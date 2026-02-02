Izjemno priročen likalnik SC 4 EasyFix čisti brez kemikalij in ga lahko uporabljate kjerkoli v domu. Z dvostopenjsko regulacijo pare lahko intenzivnost pare prilagodite površini in umazaniji. Temeljito čiščenje s parnim čistilnikom Kärcher odstrani 99,999 % virusov¹⁾ in 99,99 % vseh pogostih gospodinjskih bakterij²⁾ s tipičnih trdih površin v gospodinjstvu. Z uporabo ustreznih pripomočkov naprava zagotavlja zgledne rezultate čiščenja ploščic, kuhalnih plošč, nap in tudi najmanjših rež. Tudi trdovratna umazanija je zanesljivo odstranjena. Priložen parni likalnik skrajša običajni čas likanja za polovico. Talno šobo EasyFix odlikuje impresivna kombinacija fleksibilnega spoja za odlično ergonomijo in lamelne tehnologije za popolne rezultate čiščenja. Zahvaljujoč priročnemu sistemu lahko krpo za čiščenje tal hitro in enostavno pritrdite na talno šobo in jo znova odstranite, ne da bi prišla v stik z umazanijo. Odstranljiv rezervoar za vodo je mogoče stalno napolniti – za nemoteno čiščenje. Druge podrobnosti o opremi: vgrajen predal za shranjevanje kabla, predal za shranjevanje pribora, parkirni položaj za talno šobo.