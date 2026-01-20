Parni čistilnik SC 3 EasyFix

Parni čistilnik SC 3 EasyFix s talno šobo in kartušo za odstranjevanje vodnega kamna omogoča čiščenje brez prekinitev zahvaljujoč rezervoarju za vodo s stalnim polnjenjem.

SC 3 EasyFix je najhitrejši parni čistilnik svojega časa in je pripravljen na delo po 30 sekundah segrevanja. Rezervoar za vodo s stalnim polnjenjem omogoča delo brez prekinitev. Vstavljena kartuša za odstranjevanje vodnega kamna avtomatično odstranjuje vodni kamen iz vode, s čimer se podaljša življenjska doba naprave. Kärcher SC 3 EasyFix čisti brez kemije in je uporaben skoraj povsod. Njegova domena so vse vrste trdih površin v gospodinjstvu. Pri temeljitem čiščenju s Kärcherjevim parnim čistilnikom bo odstranjenih 99,99 % vseh bakterij na običajnih površinah v gospodinjstvu. Ob pomoči raznovrstnih dodatkov higienično očisti ploščice, plošče za kuhanje, nape in celo najmanšje reže – vključno s trdovratnimi nečistočami. V obsegu izdobave je tudi EasyFix talna šoba s fleksibilnim zglobom za maksimalno ergonomijo in z lamelno tehnologijo za popolne rezultate. Krpo za tla iz mikrovlaken lahko po zaslugi praktičnega sistema pritiskačev enostavno in hitro fiksiramo na talno šobo in snamemo brez kontakta z nečistočami. Regulacija intenzitete pare je možna v 2 stopnjah in se lahko prilagodi površini in stopnji umazanije. Ostali detalji: predal za dodatke, parkirni položaj za talno šobo.

Značilnosti in prednosti
Parni čistilnik SC 3 EasyFix: Kratek čas segrevanja
S hitrim časom segrevanja samo 30 sekund je naprava pripravljena za uporabo kot bi mignil.
Parni čistilnik SC 3 EasyFix: Komplet za čiščenje tal EasyFix s fleksibilnim zgibom na talni šobi in udobnim fiksiranjem krpe za tla s pomočjo ježkov.
Optimalni rezultati čiščenja na različnih trdih tleh v gospodinjstvu zahvaljujoč učinkoviti lamelni tehnologiji. Zamenjava krpe brez kontakta z nečistočami in udobno nameščanje krpe za tla zahvaljujoč sistemu z ježki. Ergonomsko, učinkovito čiščenje s dobrim kontaktom s tlemi pri vseh velikostih zahvaljujoč prilagodljivemu zglobu šob.
Parni čistilnik SC 3 EasyFix: Non-stop para in integrirana kartuša za odstranjevanje vodnega kamna
Posodo lahko kadarkoli brez težav napolnite - za nonstop paro brez premorov med delom Zahvaljujoč inteligentni kartuši za odstranjevanje vodnega kamna iz vode samodejno odstranite apnenec.
Večnamenska dodatna oprema
  • Čiščenje različnih površin v skladu s potrebami - s talno šobo, ročno šobo, okroglo krtačo itd.
Krpa za čiščenje tal in pokrov za ročni nastavek
  • Za temeljite rezultate čiščenja in še boljše raztapljanje in sesanje umazanije.
Otroško varovalo na pištoli za paro
  • Sistem zapiranja nudi zaščito pred nepooblaščeno uporabo npr. otrok, ki se igrajo v bližini.
2-stopenjska nastavitev količine pare
  • Količino pare lahko nastavite individualno glede na posamezno površino in stopnjo umazanije.
Shranjevanje pribora in odlagalno mesto
  • Udobno shranjevanje pribora. Odlagalno mesto za enostavno odlaganje talne šobe med premori dela.
Stikalo za On/Off na napravi
  • Uporabniku prijazen vklop in izklop naprave.
Specifikacije

Tehnični podatki

Testni certifikat¹⁾ Uničuje do 99.999% korona virusa¹⁾ in 99.99% bakterij²⁾
Površinska zmogljivost pri polnem rezervoarju (m²) pribl. 75
Izhod za ogrevanje (W) 1900
Največji parni tlak (bar) max. 3,5
Dolžina kabla (m) 4
Čas ogrevanja (min) 0,5
Prostornina posode (l) 1
Število faz (Ph) 1
Napetost (V) 220 / 240
Frekvenca (Hz) 50 / 60
Barva Bela
Teža brez dodatkov (Kg) 3,1
Teža vključno z embalažo (Kg) 4,49
Mere (D × Š × V) (mm) 360 x 236 x 253

¹⁾ Testi so pokazali, da je s parnim čistilnikom Kärcher, s 30 sekundnim čiščenjem neposredno na enem mestu in z maksimalno močjo pare, mogoče iz običajnih gladkih trdih površin gospodinjstev odstraniti 99,999% virusov z ovojnico, kot na primer koronavirus ali gripo, razen virusa hepatitis B (testna klica: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus). / ²⁾ Ob temeljitem čiščenju s parnim čistilnikom Kärcher uničimo 99,99% vseh običajnih gospodinjskih bakterij na običajnih gladkih trdih površinah, s hitrostjo čiščenja 30 cm/s neposredno na enem mestu in z maksimalno močjo pare (testna klica: Enterococcus hirae). / ³⁾ Najmanjši faktor, za katerega se podaljša življenjska doba izdelka, na podlagi internih testov s trdoto vode 20 °dH in karbonatno trdoto 15 °dH.

Obseg dobave

  • EasyFix univerzalna krpa za čiščenje tal: 1 Kos(i)
  • Prevleka iz mikro vlaken za ročno šobo: 1 Kos(i)
  • Kartuša za odstranjevanje vodnega kamna: 1 Kos(i)
  • Točkovna šoba
  • Ročna šoba
  • Okrogla krtača, črna: 1 Kos(i)
  • Talna šoba: EasyFix
  • Količina parnih cevi: 2 Kos(i)
  • Dolžina parnih cevi: 0.5 m

Oprema

  • Otroško varovalo
  • Varnostni ventil
  • Nastavitev količine pare: na ročaju (dvostopenjski)
  • Rezervoar: lahko ponovno napolnite, kadar koli je to potrebno
  • Parna cev s pištolo: 2.2 m
  • Vgrajeno stikalo za vklop/izklop
  • Shranjevanje dodatkov na napravi
Parni čistilnik SC 3 EasyFix
Video posnetki

Področja uporabe
  • Trde talne obloge
  • Pipe
  • Umivalniki
  • Stenske ploščice
  • Okna in steklene površine
  • Izpušne nape
  • Kuhalne plošče
Dodatna oprema
NAJDI REZERVNE DELE

Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.