2
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|220 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Barva
|Bela
|Teža brez dodatkov (Kg)
|1,58
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|3,292
|Mere (D × Š × V) (mm)
|321 x 127 x 186
¹⁾ Testi so pokazali, da je s parnim čistilnikom Kärcher, s 30 sekundnim čiščenjem neposredno na enem mestu in z maksimalno močjo pare, mogoče iz običajnih gladkih trdih površin gospodinjstev odstraniti 99,999% virusov z ovojnico, kot na primer koronavirus ali gripo, razen virusa hepatitis B (testna klica: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus). / ²⁾ Ob temeljitem čiščenju s parnim čistilnikom Kärcher uničimo 99,99% vseh običajnih gospodinjskih bakterij na običajnih gladkih trdih površinah, s hitrostjo čiščenja 30 cm/s neposredno na enem mestu in z maksimalno močjo pare (testna klica: Enterococcus hirae).
Obseg dobave
- EasyFix univerzalna krpa za čiščenje tal: 1 Kos(i)
- Prevleka iz mikro vlaken za ročno šobo: 1 Kos(i)
- Točkovna šoba
- Ročna šoba
- Power šoba
- Okrogla krtača, črna: 1 Kos(i)
- Talna šoba: EasyFix
- Količina parnih cevi: 2 Kos(i)
- Dolžina parnih cevi: 0.5 m
- Merilna posoda: 200 ml
Oprema
- Otroško varovalo
- Varnostni ventil
Področja uporabe
- Trde talne obloge
- Pipe
- Umivalniki
- Stenske ploščice
- Okna in steklene površine
- Izpušne nape
- Kuhalne plošče
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.