SC 3 EasyFix je najhitrejši parni čistilnik svojega časa in je pripravljen na delo po 30 sekundah segrevanja. Rezervoar za vodo s stalnim polnjenjem omogoča delo brez prekinitev. Vstavljena kartuša za odstranjevanje vodnega kamna avtomatično odstranjuje vodni kamen iz vode, s čimer se podaljša življenjska doba naprave. Kärcher SC 3 EasyFix čisti brez kemije in je uporaben skoraj povsod. Njegova domena so vse vrste trdih površin v gospodinjstvu. Pri temeljitem čiščenju s Kärcherjevim parnim čistilnikom bo odstranjenih 99,99 % vseh bakterij na običajnih površinah v gospodinjstvu. Ob pomoči raznovrstnih dodatkov higienično očisti ploščice, plošče za kuhanje, nape in celo najmanšje reže – vključno s trdovratnimi nečistočami. V obsegu izdobave je tudi EasyFix talna šoba s fleksibilnim zglobom za maksimalno ergonomijo in z lamelno tehnologijo za popolne rezultate. Krpo za tla iz mikrovlaken lahko po zaslugi praktičnega sistema pritiskačev enostavno in hitro fiksiramo na talno šobo in snamemo brez kontakta z nečistočami. Regulacija intenzitete pare je možna v 2 stopnjah in se lahko prilagodi površini in stopnji umazanije. Ostali detalji: predal za dodatke, parkirni položaj za talno šobo.