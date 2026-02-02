Čiščenje in likanje? S polno paro naprej! Brez težav za Kärcher SC 5 EasyFix. To je zato, ker ima najmočnejši parni čistilnik v svojem razredu (pritisk pare 4,2 bara) tudi možnost priključitve parnega likalnika. Temeljito čiščenje s parnim čistilnikom Kärcher odstrani 99,999 % virusov¹⁾ in 99,99 % vseh običajnih gospodinjskih bakterij²⁾ s tipičnih trdih površin v gospodinjstvu. Z uporabo različnih dodatkov bodo ploščice, kuhalne plošče, nape in tudi najmanjše reže brezhibno čiste, ne glede na to, ali so na njih manjša ali trdovratna umazanija. Talna šoba EasyFix z gibljivim spojem omogoča ergonomsko delo. Lamelna tehnologija pa zagotavlja popolne rezultate čiščenja. Krpo za čiščenje tal lahko preprosto pritrdite na talno šobo in jo znova odstranite, ne da bi prišla v stik z umazanijo. Funkcija VapoHydro še lažje odstrani trdovratno umazanijo z dodajanjem tople vode. Intenzivnost pare je mogoče prilagoditi površini in umazaniji. Odstranljiv rezervoar za vodo je mogoče nenehno polniti – za nemoteno čiščenje. Dodatni dodatki: vgrajen predal za shranjevanje kabla, predal za shranjevanje pribora, parkirni položaj za talno šobo.