Parni čistilnik SC 1
Ročni parni čistilnik SC 1 je zaradi svoje kompaktne velikosti idealen za hitro medfazno čiščenje – popolnoma brez kemije.
Kompaktni ročni parni čistilec SC 1 čisti popolnoma brez kemije in je uporaben praktično povsod v gospodinjstvu. Pri temeljitem čiščenju s Kärcherjevim parnim čistilcem bo odstranjenih 99,99 % vseh bakterij, ki so običajne na trdih površinah v gospodinjstvu. Zaradi svoje kompaktne, praktične velikosti je ta ročni parni čistilec optimalen za hitro medfazno čiščenje, ki prodira globoko v pore. Armature, ploščice, plošča za kuhanje, kuhinjska napa in celo najmanjiše reže in niše bodo temeljito očiščeni zahvaljujoč raznovrstnomu priboru in močni pari. Celo najbolj trdovratna umazanija in obloge maščob bodo zanesljivo odstranjene. Napravo lahko zaradi kompaktne oblike pospravimo direktno na mestu uporabe, ker zahteva zelo malo prostora.
Značilnosti in prednosti
Močan izpust pare s 3,0 barEnostavno odstranjevanje umazanije vseh vrst - tudi na težko dostopnih mestih.
Majhen, priročen in enostaven za shranjevanjeNapravo lahko shranite tam, kjer jo uporabljate, saj zavzame malo prostora in je tako vedno pri roki.
Otroško varovalo na napraviSistem zapiranja nudi zaščito pred nepooblaščeno uporabo npr. otrok, ki se igrajo v bližini.
Pokrov za ročno šobo
- Za temeljite rezultate čiščenja in še boljše raztapljanje in sesanje umazanije.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Testni certifikat¹⁾
|Uničuje do 99.999% korona virusa¹⁾ in 99.9% bakterij²⁾
|Površinska zmogljivost pri polnem rezervoarju (m²)
|pribl. 20
|Izhod za ogrevanje (W)
|1200
|Največji parni tlak (bar)
|max. 3
|Dolžina kabla (m)
|4
|Čas ogrevanja (min)
|3
|Zmogljivost kotla (l)
|0,2
|Napetost (V)
|220 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Barva
|Bela
|Teža brez dodatkov (Kg)
|1,58
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|2
|Mere (D × Š × V) (mm)
|321 x 127 x 186
¹⁾ Testi so pokazali, da je s parnim čistilnikom Kärcher, s 30 sekundnim čiščenjem neposredno na enem mestu in z maksimalno močjo pare, mogoče iz običajnih gladkih trdih površin gospodinjstev odstraniti 99,999% virusov z ovojnico, kot na primer koronavirus ali gripo, razen virusa hepatitis B (testna klica: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus). / ²⁾ Ob temeljitem čiščenju s parnim čistilnikom Kärcher uničimo 99,99% vseh običajnih gospodinjskih bakterij na običajnih gladkih trdih površinah, s hitrostjo čiščenja 30 cm/s neposredno na enem mestu in z maksimalno močjo pare (testna klica: Enterococcus hirae).
Obseg dobave
- Prevleka iz mikro vlaken za ročno šobo: 1 Kos(i)
- Točkovna šoba
- Ročna šoba
- Power šoba
- Okrogla krtača, črna: 1 Kos(i)
- Merilna posoda: 200 ml
Oprema
- Otroško varovalo
- Varnostni ventil
Področja uporabe
- Pipe
- Umivalniki
- Stenske ploščice
- Okna in steklene površine
- Izpušne nape
- Kuhalne plošče
