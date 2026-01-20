Parni čistilnik SC 4 EasyFix Plus
Parni čistilnik SC 4 EasyFix Premium: čisti preproge s polno paro z drsnikom za preproge. Za neprekinjeno čiščenje zahvaljujoč rezervoarju za vodo, ki ga je mogoče trajno ponovno napolniti.
Priročen parni čistilnik SC 4 EasyFix Premium z izboljšanimi dodatki za bolj ciljno odstranjevanje umazanije zagotavlja higiensko čistočo v celotnem domu. Naprava čisti popolnoma brez kemikalij in se lahko uporablja praktično povsod. Tudi na preprogah – zahvaljujoč priloženemu drsniku za preproge. Temeljito čiščenje s parnim čistilnikom Kärcher odstrani 99,999 % koronavirusov¹⁾ in 99,99 % vseh običajnih gospodinjskih bakterij²⁾ s tipičnih trdih površin v gospodinjstvu. Njegova obsežna dodatna oprema temeljito očisti ploščice, kuhalne plošče, nape in tudi najmanjše reže. Tudi odstranjevanje izjemno trdovratne umazanije ni problem. Fleksibilna talna šoba EasyFix z lamelno tehnologijo zagotavlja odlično ergonomijo in popolne rezultate čiščenja. S pomočjo priročnega sistema kavljev in zank lahko krpo za tla iz mikrovlaken hitro pritrdite na talno šobo in jo znova odstranite, ne da bi prišla v stik z umazanijo. Dvostopenjska regulacija pare se lahko optimalno prilagodi površini in stopnji umazanije. Rezervoar za vodo, ki ga je mogoče trajno ponovno napolniti, omogoča nemoteno čiščenje. SC 4 EasyFix Premium ima vgrajen predal za shranjevanje kablov, predal za shranjevanje dodatne opreme.
Značilnosti in prednosti
Konstantno ponovno polnjenje snemljive posode za vodoNeprekinjeno čiščenje in udobno polnjenje vode.
Komplet za čiščenje tal EasyFix s fleksibilnim zgibom na talni šobi in udobnim fiksiranjem krpe za tla s pomočjo ježkov.Optimalni rezultati čiščenja na različnih trdih tleh v gospodinjstvu zahvaljujoč učinkoviti lamelni tehnologiji. Zamenjava krpe brez kontakta z nečistočami in udobno nameščanje krpe za tla zahvaljujoč sistemu z ježki. Ergonomsko, učinkovito čiščenje s dobrim kontaktom s tlemi pri vseh velikostih zahvaljujoč prilagodljivemu zglobu šob.
Vgrajen predal za shranjevanje kablaVarno shranjevanje kabla in drugega pribora.
Večnamenska dodatna oprema / pribor Premium
- Čiščenje različnih površin v skladu s potrebami - s talno šobo, ročno šobo, okroglo krtačo itd.
Krpa za čiščenje tal in pokrov za ročni nastavek
- Za temeljite rezultate čiščenja in še boljše raztapljanje in sesanje umazanije.
Otroško varovalo na pištoli za paro
- Sistem zapiranja nudi zaščito pred nepooblaščeno uporabo npr. otrok, ki se igrajo v bližini.
2-stopenjska nastavitev količine pare
- Količino pare lahko nastavite individualno glede na posamezno površino in stopnjo umazanije.
Shranjevanje pribora in odlagalno mesto
- Udobno shranjevanje pribora. Odlagalno mesto za enostavno odlaganje talne šobe med premori dela.
Stikalo za On/Off na napravi
- Uporabniku prijazen vklop in izklop naprave.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Testni certifikat¹⁾
|Uničuje do 99.999% korona virusa¹⁾ in 99.99% bakterij²⁾
|Površinska zmogljivost pri polnem rezervoarju (m²)
|pribl. 100
|Izhod za ogrevanje (W)
|2000
|Največji parni tlak (bar)
|max. 3,5
|Dolžina kabla (m)
|4
|Čas ogrevanja (min)
|4
|Zmogljivost kotla (l)
|0,5
|Prostornina posode (l)
|0,8
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|220 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Barva
|Bela
|Teža brez dodatkov (Kg)
|4,05
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|5,8
|Mere (D × Š × V) (mm)
|380 x 251 x 273
¹⁾ Testi so pokazali, da je s parnim čistilnikom Kärcher, s 30 sekundnim čiščenjem neposredno na enem mestu in z maksimalno močjo pare, mogoče iz običajnih gladkih trdih površin gospodinjstev odstraniti 99,999% virusov z ovojnico, kot na primer koronavirus ali gripo, razen virusa hepatitis B (testna klica: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus). / ²⁾ Ob temeljitem čiščenju s parnim čistilnikom Kärcher uničimo 99,99% vseh običajnih gospodinjskih bakterij na običajnih gladkih trdih površinah, s hitrostjo čiščenja 30 cm/s neposredno na enem mestu in z maksimalno močjo pare (testna klica: Enterococcus hirae).
Obseg dobave
- EasyFix univerzalna krpa za čiščenje tal: 2 Kos(i)
- Prevleka iz mikro vlaken za ročno šobo: 1 Kos(i)
- Prašek za odstranjevanje vodnega kamna: 3 Kos(i)
- Točkovna šoba
- Ročna šoba
- Power šoba
- Okrogla krtača, črna: 1 Kos(i)
- Okroglo krtača, velika
- Talna šoba: EasyFix
- Količina parnih cevi: 2 Kos(i)
- Dolžina parnih cevi: 0.5 m
- Nastavek za preproge
Oprema
- Otroško varovalo
- Varnostni ventil
- Nastavitev količine pare: na ročaju (dvostopenjski)
- Rezervoar: odstranljiva in jo je mogoče ponovno napolniti, kadar koli je to potrebno
- Parna cev s pištolo: 2.2 m
- Vgrajeno stikalo za vklop/izklop
- Shranjevanje dodatkov na napravi
Področja uporabe
- Osvežitev preprog
- Trde talne obloge
- Pipe
- Umivalniki
- Stenske ploščice
- Okna in steklene površine
- Izpušne nape
- Kuhalne plošče
