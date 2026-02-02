Parni čistilnik SC 1 Multi & Up Textile Edition
SC 1 Multi & Up Textile Edition multifunkcijska parna krpa 4 v 1 se lahko uporablja v treh različnih položajih in kot ročni parnik – popolnoma se prilagaja individualnim zahtevam.
Parni čistilnik SC 1 Multi & Up Textile Edition 4-v-1 čisti brez kemikalij in ga lahko v hipu uporabite za globinsko čiščenje po hiši, bodisi kot večnamenski ročni parnik ali kot vsestranski parni čistilnik 3-v-1, zahvaljujoč priloženemu kompletu velikih talnih šob EasyFix. Deluje v treh različnih položajih naprave – zgoraj, na sredini in spodaj – se popolnoma prilagaja individualnim zahtevam. Temeljito čiščenje s parnim čistilnikom Kärcher s trdih površin odstrani do 99,999 % virusov¹⁾ in 99,99 % vseh običajnih gospodinjskih bakterij²⁾. Kompaktna in praktična oblika naprave omogoča udobno uporabo in enostavno shranjevanje v najmanjših prostorih. SC 1 Multi & Up Textile Edition je pripravljen za uporabo v 30 sekundah in ga je enostavno napolniti zahvaljujoč odstranljivemu rezervoarju za vodo – kar pomeni, da ni dolgih čakalnih dob ali prekinitev. Zamenljiva kartuša za odstranjevanje vodnega kamna zagotavlja samodejno odstranjevanje vodnega kamna za petkrat daljšo življenjsko dobo izdelka. LED prikazovalnik z nadzorno ploščo omogoča enostavno in enostavno upravljanje. Različni načini, kot so segrevanje, pripravljenost za uporabo, način pare in menjava kartuše, so vedno prikazani.
Značilnosti in prednosti
Inovativna in neverjetno vsestranska aplikacija 4-v-1
- Inovativna zasnova naprave omogoča uporabo kot večnamenski ročni parni čistilnik SC 1 Multi ali kot parni čistilnik SC 1 Multi & Up Textile Edition 3 v 1, zahvaljujoč priloženemu kompletu velikih talnih šob EasyFix.
- Edinstven koncept 3 v 1 s tremi različnimi položaji čiščenja vam omogoča, da kadar koli izberete optimalno konfiguracijo čiščenja.
- Zgoraj: največja okretnost pod pohištvom in občasno parjenje. Sredina: kombinacija dobre okretnosti pod pohištvom in udobne teže v roki. Spodaj: naprava je lahka kot pero v roki in je samostoječa za kratke prekinitve.
Kompaktna in praktična zasnova naprave
- Enostavno rokovanje zahvaljujoč kompaktni zasnovi naprave.
- Ergonomska oblika za enostavno čiščenje.
- Napravo lahko shranite tam, kjer jo uporabljate, saj zavzame malo prostora in je tako vedno pri roki.
Non-stop para in integrirana kartuša za odstranjevanje vodnega kamna
- Posodo je mogoče kadar koli polniti brez težav – za stalno paro brez prekinitev dela.
- Inteligentna kartuša za odstranjevanje vodnega kamna samodejno odstrani vodni kamen iz vode, kar močno podaljša življenjsko dobo naprave.
- LED indikatorska lučka prikazuje, kdaj je treba kartušo zamenjati z enournim časom priprave.
LED zaslon z nadzorno ploščo
- Za enostavno in enostavno upravljanje.
- Preprosto enkrat rahlo tapnite nadzorno ploščo, da aktivirate paro – brez fizičnega napora.
- Preprosto razumljiv svetlobni zaslon prikazuje naslednje načine: segrevanje, pripravljenost za uporabo, način pare in zamenjava kartuše.
Kratek čas segrevanja
- S hitrim časom segrevanja samo 30 sekund je naprava pripravljena za uporabo kot bi mignil.
EasyFix Velika šoba za tla z gibljivim spojem in pritrditvijo na kavelj in zanko za krpo za čiščenje tal
- Zahvaljujoč veliki talni šobi EasyFix je SC 1 Multi & Up Textile Edition samostojna v najnižjem položaju naprave, pritrjena neposredno na talno šobo. Talna šoba omogoča tudi hitrejše čiščenje.
- Zamenjava krpe brez kontakta z nečistočami in udobno nameščanje krpe za tla zahvaljujoč sistemu z ježki.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Površinska zmogljivost pri polnem rezervoarju (m²)
|pribl. 30
|Izhod za ogrevanje (W)
|1300
|Dolžina kabla (m)
|5
|Čas ogrevanja (min)
|0,5
|Prostornina posode (ml)
|200
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|220 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Barva
|Bela
|Teža brez dodatkov (Kg)
|1,56
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|3,252
|Mere (D × Š × V) (mm)
|345 x 113 x 190
Obseg dobave
- EasyFix Velika univerzalna krpa za čiščenje tal: 1 Kos(i)
- Prevleka iz mikro vlaken za ročno šobo: 1 Kos(i)
- Kartuša za odstranjevanje vodnega kamna: 1 Kos(i)
- Parni osvežilec tkanin
- Ročna šoba
- Talna šoba: EasyFix Large
- Količina parnih cevi: 2 Kos(i)
- Dolžina parnih cevi: 0.5 m
Oprema
- Rezervoar: odstranljiva in jo je mogoče ponovno napolniti, kadar koli je to potrebno
- Kabelska vezica na kavelj in zanko
Področja uporabe
- Trde talne obloge
- Pipe
- Umivalniki
- Stenske ploščice
- Okna in steklene površine
- Izpušne nape
- Kuhalne plošče
Dodatna oprema
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.