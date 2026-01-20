Priročen parni čistilnik SC 4 EasyFix Premium z izboljšanimi dodatki za bolj ciljno odstranjevanje umazanije zagotavlja higiensko čistočo v celotnem domu. Naprava čisti popolnoma brez kemikalij in se lahko uporablja praktično povsod. Tudi na preprogah – zahvaljujoč priloženemu drsniku za preproge. Temeljito čiščenje s parnim čistilnikom Kärcher odstrani 99,999 % koronavirusov¹⁾ in 99,99 % vseh običajnih gospodinjskih bakterij²⁾ s tipičnih trdih površin v gospodinjstvu. Njegova obsežna dodatna oprema temeljito očisti ploščice, kuhalne plošče, nape in tudi najmanjše reže. Tudi odstranjevanje izjemno trdovratne umazanije ni problem. Fleksibilna talna šoba EasyFix z lamelno tehnologijo zagotavlja odlično ergonomijo in popolne rezultate čiščenja. S pomočjo priročnega sistema kavljev in zank lahko krpo za tla iz mikrovlaken hitro pritrdite na talno šobo in jo znova odstranite, ne da bi prišla v stik z umazanijo. Dvostopenjska regulacija pare se lahko optimalno prilagodi površini in stopnji umazanije. Rezervoar za vodo, ki ga je mogoče trajno ponovno napolniti, omogoča nemoteno čiščenje. SC 4 EasyFix Premium ima vgrajen predal za shranjevanje kablov, predal za shranjevanje dodatne opreme.