Kompaktni ročni parni čistilec SC 1 čisti popolnoma brez kemije in je uporaben praktično povsod v gospodinjstvu. Pri temeljitem čiščenju s Kärcherjevim parnim čistilcem bo odstranjenih 99,99 % vseh bakterij, ki so običajne na trdih površinah v gospodinjstvu. Zaradi svoje kompaktne, praktične velikosti je ta ročni parni čistilec optimalen za hitro medfazno čiščenje, ki prodira globoko v pore. Armature, ploščice, plošča za kuhanje, kuhinjska napa in celo najmanjiše reže in niše bodo temeljito očiščeni zahvaljujoč raznovrstnomu priboru in močni pari. Celo najbolj trdovratna umazanija in obloge maščob bodo zanesljivo odstranjene. Napravo lahko zaradi kompaktne oblike pospravimo direktno na mestu uporabe, ker zahteva zelo malo prostora.