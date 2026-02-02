Parni čistilnik SC 5 EasyFix Iron Plug
Parni čistilnik SC 5 EasyFix s tlakom pare 4,2 bara in priključkom za parni likalnik. Vključuje funkcijo VapoHydro, rezervoar za vodo, ki ga je mogoče trajno ponovno napolniti.
Čiščenje in likanje? S polno paro naprej! Brez težav za Kärcher SC 5 EasyFix. To je zato, ker ima najmočnejši parni čistilnik v svojem razredu (pritisk pare 4,2 bara) tudi možnost priključitve parnega likalnika. Temeljito čiščenje s parnim čistilnikom Kärcher odstrani 99,999 % virusov¹⁾ in 99,99 % vseh običajnih gospodinjskih bakterij²⁾ s tipičnih trdih površin v gospodinjstvu. Z uporabo različnih dodatkov bodo ploščice, kuhalne plošče, nape in tudi najmanjše reže brezhibno čiste, ne glede na to, ali so na njih manjša ali trdovratna umazanija. Talna šoba EasyFix z gibljivim spojem omogoča ergonomsko delo. Lamelna tehnologija pa zagotavlja popolne rezultate čiščenja. Krpo za čiščenje tal lahko preprosto pritrdite na talno šobo in jo znova odstranite, ne da bi prišla v stik z umazanijo. Funkcija VapoHydro še lažje odstrani trdovratno umazanijo z dodajanjem tople vode. Intenzivnost pare je mogoče prilagoditi površini in umazaniji. Odstranljiv rezervoar za vodo je mogoče nenehno polniti – za nemoteno čiščenje. Dodatni dodatki: vgrajen predal za shranjevanje kabla, predal za shranjevanje pribora, parkirni položaj za talno šobo.
Značilnosti in prednosti
VapoHydro funkcijaPriklop tople vode dodatno k pari. Tako boste umazanijo lažje raztopili in jo enostavno odplaknili. Za še boljše rezultate čiščenja.
Komplet za čiščenje tal EasyFix s fleksibilnim zgibom na talni šobi in udobnim fiksiranjem krpe za tla s pomočjo ježkov.Optimalni rezultati čiščenja na različnih trdih tleh v gospodinjstvu zahvaljujoč učinkoviti lamelni tehnologiji. Zamenjava krpe brez kontakta z nečistočami in udobno nameščanje krpe za tla zahvaljujoč sistemu z ježki. Ergonomsko, učinkovito čiščenje s dobrim kontaktom s tlemi pri vseh velikostih zahvaljujoč prilagodljivemu zglobu šob.
Konstantno ponovno polnjenje snemljive posode za vodoZa neprekinjeno čiščenje in udobno polnjenje vode.
Večnamenska dodatna oprema
- Čiščenje različnih površin v skladu s potrebami - s talno šobo, ročno šobo, okroglo krtačo itd.
Krpa za čiščenje tal in pokrov za ročni nastavek
- Za temeljite rezultate čiščenja in še boljše raztapljanje in sesanje umazanije.
Otroško varovalo na pištoli za paro
- Sistem zapiranja nudi zaščito pred nepooblaščeno uporabo npr. otrok, ki se igrajo v bližini.
4-stopenjska nastavitev količine pare
- Količino pare lahko nastavite individualno glede na posamezno površino in stopnjo umazanije.
Shranjevanje pribora in odlagalno mesto
- Udobno shranjevanje pribora. Odlagalno mesto za enostavno odlaganje talne šobe med premori dela.
Stikalo za On/Off na napravi
- Uporabniku prijazen vklop in izklop naprave.
Vgrajen predal za shranjevanje kabla
- Varno shranjevanje kabla in drugega pribora.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Testni certifikat¹⁾
|Uničuje do 99.999% korona virusa¹⁾ in 99.99% bakterij²⁾
|Površinska zmogljivost pri polnem rezervoarju (m²)
|pribl. 150
|Izhod za ogrevanje (W)
|2250
|Največji parni tlak (bar)
|max. 4,2
|Dolžina kabla (m)
|6
|Čas ogrevanja (min)
|3
|Zmogljivost kotla (l)
|0,5
|Prostornina posode (l)
|1,5
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|220 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50
|Barva
|Bela
|Teža brez dodatkov (Kg)
|6
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|8,472
|Mere (D × Š × V) (mm)
|439 x 301 x 305
¹⁾ Testi so pokazali, da je s parnim čistilnikom Kärcher, s 30 sekundnim čiščenjem neposredno na enem mestu in z maksimalno močjo pare, mogoče iz običajnih gladkih trdih površin gospodinjstev odstraniti 99,999% virusov z ovojnico, kot na primer koronavirus ali gripo, razen virusa hepatitis B (testna klica: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus). / ²⁾ Ob temeljitem čiščenju s parnim čistilnikom Kärcher uničimo 99,99% vseh običajnih gospodinjskih bakterij na običajnih gladkih trdih površinah, s hitrostjo čiščenja 30 cm/s neposredno na enem mestu in z maksimalno močjo pare (testna klica: Enterococcus hirae).
Obseg dobave
- EasyFix univerzalna krpa za čiščenje tal: 1 Kos(i)
- Prevleka iz mikro vlaken za ročno šobo: 1 Kos(i)
- Prašek za odstranjevanje vodnega kamna: 3 Kos(i)
- Točkovna šoba
- Ročna šoba
- Okrogla krtača, črna: 1 Kos(i)
- Talna šoba: EasyFix
- Količina parnih cevi: 2 Kos(i)
- Dolžina parnih cevi: 0.5 m
Oprema
- Otroško varovalo
- Varnostni ventil
- Nastavitev količine pare: na napravi (4 stopnje)
- Rezervoar: odstranljiva in jo je mogoče ponovno napolniti, kadar koli je to potrebno
- Parna cev s pištolo: 2.3 m
- Povezava iz železa
- Vgrajeno stikalo za vklop/izklop
- VapoHydro funkcija
- Shranjevanje dodatkov na napravi
Video posnetki
Področja uporabe
- Trde talne obloge
- Pipe
- Umivalniki
- Stenske ploščice
- Okna in steklene površine
- Izpušne nape
- Kuhalne plošče
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.