Parni čistilnik SC 3 EasyFix
Parni čistilnik SC 3 EasyFix s talno šobo in kartušo za odstranjevanje vodnega kamna omogoča čiščenje brez prekinitev zahvaljujoč rezervoarju za vodo s stalnim polnjenjem.
SC 3 EasyFix je najhitrejši parni čistilnik svojega časa in je pripravljen na delo po 30 sekundah segrevanja. Rezervoar za vodo s stalnim polnjenjem omogoča delo brez prekinitev. Vstavljena kartuša za odstranjevanje vodnega kamna avtomatično odstranjuje vodni kamen iz vode, s čimer se podaljša življenjska doba naprave. Kärcher SC 3 EasyFix čisti brez kemije in je uporaben skoraj povsod. Njegova domena so vse vrste trdih površin v gospodinjstvu. Pri temeljitem čiščenju s Kärcherjevim parnim čistilnikom bo odstranjenih 99,99 % vseh bakterij na običajnih površinah v gospodinjstvu. Ob pomoči raznovrstnih dodatkov higienično očisti ploščice, plošče za kuhanje, nape in celo najmanšje reže – vključno s trdovratnimi nečistočami. V obsegu izdobave je tudi EasyFix talna šoba s fleksibilnim zglobom za maksimalno ergonomijo in z lamelno tehnologijo za popolne rezultate. Krpo za tla iz mikrovlaken lahko po zaslugi praktičnega sistema pritiskačev enostavno in hitro fiksiramo na talno šobo in snamemo brez kontakta z nečistočami. Regulacija intenzitete pare je možna v 2 stopnjah in se lahko prilagodi površini in stopnji umazanije. Ostali detalji: predal za dodatke, parkirni položaj za talno šobo.
Značilnosti in prednosti
Kratek čas segrevanjaS hitrim časom segrevanja samo 30 sekund je naprava pripravljena za uporabo kot bi mignil.
Komplet za čiščenje tal EasyFix s fleksibilnim zgibom na talni šobi in udobnim fiksiranjem krpe za tla s pomočjo ježkov.Optimalni rezultati čiščenja na različnih trdih tleh v gospodinjstvu zahvaljujoč učinkoviti lamelni tehnologiji. Zamenjava krpe brez kontakta z nečistočami in udobno nameščanje krpe za tla zahvaljujoč sistemu z ježki. Ergonomsko, učinkovito čiščenje s dobrim kontaktom s tlemi pri vseh velikostih zahvaljujoč prilagodljivemu zglobu šob.
Non-stop para in integrirana kartuša za odstranjevanje vodnega kamnaPosodo lahko kadarkoli brez težav napolnite - za nonstop paro brez premorov med delom Zahvaljujoč inteligentni kartuši za odstranjevanje vodnega kamna iz vode samodejno odstranite apnenec.
Večnamenska dodatna oprema
- Čiščenje različnih površin v skladu s potrebami - s talno šobo, ročno šobo, okroglo krtačo itd.
Krpa za čiščenje tal in pokrov za ročni nastavek
- Za temeljite rezultate čiščenja in še boljše raztapljanje in sesanje umazanije.
Otroško varovalo na pištoli za paro
- Sistem zapiranja nudi zaščito pred nepooblaščeno uporabo npr. otrok, ki se igrajo v bližini.
2-stopenjska nastavitev količine pare
- Količino pare lahko nastavite individualno glede na posamezno površino in stopnjo umazanije.
Shranjevanje pribora in odlagalno mesto
- Udobno shranjevanje pribora. Odlagalno mesto za enostavno odlaganje talne šobe med premori dela.
Stikalo za On/Off na napravi
- Uporabniku prijazen vklop in izklop naprave.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Testni certifikat¹⁾
|Uničuje do 99.999% korona virusa¹⁾ in 99.99% bakterij²⁾
|Površinska zmogljivost pri polnem rezervoarju (m²)
|pribl. 75
|Izhod za ogrevanje (W)
|1900
|Največji parni tlak (bar)
|max. 3,5
|Dolžina kabla (m)
|4
|Čas ogrevanja (min)
|0,5
|Prostornina posode (l)
|1
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|220 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Barva
|Bela
|Teža brez dodatkov (Kg)
|3,1
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|4,49
|Mere (D × Š × V) (mm)
|360 x 236 x 253
¹⁾ Testi so pokazali, da je s parnim čistilnikom Kärcher, s 30 sekundnim čiščenjem neposredno na enem mestu in z maksimalno močjo pare, mogoče iz običajnih gladkih trdih površin gospodinjstev odstraniti 99,999% virusov z ovojnico, kot na primer koronavirus ali gripo, razen virusa hepatitis B (testna klica: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus). / ²⁾ Ob temeljitem čiščenju s parnim čistilnikom Kärcher uničimo 99,99% vseh običajnih gospodinjskih bakterij na običajnih gladkih trdih površinah, s hitrostjo čiščenja 30 cm/s neposredno na enem mestu in z maksimalno močjo pare (testna klica: Enterococcus hirae). / ³⁾ Najmanjši faktor, za katerega se podaljša življenjska doba izdelka, na podlagi internih testov s trdoto vode 20 °dH in karbonatno trdoto 15 °dH.
Obseg dobave
- EasyFix univerzalna krpa za čiščenje tal: 1 Kos(i)
- Prevleka iz mikro vlaken za ročno šobo: 1 Kos(i)
- Kartuša za odstranjevanje vodnega kamna: 1 Kos(i)
- Točkovna šoba
- Ročna šoba
- Okrogla krtača, črna: 1 Kos(i)
- Talna šoba: EasyFix
- Količina parnih cevi: 2 Kos(i)
- Dolžina parnih cevi: 0.5 m
Oprema
- Otroško varovalo
- Varnostni ventil
- Nastavitev količine pare: na ročaju (dvostopenjski)
- Rezervoar: lahko ponovno napolnite, kadar koli je to potrebno
- Parna cev s pištolo: 2.2 m
- Vgrajeno stikalo za vklop/izklop
- Shranjevanje dodatkov na napravi
Video posnetki
Področja uporabe
- Trde talne obloge
- Pipe
- Umivalniki
- Stenske ploščice
- Okna in steklene površine
- Izpušne nape
- Kuhalne plošče
Dodatna oprema
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.