Parni čistilnik SC 4 EasyFix Iron
Parni čistilnik SC 4 EasyFix Iron s talno šobo EasyFix in parnim likalnikom. Vključuje odstranljiv rezervoar za vodo, ki ga je mogoče trajno ponovno napolniti, za nemoteno čiščenje.
Izjemno priročen likalnik SC 4 EasyFix čisti brez kemikalij in ga lahko uporabljate kjerkoli v domu. Z dvostopenjsko regulacijo pare lahko intenzivnost pare prilagodite površini in umazaniji. Temeljito čiščenje s parnim čistilnikom Kärcher odstrani 99,999 % virusov¹⁾ in 99,99 % vseh pogostih gospodinjskih bakterij²⁾ s tipičnih trdih površin v gospodinjstvu. Z uporabo ustreznih pripomočkov naprava zagotavlja zgledne rezultate čiščenja ploščic, kuhalnih plošč, nap in tudi najmanjših rež. Tudi trdovratna umazanija je zanesljivo odstranjena. Priložen parni likalnik skrajša običajni čas likanja za polovico. Talno šobo EasyFix odlikuje impresivna kombinacija fleksibilnega spoja za odlično ergonomijo in lamelne tehnologije za popolne rezultate čiščenja. Zahvaljujoč priročnemu sistemu lahko krpo za čiščenje tal hitro in enostavno pritrdite na talno šobo in jo znova odstranite, ne da bi prišla v stik z umazanijo. Odstranljiv rezervoar za vodo je mogoče stalno napolniti – za nemoteno čiščenje. Druge podrobnosti o opremi: vgrajen predal za shranjevanje kabla, predal za shranjevanje pribora, parkirni položaj za talno šobo.
Značilnosti in prednosti
Konstantno ponovno polnjenje snemljive posode za vodoNeprekinjeno čiščenje in udobno polnjenje vode.
Komplet za čiščenje tal EasyFix s fleksibilnim zgibom na talni šobi in udobnim fiksiranjem krpe za tla s pomočjo ježkov.Optimalni rezultati čiščenja na različnih trdih tleh v gospodinjstvu zahvaljujoč učinkoviti lamelni tehnologiji. Zamenjava krpe brez kontakta z nečistočami in udobno nameščanje krpe za tla zahvaljujoč sistemu z ježki. Ergonomsko, učinkovito čiščenje s dobrim kontaktom s tlemi pri vseh velikostih zahvaljujoč prilagodljivemu zglobu šob.
Vgrajen predal za shranjevanje kablaVarno shranjevanje kabla in drugega pribora.
Parni likalnik EasyFinish
- Likalnik na paro pod tlakom s fiksno nastavitvijo temperature, samodejnim izklopom in gladko tekočo površino. Do 50-odstotni prihranek časa.
Večnamenska dodatna oprema
- Čiščenje različnih površin v skladu s potrebami - s talno šobo, ročno šobo, okroglo krtačo itd.
Krpa za čiščenje tal in pokrov za ročni nastavek
- Za temeljite rezultate čiščenja in še boljše raztapljanje in sesanje umazanije.
Otroško varovalo na pištoli za paro
- Sistem zapiranja nudi zaščito pred nepooblaščeno uporabo npr. otrok, ki se igrajo v bližini.
2-stopenjska nastavitev količine pare
- Količino pare lahko nastavite individualno glede na posamezno površino in stopnjo umazanije.
Shranjevanje pribora in odlagalno mesto
- Udobno shranjevanje pribora. Odlagalno mesto za enostavno odlaganje talne šobe med premori dela.
Stikalo za On/Off na napravi
- Uporabniku prijazen vklop in izklop naprave.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Testni certifikat¹⁾
|Uničuje do 99.999% korona virusa¹⁾ in 99.99% bakterij²⁾
|Površinska zmogljivost pri polnem rezervoarju (m²)
|pribl. 100
|Izhod za ogrevanje (W)
|2000
|Največji parni tlak (bar)
|max. 3,5
|Dolžina kabla (m)
|4
|Čas ogrevanja (min)
|4
|Zmogljivost kotla (l)
|0,5
|Prostornina posode (l)
|0,8
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|220 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Barva
|Bela
|Teža brez dodatkov (Kg)
|4,05
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|7,8
|Mere (D × Š × V) (mm)
|380 x 251 x 273
¹⁾ Testi so pokazali, da je s parnim čistilnikom Kärcher, s 30 sekundnim čiščenjem neposredno na enem mestu in z maksimalno močjo pare, mogoče iz običajnih gladkih trdih površin gospodinjstev odstraniti 99,999% virusov z ovojnico, kot na primer koronavirus ali gripo, razen virusa hepatitis B (testna klica: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus). / ²⁾ Ob temeljitem čiščenju s parnim čistilnikom Kärcher uničimo 99,99% vseh običajnih gospodinjskih bakterij na običajnih gladkih trdih površinah, s hitrostjo čiščenja 30 cm/s neposredno na enem mestu in z maksimalno močjo pare (testna klica: Enterococcus hirae).
Obseg dobave
- EasyFix univerzalna krpa za čiščenje tal: 1 Kos(i)
- Prevleka iz mikro vlaken za ročno šobo: 1 Kos(i)
- Prašek za odstranjevanje vodnega kamna: 3 Kos(i)
- Točkovna šoba
- Ročna šoba
- Okrogla krtača, črna: 1 Kos(i)
- Parni likalnik EasyFinish
- Talna šoba: EasyFix
- Količina parnih cevi: 2 Kos(i)
- Dolžina parnih cevi: 0.5 m
Oprema
- Otroško varovalo
- Varnostni ventil
- Nastavitev količine pare: na ročaju (dvostopenjski)
- Rezervoar: odstranljiva in jo je mogoče ponovno napolniti, kadar koli je to potrebno
- Parna cev s pištolo: 2.3 m
- Povezava iz železa
- Vgrajeno stikalo za vklop/izklop
- Shranjevanje dodatkov na napravi
Področja uporabe
- Trde talne obloge
- Pipe
- Umivalniki
- Stenske ploščice
- Okna in steklene površine
- Izpušne nape
- Kuhalne plošče
- Likanje
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.